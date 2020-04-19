Ни титула, ни призовых: как Большунов пострадал от коронавируса

Российский лыжник Александр Большунов до сих пор не получил своих призовых за победу в масс-старте на 50 км на 13-м этапе Кубка мира, который прошел в Хольменколлене. Гонка, которая более известна как королевский норвежский марафон, состоялась еще 8 марта и оказалась последней в сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ведущие лыжники сборной Норвегии, в том числе и Йоханнес Клебо, даже предлагали заменить соревнования на простой масс-старт на 15 км, однако норвежский марафон является крайне важной и исторической дисциплиной в лыжных гонках, а также привлекает больше внимание болельщиков.

Реклама

В итоге гонка была проведена по плану, а победу в ней одержал Большунов. Российский лыжник выиграл 0,9 секунды у представителя норвежской сборной Симена Хегстада Крюгера, а третье место занял еще один норвежец Эмиль Иверсен (+19,5).

Особенностью королевского марафона — помимо того, что победителя награждает лично король Норвегии, — являются и большие призовые. Победителю гонки присуждается 10 тысяч швейцарских франков (чуть больше €9500), серебряный призер получает 7500 франков, бронзовые — 5000 франков. Однако данных средств лыжники так и не получили.

Об этом норвежскому изданию NRK сообщил Иверсен, ставший третьим в королевском марафоне. Норвежский лыжник, к слову, финансово помогает спортивным организациям своей страны, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии.

«Я еще не получил призовые за Хольменколлен. Я надеюсь, министр культуры Норвегии Абид Раджа скоро воспользуется своей кредиткой. Шучу. Трудно сказать, сколько мы потеряли. Но мы в порядке. Глупо жаловаться из-за этого. Возможно, есть крупные суммы, которые не пришли. Но, в целом, у большинства в команде неплохой доход. Я не мучаюсь бессонницей. Я рад, что я в сборной, и что мне хватает денег на то, чтобы выплачивать ипотеку и покупать хорошую еду. Если вам хватает денег, чтобы жить, не стоит жаловаться в такое время», — заявил лыжник.

То, что Большунову деньги также не перевели, подтвердил переводчик сборной России Максим Волков. При этом отец лыжника — тоже Александр Большунов — отметил, что ему его сын ничего по поводу данной ситуации не говорил. При этом он выразил уверенность в том, что, когда проблема разрешится, призовые Большунову-младшему будут выплачены в полном объеме.

«Я видел эту информацию, но, честно говоря, не знаю, потому что не лезу в его бюджет. У нас в семье не заведено что-то считать, мне как-то стыдно узнавать, что, сколько и где у сына. С этим вопросом никогда к нему не обращаюсь, разговоров в семье на эту тему у нас не бывает. Если даже он не получил, думаю, ему все это ровно, рано или поздно получит. Мы как-то поверхностно к этому относимся, Саша просто занимается любимым делом, а все остальное не интересует», — цитирует отца лыжника РИА «Новости».

Организаторы этапа Кубка мира в Хольменколлене подчеркнули, что финансовые трудности действительно имеются. На данный момент решается вопрос с выплатами кредитов банкам, средств на призовые спортсменам у оргкомитета пока нет. Ожидается, что материальная помощь поступит от министерства культуры Норвегии, которое уже пообещало выделить более €50 млн на компенсацию финансовых потерь клубам и спортивным организациям, пострадавших от пандемии COVID-19.

«С выплатой призовых придется подождать, пока мы не возьмем все под контроль», – сказала председатель оргкомитета этапа в Хольменколлене Кристин Вестгрен Сотерей.

Помимо призовых за золото в королевском марафоне, Большунов также до сих пор не получил своего титула за победу в Кубке мира прошедшего сезона.

Большой хрустальный глобус российский лыжник завоевал досрочно, когда норвежская сборная в полном составе отказалась участвовать в заключительных, североамериканских этапах Кубка. Они же впоследствии были вовсе отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В итоге Большунов остался лидером общего зачета, набрав 2 221 балл. Его ближайшим преследователем оказался норвежец Клебо, уступивший 495 очков.

Церемония награждения должна была состояться по итогам последнего этапа КМ в канадском Кэнморе, однако соревнования были отменены. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) обещают, что вручат титул Большунову, когда ситуация с пандемией в мире заметно улучшится. Пока же россиянин вместе со своим отцом довольствуются трофеем, сделанным своими руками.

«Сейчас у FIS есть более актуальные и важные заботы, головная боль о предстоящем Кубке мира. Думаю, что глобус, несомненно, будет вручен, но только непонятно где. Будем ждать. Это не от нас зависит, это уже не имеет глобального значения, так как не за горами новый сезон, где будут новые задачи. Все взоры устремлены вперед», — заявил Юрий Бородавко, личный тренер Большунова.