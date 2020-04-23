«Занимаются грязью»: Драчеву грозит отставка

Раскол в Союзе биатлонистов России, кажется, достиг своего пика. Правление организации официально объявило о созыве внеочередной конференции с формулировкой «для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации». На деле это означает, что члены правления, недовольные работой действующего президента организации Владимира Драчева, готовы объявить тому вотум недоверия. Это единственный способ добиться его досрочной отставки.

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Драчев в свою очередь сообщил, что не в курсе развивающихся событий (как это происходит и обычно). Далеко не новость, что взгляды на развитие СБР у членов правления и президента кардинально расходятся. А не так давно было опубликовано открытое письмо ветеранов отечественного биатлона на имя Драчева, где они просят его добровольно уйти в отставку, иначе будет созыв комиссии, что в конечном итоге случилось.

«Не могу ничего сказать об этом решении, разумное оно или наоборот. Могу только сказать, что я не участвовал в принятии этого решения.

Нравится ли оно мне? Слушайте, надо работать, а не заниматься этой грязью. Тем более они теперь собираются между собой. Захотели, собрались, приняли решение. Ну, хорошо. Не могу сказать, хорошо или нехорошо, что пройдет эта конференция. Я только что получил эту информацию», – сказал Драчев.

Президентский мандат Драчева истекает в 2022 году (он занимает пост президента организации с 2018-го). Он отказался от ухода по собственному желанию, поэтому теперь дело за голосованием членов правления. Таким образом, если его действительно задумали сместить, а сомнений в этом практически нет, то за этим решением будет подавляющее большинство. Но Драчев сдаваться не намерен. Он потребует, чтобы созыв проверили на легитимность.

«Насколько я знаю, по уставу отчетно-выборные конференции собирает президент или две третьих региональных федераций. Может это сделать и правление, но только по письменному предложению президента или региональных федераций.

Так что пока никакой внеочередной конференции быть не может, это решение только части членов правления», – объяснил он.

Главные причины конфликта между Драчевым и правлением заключаются в нескольких моментах: во-первых, членов организации не устраивает, что президент «влезает» в выборы тренера; во-вторых, СБР находится на грани банкротства, лишившись поддержки всех основных спонсоров и задолжав круглую сумму Международному союзу биатлонистов (IBU). Ко всему прочему, внимание к проблеме привлек и бизнесмен Сергей Голиков, утверждающий, что собрал много доказательств, указывающих на нецелевое расходование средств в СБР. Проще говоря, положение Драчева не просто шаткое, а буквально находится на волоске.

«Я считаю решение правления о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции единственно правильным решением. Они наконец-то поняли, что уже являются никем. Другого выхода я уже не вижу, потому что все ведущие регионы категорически против всей этой бригады, я по-другому не могу их назвать. Я имею в виду всех людей из команды Драчева, и вице-президента СБР Валерия Польховского вдобавок», – цитирует четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова ТАСС.

Важно понимать, что столь стремительно развивающаяся ситуация напрямую может быть связана с последними событиями в СБР. Это отставка тренерского штаба в лице Анатолия Хованцева, Виталия Норицына и Сергея Белозерова. Драчев был категорически против их ухода, выражая полную поддержку, но правление решило иначе. На замену им были предложены кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича — двух иностранных специалистов с не самым выдающимся реноме. Разумеется, Драчева это не устраивает. Он даже заявил, что Минспорта может их не принять по множеству причина (в частности, финансовых).

«Связано ли решение о созыве конференции с моей позицией по поводу Кабукова и Королькевича? Все возможно. К сожалению, правды никто не любит. Они пытаются притащить людей, которые уже не раз приходили. В этой ситуации обидно за российский биатлон», – считает президент.

Конкретной даты конференции нет, однако известно, что по плану рабочее заседание должно было пройти 27 апреля. Правда, если его вообще признают законным. Но то, что союзников у президента в правлении почти не осталось, это факт.