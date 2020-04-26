«Бойцовский остров»: UFC спрячется от коронавируса

Таинственный «бойцовский остров», на котором, по планам руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), будут проводиться мероприятия с участием бойцов со всего мира, примет первый ивент в июне. Об этом в разговоре с ESPN заявил глава организации Дана Уайт.

«Бойцовский остров откроется в июне… Тогда мне уже нужно проводить поединки с иностранными бойцами. С 9 по 23 мая мы организуем четыре шоу (во Флориде. — «Газета.Ru»), а в июне откроем остров для международных турниров», — сообщил Уайт, добавив, что «бойцовский остров» является вынужденной мерой и с наибольшей вероятностью не будет использоваться после окончания пандемии коронавируса.

Помимо этого, глава UFC подтвердил, что предстоящие мероприятия организации, три из которых состоятся в Джексонвилле (штат Флорида), пройдут без болельщиков.

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«Я не спешу возвращать фанатов на арену. Я знаю, что без болельщиков мы можем сделать шоу безопасным», — подытожил Уайт, не раскрыв подробностей о том, как будет обеспечиваться безопасность предстоящих шоу в условиях распространения COVID-19, но заметив, что промоушен тратит на это «кучу денег».

Какой бы нереальной ни казалась сейчас идея с островом, работа и правда ведется вовсю. Спортивная компания, которая не может простаивать без денег, нашла идеальный выход из кризисной ситуации: частная территория, где не действуют законы ни одного из штатов, станет лазейкой для иностранных спортсменов, которые из-за закрытых границ не могут прилететь в США.

Вдобавок ко всему даже сам проект может в дальнейшем стать прибыльным активом. UFC уже подал заявку на регистрацию товарного знака «Бойцовский остров» и «Бойцовский остров UFC», сообщал юрист Джош Гербен в Twitter.

«Заявки были сделаны на основе намерений использовать «Бойцовский остров» в качестве названия турнира по смешанным единоборствам и для брендовых товаров — таких как одежда и украшения», — писал Гербен.

По инфраструктуре же пока известно немного. Ясно, что там не будет фанатов; что перед прилетом туда каждый боец сдаст анализ на COVID-19... Но нет ни информации о том, как будут добираться атлеты до острова, ни сведений о местоположении новой точки на карте.

«Октагон будет установлен прямо на пляже. Там будут тренировочные залы, отели — вся необходимая инфраструктура», — цитировал Уайта Bloody Elbow.

Зато можно уверенно сказать, что большинству спортсменов и болельщиков идея UFC пришлась по вкусу. Например, чемпионке UFC Валентине Шевченко уже не терпится подраться в столь экзотических условиях.

«Это великолепная идея. В первую же секунду, как я услышала об этом, сразу захотела биться там... Мне захотелось тренироваться и жить на острове. Свой тренировочный лагерь я люблю разбивать в местах, которые наиболее подходят по климату. Если мне нужно будет провести поединок на острове, почему бы не потренироваться там? Было бы отлично организовать там тренировочный лагерь, бой, а затем остаться на некоторое время, чтобы восстановиться. Как это звучит? Для меня это звучит отлично!» — приводит слова Шевченко MMA Fighting.

Но есть и скептически настроенные к проекту UFC персоны. Так, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи в интервью IFL TV в жесткой форме прошелся по промоушену и ММА-сообществу.

«Считаю, что Дана Уайт реально умный чувак, который знает, насколько глупа фанбаза его промоушена. О каком таком частном острове вообще может идти речь? Это невозможно, потому что нужна гостиница, чтобы разместить бойцов. А транслировать все это как? Какие бойцы согласятся на перелет в день боя, причем из разных мест? Тебе нужен отель, где будут спать бойцы, не так ли? Или им на пляже разместиться?!

Это я еще не дошел до пресс-конференций и всего остального. Как это все организовать на частном острове? Ну и сама арена. Короче, ММА-сообщество самое тупое. Не представляю, как можно быть настолько тупыми. Дана просто исторгает очередное дерьмо, и люди ему верят. Хотя то, что он говорит, просто невозможно. Но это глупое сообщество все равно ему верит», — говорил Малиньяджи.

Так или иначе, до начала лета осталось чуть больше месяца. А значит, по мере приближения июня в прессе будет появляться больше подробностей о необычной локации UFC.