$150 млн на всех: ФИФА даст денег национальным федерациям

План ФИФА

Ситуация с распространением пандемии коронавируса очень серьезно влияет на всех участников футбольной индустрии. Соревнования почти по всему миру по-прежнему остановлены, и все теряют деньги.

Финансовый кризис касается всех видов спорта. Владельцы «Формулы-1» — Liberty Media, — как сообщил Daily Mail, приняли решение выделить $1,4 млрд командам, потому что те иначе просто не справятся с ситуацией. По крайней мере часть их. Деньги будут перераспределены из будущих призовых.

Что-то подобное теперь произойдет и в футболе, но уже официально. ФИФА объявила, что окажет финансовую помощь национальным футбольным ассоциациям в нынешнее непростое время.

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«В ближайшие дни ФИФА предоставит все оперативные средства, причитающиеся ассоциациям-членам на 2019 и 2020 годы, в качестве первого шага плана помощи, чтобы помочь футбольному сообществу, пострадавшему от пандемии COVID-19. Эта мера будет означать, что в общей сложности около $150 млн будут распределены среди 211 национальных футбольных органов по всему миру», — говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте организации.

«Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана быть там и поддерживать тех, кто сталкивается с острыми потребностями. Это начинается с оказания немедленной финансовой помощи нашим членским ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности»,

— рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Глава мирового футбола также отметил, что этот шаг только первый из серии действий организации по оказанию финансовой помощи. В данный момент ФИФА прорабатывает стратегию действий в чрезвычайной для мирового футбола ситуации, оценивая общие потери и в соответствии с ними готовя план помощи, чтобы она была наиболее эффективной.

«Я хотел бы поблагодарить председателей комитета по развитию ФИФА шейха Салмана бин Эбрахима Аль-Халифа и финансового комитета ФИФА Алехандро Домингеса за их приверженность и срочное одобрение этих мер их комитетами», — подчеркнул Инфантино.

В заявлении международной федерации также даны пояснения. ФИФА компенсирует федерациям операционные расходы в рамках программы «Форвард 2.0», причем речь идет не только о 2019 годе, но и следующем, что поможет снизить ущерб от последствий кризиса.

При нормальных обстоятельствах ассоциации-члены ФИФА получили бы полную сумму взноса только при соблюдении определенных критериев. Вместо этого ФИФА теперь переводит эту сумму в качестве активной поддержки, чтобы помочь защитить футбол во всех странах.

Если перейти к конкретным цифрам, то ФИФА выделит $500 тыс. каждой национальной федерации, а также дополнительно заплатит все, что должна была бы выплатить им в 2019 и 2020 году. Причем все деньги будут переведены в самое ближайшее время.

«Эта немедленная финансовая помощь должна использоваться для смягчения финансового воздействия COVID-19 на футбол в ассоциациях-членах, а именно для выполнения финансовых или операционных обязательств, которые они могут иметь перед персоналом и другими третьими сторонами. Стандартные обязательства и обязанности в отношении использования этих средств, изложенные в Регламенте «Форвард 2.0», остаются полностью применимыми и будут подлежать стандартному процессу аудита и отчетности, — говорится в заявлении.

— Этот план финансовой помощи возможен благодаря сильному финансовому положению, которое ФИФА смогла консолидировать за последние четыре года. Следующие этапы плана в настоящее время дорабатываются и будут сообщены в должное время».

Кто как выживает

Но ФИФА является не единственной организацией, которая занимается определенной благотворительностью, помогая футбольной индустрии выжить в этот сложный период.

Из последнего, например, информация о том, что официальный телевещатель Эредивизи FOX Sports уже пообещал перевести свой последний транш за сезон в размере €22 млн, несмотря на желание лиги отменить остаток сезона, после чего Королевский футбольный союз Нидерландов с легким сердцем пошел на этот шаг.

В Италии вообще национальная федерация и профессиональные лиги сразу заявили телевещателям, что контракт будет действовать в полном объеме, поскольку сезон будет доигран.

Рассчитывает получить все деньги по своим телеконтрактам и Английская премьер-лига, а вот во Франции проблемы: beIN Sports и Canal+, официальные вещатели Лиги 1, уже заявили, что не переведут последний транш за текущий сезон, пока он не будет возобновлен.

Что до АПЛ, то там еще есть возможность принять участие в госпрограмме, согласно которой все сотрудники клуба могут быть отправлены в отпуск, а государство будет компенсировать им 80% окладов. Поначалу целый ряд клубов решили воспользоваться данной опцией, но под мощнейшим прессом общественности «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и другие вынуждены были повернуть назад и не компенсировать свои потери из средств налогоплательщиков.