«Риск быть одураченными»: саудиты могут лишить Англию миллионов

Историческая сделка

«Ньюкасл Юнайтед» как никогда близок к смене владельца. Права на клуб в скором времени должны перейти Государственному инвестиционному фонду (PIF), контролируемый правительством Саудовской Аравии. Контрольный пакет акций — 80% — перейдет Мухаммеду бен Салману — наследному принцу государства, а также директору всего PIF. Еще по 10% акций получат британские миллионеры Дэвид и Саймон Рубены, а также Аманда Стэйвли, лицо консорциума PIF. Именно она и привела инвесторов в «Ньюкасл», чем занималась последние несколько лет.

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Сумма сделки официально не озвучивается, однако ряд британских СМИ оценивает ее примерно в £300 млн или даже чуть больше. Клуб будет выкуплен сразу, однако платежи поступят раздельными суммами. Нынешний же владелец «Ньюкасла» Майк Эшли сразу получит гарантируемые £17 млн. Данная сумма будет передана бизнесмену в виде невозвратного задатка и останется при нем даже в том случае, если сделка вдруг сорвется.

Последнее слово в данном случае за руководством Английской премьер-лиги. Именно оно должно одобрить договор и подтвердить передачу прав на клуб новым владельцам.

В Саудовской Аравии надеются, что последний шаг будет пройден и настроены решительно. Например, новые владельцы уже планируют существенно вложиться в «Ньюкасл» и совершить ряд громких сделок. Особенно это связано с кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой многие европейские клубы столкнулись с финансовыми трудностями.

Решить их они готовы, расставшись с игроками, чья зарплата серьезно бьет по бюджету. Новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии же на этом фоне готовы поработать и потратиться. По данным ESPN, они также уже начали поиск нового главного тренера. Сейчас «сороками» руководит Стив Брюс, и новые владельцы готовы дать тому немного времени, чтобы проявить себя как минимум до конца сезона, который пока стоит на паузе. Однако среди кандидатур на его смену уже имеются Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр.

Также новые владельцы после своего прихода в «Ньюкасл» первым делом откажутся от последнего решения Майка Эшли, который воспользовался госпрограммой по выплате зарплаты (80% выплат персоналу делает правительство Великобритании и только 20% — клуб).

Продажу клуба ждали более 10 лет

Для болельщиков новость о грядущей продаже клуба является уже настолько долгожданной, что фанаты не удивятся, если сделка все-таки сорвется. Майк Эшли, английский миллионер и владелец сети розничных магазинов по продаже спортивных товаров, купил контрольный пакет акций «Ньюкасла» еще в 2007 году. В тот момент клуб переживал тяжелые времена и находился в стомиллионных долгах. Новый владелец их мгновенно погасил. Однако сам Эшли никогда не скрывал, что управлять «Ньюкаслом» ему неинтересно, да и в футбольных схемах он не разбирается. Потому, погасив долги, бизнесмен сразу же начал поиск новых инвесторов, чтобы продать клуб.

К 2009 году к АПЛ огромный интерес проявляли арабские шейхи из ОАЭ (к тому моменту, например, в «Манчестер Сити» пришел уже знаменитый шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян).

Однако переговоры Эшли провалил. Эта же участь постигла его и во всех остальных сделках, которые он проводил в последние 11 лет, за которые «Ньюкасл» дважды опускался в Чемпионшип (в текущем сезоне «сороки» идут 13-ми в турнирной таблице АПЛ).

Фанаты с каждым годом все активнее выступали с протестными акциями против Эшли, требуя его ухода из клуба. И вот, наконец, он как никогда оказался близок к этому.

«АПЛ рискует быть одураченной саудитами»

Сейчас, когда сделка уже практически оформлена, на Английскую премьер-лигу началось огромное давление от третьих лиц. Помешать приходу саудитов на Туманный Альбион хочет катарский медиахолдинг beIN Sports, руководство которого уже обратилось и к лиге, и к владельцам клубов АПЛ против продажи «Ньюкасла». Причиной этому является обвинения холдинга из Катара в адрес своих противников из Саудовской Аравии в пиратской деятельности.

Конфликт берет свое начало еще с 2017 года, когда Катар лишился дипломатической поддержки и отношений с другими эмиратами — Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египетом, Йеменом, Ливией, Мальдивами и Мавританией с Коморскими островами. Все они разорвали какие-либо сотрудничества с Катаром. Это же коснулось и beIN — в Саудовской Аравии были запрещены продажи подписок на каналы холдинга. Взамен на это в стране создали программу beoutQ, который и стал основным спортивным вещателем в Саудовской Аравии. По факту же сервис воровал эфиры и beIN Sports, и других топовых каналов (например, Sky Sports для показа матчей Английской премьер-лиги).

В качестве обхода закона о пиратстве вещатель просто закрывал логотип каналов своим. Правда, без обвинений не обошлось. Оказалось, что вещатель полностью контролируется правительством Саудовской Аравии. Оно же и организовало техническую трансляцию канала в регионе. Узнав об этом, руководство холдинга beIN, а также власти Катара подали иск на возмещение убытков, возникших из-за кражи трансляций. Возмещения, правда, никакого так и не произошло.

В связи с этим руководство beIN решило пойти радикальным путем и оповестило правообладателей подписок о сокращении выплат, а также о возможном прекращении сотрудничества. Это же может теперь коснуться и Английской премьер-лиги, куда вот-вот придут саудиты.

Так, если АПЛ одобрит сделку по продаже «Ньюкасла» фонду из Саудовской Аравии, то beIN Sports откажется от контракта с лигой, которая в итоге потеряет более £600 млн.

Учитывая тот факт, что вся Премьер-лига и ее клубы имеют немалый доход именно от телетрансляций, допустить этого в Англии не хотят. Правда, и расторгнуть уже подписанные соглашения холдинг тоже не сможет, ведь в противном случае катарскому каналу придется выплатить англичанам большую неустойку. Нынешний контракт действует до конца сезона-2021/22, но при новых обстоятельствах это соглашение рискует оказаться непродленным. На это, к слову, beIN и будет акцентировать внимание при новых переговорах, создавая давление на АПЛ и диктуя свои условия.

Окажется лига под прессом и правозащитников. Так, Международная правозащитная организация Amnesty International выступила против подписания сделки.

«До тех пор, пока вопросы, касающиеся прав человека в Саудовской Аравии, остаются без ответа, Премьер-лига подвергает себя риску быть одураченной теми, кто хочет использовать гламур и престиж футбола АПЛ для прикрытия действий, которые глубоко аморальны, нарушают международное право и противоречат ценностям Премьер-лиги и мирового футбольного сообщества», — заявила директор Amnesty International в Британии Кэти Аллен.

По ее словам, приход саудитов в Англию ударит по имиджу всей Премьер-лиги и по «Ньюкаслу» в частности, а решение возможных новых владельцев клуба отказаться от госпрограммы по зарплатам является ничем иным, как «дешевой рекламой». Этим ходом, по мнению правозащитников, руководство из Саудовской Аравии сможет впоследствии давить на клубный персонал, ущемляя тех в правах.