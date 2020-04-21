Ожидайте: НХЛ отклонила переход Григоренко в «Коламбус»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с «Коламбус Блю Джекетс».

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Напомним, о подписании соглашения стало известно в понедельник, 20 апреля. 25-летний форвард согласился заключить договор с «мундирами» всего на один год — до окончания сезона-2020/21 — и с относительно скромной зарплатой в $1,2 млн.

По словам нападающего, он понимал, что в разгар пандемии коронавируса и всемирного кризиса было бы странно ожидать от американской команды «золотые горы», однако в НХЛ он идет не за деньгами, а за мечтой.

При этом игрок даже примерно не знает, когда возобновится нынешний регулярный чемпионат, прерванный из-за COVID-19, успеет ли он там сыграть и когда сможет получить визу в США, учитывая, что границы стран до сих пор закрыты.

В общем Григоренко шагнул в неизвестность из максимально комфортных для него условий в московском ЦСКА, воспитанником которого он является и где регулярно выходил на лед в последние три года, а в сезоне-2018/19 стал чемпионом страны, завоевав Кубок Гагарина.

Однако НХЛ осталась непреклонна — контракт был отклонен. Как оказалось, «Коламбус» не разобрался со сроками трансферного окна, решив, что в конце апреля игрока уже можно регистрировать в команде.

Соответствующий департамент лиги напомнил, что подобный трансфер сейчас совершить нельзя: хотя чемпионат и поставлен на паузу из-за пандемии, правила есть правила. Однако «мундиры» не унывают и уже пообещали снова подать документы 1 июля. Остается надеяться, что на этот раз ничего не сорвется.

«Соглашение с Григоренко было отклонено НХЛ из-за недопонимания относительно окна регистрации. Клуб связался с лигой и агентом игрока Дэном Мильштейном. Контракт 1 июля будет заново подан на регистрацию», — говорится в заявлении на официальном сайте «Коламбуса».

#CBJ statement regarding the Mikhail Grigorenko contract.https://t.co/a6mjhA7A04 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 21, 2020

Если все пройдет успешно, для Григоренко это станет уже второй попыткой закрепиться за океаном.

В первый раз талантливый форвард покинул Россию аж в 2011 году, начав выступления в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за команду «Квебек Ремпартс». В сезоне-2011/12 он набрал 85 очков в 59 матчах и был признан лучшим новичком лиги. Неудивительно, что россиянина выбрали в первом раунде драфта 2012 года — его контракт приобрела команда НХЛ «Баффало Сэйбрз».

Однако на топ-уровне игра у Григоренко не пошла. Он провел за «Баффало» три сезона, после чего был обменян в «Колорадо Эвеланш», в составе которого отыграл еще два года. В обоих случаях форвард получал скромные по меркам НХЛ контракты в районе $1 млн и никак не мог выйти на лидирующие позиции.

Всего россиянин провел в НХЛ 217 матчей, набрав лишь 64 (22 гола + 42 передачи) очка. После этого игрок принял решение вернуться в родной ЦСКА и за три года сумел вернуть уверенность в себе, проведя 192 встречи, набрав 152 (69+83) балла и завоевав титул, — это было совсем другое дело.

Кроме того, Григоренко начал регулярно вызываться в сборную России, с которой стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018, а также бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

Видимо, после этого форвард почувствовал, что пора вновь попробовать свои силы в лучшей лиге мира. Тем более что представители «Коламбуса», где совсем недавно играл Артемий Панарин, сами были очень заинтересованы в российском нападающем.

«Люди из «Коламбуса» очень долго за мной следили. Генеральный менеджер клуба пару раз приезжал, встречался со мной. Для возвращения в НХЛ нужен шанс. И я думаю, в «Блю Джекетс» мне его предоставят, — говорил Григоренко в интервью для официального сайта лиги. — О деньгах я сейчас совсем не думаю — в мире кризис, и было бы глупо рассчитывать на золотые горы. Контракт у меня на один год, и от того, как я покажу себя в этом сезоне, зависит, как пойдет дальнейшая карьера в НХЛ.

Почему не остался в ЦСКА еще на год? А вдруг нового шанса не будет? У меня есть мечта — закрепиться в НХЛ, играть на этом уровне. Поэтому я иду за мечтой, когда передо мной открыли дверь».

Учитывая, что Григоренко 16 мая исполнится 26 лет, можно понять его спешку. При этом форвард осознает, что сходу стать одним из лидеров клуба вряд ли получится, и он готов пробиваться с третьего-четвертого звена.

Также нападающий оценил потенциальные сложности в общении с главным тренером Джоном Тортореллой, который известен своим агрессивным поведением по отношению к журналистам и не только.

«Репутация Тортореллы известна, я с ним уже познакомился. Но есть одна черта Джона, о которой все говорят и которую он сам мне при личном общении подтвердил. «Я — честный тренер», — так и сказал Торторелла. Если ты выполняешь его задания, стараешься, то никаких проблем у тебя с ним не возникнет.

Еще тренер сказал, что ему без разницы, у кого какой контракт, какой потенциал. Если ты хорошо делаешь свою работу на льду, то тебе будет доверие», — уверен Григоренко.

Напоследок форвард признался, что решение покинуть ЦСКА далось ему нелегко, поскольку в московском клубе игрока все более чем устраивало. К тому же оставил чувство недосказанности резко оборвавшийся из-за COVID-19 сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором армейцы могли стать чемпионами второй год подряд. Однако медлить было нельзя.