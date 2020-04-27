Вечеринки превыше всего: Шарапова нарушила карантин

Вечеринка с бойфрендом и друзьями

Российская теннисистка Мария Шарапова, в феврале этого года объявившая о завершении спортивной карьеры, теперь все свое свободное время уделяет самой себе. Однако 33-летняя уроженка Нягани, проживающая в Лос-Анджелесе, по сей день сталкивается с критикой со стороны болельщиков. На этот раз за нарушение условий карантина, который утвердили в Штатах в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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СМИ запечатлели теннисистку отдыхающей в доме ее друзей на Манхэттен Бич. Причем там она находилась со своим бойфрендом, британским бизнесменом Александром Гилксом.

rockingcelebrity.com

На фотографиях видно, что группа из четырех человек, включая Шарапову, не соблюдает установленную властями дистанцию в два метра. При этом утверждается, что нарушает правила самоизоляции Шарапова уже не первый раз, что вызвало гнев со стороны группы поклонников спортсменки.

Впрочем, сама теннисистка не скрывает тот факт, что регулярно выходит из дома по своим делам и не ограничивается походом в магазин. 19 апреля она отметила свой очередной день рождения. Пандемия COVID-19 и тот факт, что в США зафиксирован почти 1 млн случаев заражения коронавирусом (только в Лос-Анджелесе — 19,5 тыс.), не помешали россиянке отпраздновать его за пределами своего дома.

Более £100 тыс. за гулянку с моделями

В похожей ситуации, как и Шарапова, оказался нападающий английского «Эвертона» Мойзе Кин. 20-летний итальянец во время пандемии пригласил к себе домой в Чешире друзей, а также моделей, устроив с ними вечеринку.

Об этом сообщил британский таблоид The Sun, который также опубликовал фото из частной группы Snapchat, подписанное как «Очистка от карантина».

«Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам Премьер-лиги платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Это должно разозлить людей, которые потеряли работу или которым урезали зарплату. Они думают, что они выше правил», — сообщил источник.

В ходе вечеринки, как утверждается, футболист и его друзья всячески контактировали с неизвестными моделями, что в условиях карантина также настоятельно не рекомендуется.

Когда эта информация попала в СМИ, руководство «Эвертона» оперативно на нее отреагировало, приняв решение наказать футболиста. Из его зарплаты будет вычтено более £100 тыс.

«Футбольный клуб «Эвертон» был шокирован, узнав о том, что игрок команды проигнорировал указания властей и политику клуба в отношении пандемии коронавируса. Клуб глубоко разочарован случившимся и дал понять игроку, что подобное поведение абсолютно недопустимо», – говорится в заявлении клуба.

На пробежку под видом похода в магазин

Скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко на данный момент проживает в Грозном. Как утверждал сам спортсмен, условия карантина он не нарушает, а, наоборот, строго соблюдает, ведь на улицах города ведется строгий контроль за этим. По словам бойца, живет он в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Ни с кем не вижусь и не общаюсь с посторонними людьми. Грозный находится на очень строгой изоляции», — говорил Емельяненко.

Из-за пандемии коронавируса был перенесен бой Емельяненко-младшего с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля в рамках турнира АСА 107. При этом 38-летний уроженец Старого Оскола не отказывает себе в тренировках вне территории своего дома. Под видом выхода в магазин за продуктами спортсмен организует себе пробежку на дистанции 10 километров, хотя власти рекомендуют выходить за продуктами только при необходимости и в ближайшие магазины.

«В магазин за гречкой, общая дистанция забега 10 км», – написал Емельяненко в Instagram.

Штраф €250 за велопрогулку

Более основательно к тренировкам во время паузы в спортивном мире отнеслась бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс. Нарушив условия карантина, спортсменка решила совершить длительную велопрогулку.

Накануне Флипкенс покинула территорию Бельгии на велосипеде, пересекла границу Нидерландов, а затем повернула обратно. В общей сложности она проехала 130 км.

По возвращении в Бельгию теннисистку остановили сотрудники полиции и выписали спортсменке штраф в размере €250.

Сама же Флипкенс, комментируя данный инцидент, заверила, что не заметила того момента, когда она пересекла границу соседнего государства.

«Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Затем я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно», — заявила она.

Новое место работы

Из-за пандемии коронавируса спортсмены также столкнулись с некоторыми финансовыми трудностями. Остановка и отмена соревнований лишили их призовых и заработка. Немецкий теннисист Кевин Кравиц, который является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде, где он победил в дуэте с Андреасом Мисом, решил сменить род деятельности.

Теннисный сезон возобновится не ранее августа. На время паузы 28-летний немец решил устроиться работником супермаркета.

«На протяжении нескольких недель работаю в супермаркете. Заработал уже €450. Выкладываю товар на полки, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством», — цитирует теннисиста Spiegel.

По тому же пути пошел и призер чемпионата мира в хайдайвинге Артем Сильченко. Из-за отмены соревнований, которых тоже не будет минимум до августа, он также лишился зарплаты в сборной России. Для решения финансовых проблем он пошел работать грузчиком.

«Почему нет? Нет плохих работ. Эта работа требует физических усилий. Надо на что-то кормить семью. Форму поддерживаю как могу, но все это совмещаю с работой. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Меня сняли с зарплаты в сборной России, а семья должна как-то жить, и я должен работать. Пока занимаюсь тем, чем должен заниматься мужчина — работаю, чтобы прокормить семью», — цитирует Сильценко РИА «Новости».