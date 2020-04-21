Денег нет: «Салават Юлаев» может отказаться от КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, которые были вызваны в том числе и ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19. По информации Sport24, в клубе было серьезно ограничено финансирование. С января 2020 года генеральный спонсор уфимцев — нефтяная компания «Башнефть», являющаяся дочерним предприятием НК «Роснефть», — перестал перечислять деньги команде.

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До кризиса, вызванного пандемией, «Салават Юлаев», как утверждает источник, функционировал на средства, заработанные самостоятельно, а также на полученных деньгах от других спонсоров. Однако теперь бюджет уфимцев рискует быть сокращенным до критической отметки, что в конечном итоге повлияет на участие команды в национальных первенствах.

Утверждается, что женский и молодежный клубы «Салавата» — «Агидель» и «Толпар» — до сих пор не направили соответствующие документы с гарантией об участии в следующем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Кроме того, сам «Салават» рискует из-за финансовых трудностей отказаться заявки на новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Окончательное решение будет принято после того, как в руководстве клуба появится ясность и уверенность в бюджете на следующий сезон. Пока же боссам «Салавата» предстоит решить проблемы с задержками по зарплате хоккеистам. Как сообщает портал «ГорОбзор.Ру», игроки уфимской команды не получили денег за март. При этом, когда долги по зарплатам будут покрыты, руководство клуба хоккеистам не сообщает. Сами же задержки также связаны с финансовыми проблемами, вызванными пандемией COVID-19 и последующим отсутствием доходов. По информации источника, менеджеры «Салавата» уже потратили на расходы спортивного блока (от денежных компенсаций и бонусов до зарплат клубному персоналу) больше средств, чем было заложено в бюджет на этот сезон. При этом в премии за матчи в плей-офф в КХЛ игрокам уфимской команды было отказано.

В последнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Салават Юлаев» занял по итогам регулярного чемпионата шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф дошел до второго раунда. В четвертьфинале Востока уфимцы в шести матчах серии одолели омский «Авангард» (4-2), а в полуфинале конференции должны были встретиться с казанским «Ак Барсом», однако розыгрыш был отменен.

Из-за пандемии — кроме финансовых трудностей — у «Салавата» возникли и кадровые проблемы. Игроки, чьи контракты истекают после 30 апреля, (за исключением нападающего Ильи Баранова) покинут клуб, а трансферная кампания по приобретению новичков не ведется. Также в Уфе не могут определиться с кандидатурой нового тренера. У действующего наставника команды Николая Цулыгина, который возглавляет «Салават» с 2018 года, контракт также истекает, и, по словам генерального директора клуба Александра Курносова, до 1 мая этот кадровый вопрос должен быть решен, однако на данный момент ясности никакой нет.

«Переговоры начинаются со звонка Александра Евгеньевича Курносова. До 30 апреля есть контракт. Ждем момент, когда дадут ответ. Хочется, чтобы поскорее была определенность, но от меня сейчас уже ничего не зависит. Сейчас просто жду, у людей есть и другие проблемы, связанные с этим вирусом. С пониманием к этому отношусь», — цитирует Цулыгина «Горобзор».

В связи с пандемией COVID-19 и неясностью относительно следующего сезона в «Салавате» также не знают, где будут проведены сборы, если таковые вообще состоятся. Изначально уфимцы должны были — как и ранее — пройти предсезонную подготовку в Финляндии, однако на данный момент Россия в борьбе с распространением коронавируса закрыла границы и ограничила авиасообщение с другими странами, и неясно, когда данные меры будут отменены.

«Скорее всего, в июле вряд ли получится там пройти предсезонку. Хотя и в России непонятно, как будет в ближайшее время», — приводит РИА «Новости» слова гендиректора клуба.

Интересно, что «Салават Юлаев» является не первым клубом КХЛ, который, столкнувшись с финансовыми трудностями, поставил под сомнение свое участие в следующем сезоне лиги. Ранее с нового розыгрыша снялся «Адмирал» из Владивостока — в клубе не нашли средств на содержание команды. По данным портала Metaratings.ru, вслед за дальневосточным клубом могут последовать еще семь коллективов, не считая «Салават». Как утверждает источник,

при самом негативном развитии событий из-за мировой пандемии коронавируса в следующем сезоне КХЛ не сыграют финский «Йокерит», казахстанский «Барыс», рижское «Динамо», а также «Сочи», «Северсталь», «Нефтехимик» и соседи «Адмирала» — хабаровский «Амур».

Первые два клуба уже отметились тем, что снялись с последнего розыгрыша плей-офф. Вместе с «Динамо» «Йокерит» и «Барыс» теперь ожидают одобрения от властей своих государств на проведение матчей. Если же Россия не возобновит авиасообщение с Латвией, Финляндией и Казахстаном, то клубом придется принимать альтернативные решения. Примечательно, что, например, «Йокерит» начинает предсезонную подготовку, и следующий сезон «шуты» проведут на площадке финского формата.

The width of our home rink at @hartwallarena will go from 30 to 28 meters this summer ahead of the upcoming #KHL season. #Jokerit pic.twitter.com/fuKDjexXHl — Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) April 20, 2020

А вот в «Барысе» кроме организационных трудностей возникли и финансовые. По данным Vesti.kz, бюджет казахстанского клуба на следующий сезон будет серьезно сокращен. Кроме того, клуб также планирует отказаться от финансирования «Снежных Барсов» и «Томирис» — команд, которые выступают в МХЛ и ЖХЛ соответственно. Это приведет к тому, что они следующий розыгрыш чемпионатов пропустят. Приоритет казахстанцев — сохранить «Барыс» в КХЛ.

Что касается «Сочи», «Амура», «Северстали» и «Нефтехимика», то, по информации СМИ, их возможный отказ от участия в следующем розыгрыше лиги также связан с финансовыми проблемами. В частности, в первых двух клубах и до пандемии COVID-19 возникали задержки по зарплатам, а теперь ситуация может значительно ухудшиться.