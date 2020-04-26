«Наверное, довели»: Тактаров о госпитализации отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в настоящий момент находится в одной из больниц Дагестана с подозрением на пневмонию. Диагноз коронавирус у специалиста пока не подтвержден.

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«Чувствую себя отлично. Со мной все хорошо», — цитирует 57-летнего специалиста ТАСС.

Слова поддержки известному тренеру уже адресовал прославленный боец ММА Олег Тактаров, который не далее как на прошлой неделе оказался в центре скандала, после того как назвал Хабиба «ваххабитом». В столь жесткой манере Тактаров отреагировал на вопрос одного из подписчиков о «первом российском чемпионе в UFC». Этот вопрос до сих пор остается спорным, так как формально первым был Тактаров, но он завоевал свой пояс, когда в промоушене не было ни весовых категорий, ни регулярных чемпионов, а Хабиб стал обладателем титула уже по всем правилам.

На Тактарова ожидаемо обрушился шквал критики, а сам спортсмен позже признался, что не желал оскорбить ни Нурмагомедова, ни кавказские народы.

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Если бы у меня был номер телефона, позвонил бы. Посмотрю, может, есть. Искренне переживаю, надеюсь, что все будет хорошо и он быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку своего здоровья… Главное — не нервничать. Все болезни от нервов идут. Наверное, кто-то его довел.

Я вот не нервничаю, и у меня все нормально. Как начинаю нервничать, и горло начинает болеть. Перестаю — и все проходит», — заявил Тактаров в ходе прямого эфира в Instagram.

Что же касается Хабиба, то он пока никак не отреагировал на проблемы отца со здоровьем. Но не так давно спортсмен выкладывал в соцсеть фото Нурмагомедова-старшего с призывом ценить родителей в столь непростой период.

«В это нелегкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители — это ключи от рая. Цените родителей, ведь у кого их уже нет, жалеют и отдали бы все, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — обращался к болельщикам Орел.

О госпитализации отца и тренера непобежденного чемпиона стало известно накануне. Сам специалист сообщил об этом одному из журналистов, который до него дозвонился.

«Я лежу в больнице, простите», — цитировал Нурмагомедова-старшего «РБ-Спорт».

Подробностями о госпитализации поделился с общественностью известный комментатор из Махачкалы Рамазан Рабаданов, находящийся в дружеских отношениях с Абдулманапом. Он отмечал, что у тренера по смешанным единоборствам подозревают пневмонию.

В условиях пандемии коронавируса (только в Дагестане подтверждено 724 случая заражения, из которых 157 зафиксированы за последние сутки) Нурмагомедов-старший сдал тест на COVID-19 — его результаты будут известны совсем скоро.

«Абдулманап лежит в Махачкале, во второй городской больнице. Заболел в горах. Два дня держался на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтвержден. Говорят, грипп. Никого не пускают к нему. Заболел и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены», — приводил слова Рабаданова «Чемпионат».

В то же время в интервью ТАСС друг специалиста уточнил, что у Нурмагомедова-старшего лишь подозрение на пневмонию, точный диагноз пока не установлен из-за отсутствия результатов анализов на COVID-19.

Что же касается сына тренера, то Хабиб Нурмагомедов в настоящий момент поддерживает форму в Дагестане.

На апрельском турнире UFC 249 он должен был драться с самым грозным оппонентом в карьере — Тони Фергюсоном. Но поединок сорвался в пятый раз: противостояние идущих на внушительных сериях из 12 побед легковесов снова отложили, так как российский чемпион из-за перекрытых границ не смог покинуть свою страну ради перелета в Штаты, а варианты с проведением поединка за пределами США (ОАЭ, Россия, Белоруссия) перестали интересовать UFC.

Сам Хабиб, комментируя ситуацию, заявлял, что не может рисковать здоровьем в условиях пандемии:

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех остальных, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Берегите себя и поставьте себя на мое место».

В итоге на замену россиянину вышел топовый легковес Джастин Гэтжи, и 9 мая два ярких американца сойдутся в клетке — Фергюсон уже выложил фото с подписанным контрактом. А Нурмагомедов встретится с победителем этого противостояния осенью.