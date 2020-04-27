«Постоянная боль и травмы»: Виктор Ан завершил карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион и многократный триумфатор чемпионатов мира по шорт-треку Виктор Ан окончательно завершил свою спортивную карьеру. Об этом кореец, имеющий российское гражданство, объявил 27 апреля в публичном письме, адресованном болельщикам. В нем 34-летний конькобежец отметил, что после выступлений на нескольких этапах Кубка мира сезона-2019/20 состояние его здоровья не позволяет выступать на высоком уровне. По его словам, травмы сыграли определяющую роль в решении покончить с профессиональной карьерой.

«Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт. Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел»,

— приводит текст письма РИА «Новости».

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26 декабря 2011 года указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России, Ану выдали российский паспорт, а сам кореец взял себе имя Виктор (при рождении корейскому конькобежцу было дано имя Ан Хен Су). За российскую команду он дебютировал в марте 2012 года, в октябре выиграл гонку на 1000 м в рамках этапа Кубка мира-2012/13, а в 2014 году завоевал три золотые медали для России на Олимпиаде-2014, став шестикратным олимпийским чемпионом (еще три золота он выиграл ранее, выступая за Южную Корею), и еще одну бронзу на дистанции 1500 м. В своем обращении Виктор Ан поблагодарил российских болельщиков, а также Союз конькобежцев России (СКР) за предоставленную возможность продолжить карьеру.

«Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России. Сейчас из-за коронавируса весь мир находится в сложной ситуации, но я верю, что вместе мы сможем справиться с ней. Спасибо за все. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях», — сказал он.

Интересы своей родной страны Ан представлял до 2011 года. В 2008 году конькобежец получил тяжелый перелом коленного сустава, из-за чего пропустил ряд соревнований, в том числе Олимпиаду-2010 в Ванкувере. В результате между Аном и южнокорейской конькобежной ассоциацией возник конфликт интересов, по итогам которого спортсмен и принял решение покинуть родную страну и сменить спортивное гражданство. За Россию он мог выступить и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако из-за допингового скандала в отечественном спорте Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не допустил спортсмена до соревнований.

В сентябре 2018-го Виктор Ан принял решение завершить карьеру, однако уже в августе 2019 года ее возобновил. При этом конькобежцу СКР предложил должность тренера национальной сборной, но на это он ответил отказом. Вместо этого он отобрался в состав команды и выступил на нескольких этапах Кубка мира, неоднократно поднимаясь на пьедестал. В его планах было попадание на Игры-2022 в Пекине.

Сейчас же, когда Ан вновь объявил о решении повесить коньки на гвоздь, Союз конькобежцев России в очередной раз рассматривает возможность с продолжением сотрудничества со спортсменом уже в качестве тренера.

«Виктор Ан навсегда вошел в историю мирового и российского шорт-трека, его влияние на популярность шорт-трека сложно переоценить. Мы ценим этот вклад, очень рады, что нашей команде и нашим тренерам удалось поработать с таким выдающимся спортсменом. В настоящее время Виктор Ан не планирует работать в тренерском штабе сборной России, тем не менее, надеемся на возможность такого сотрудничества в будущем», — заявил президент СКР Алексей Кравцов.

В составе сборной Южной Кореи 34-летний конькобежец завоевал четыре медали (три золотых, одну бронзовую) на Олимпиаде-2006 в Турине, 18 раз становился чемпионом мира в разных дисциплинах и еще 12 раз вставал на пьедестал почета, пять раз становился чемпионом Азиатских игр и выиграл три золотые медали на Универсиаде-2005. Сменив гражданство на российское, с 2012 года Виктор Ан еще трижды брал олимпийское золото и однажды — бронзу, а также три раза становился чемпионом мира (при трех серебряных и одной бронзовой наградах). За два года он также восемь раз добивался триумфа на первенствах Европы и завоевал три серебряные награды.