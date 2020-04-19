Алкоголь и кальян: как игроки «Краснодара» отдыхают на карантине

Двое легионеров «Краснодара» оказались в эпицентре скандала из-за вечеринки, устроенной во время периода самоизоляции. Речь идет о бразильцах Вандерсоне и Кайо Панталеао. Оба футболиста пережидают пандемию в России.

Реклама

В ночь на 18 апреля Вандерсон, уже ближе к утру, вышел в прямой эфир в Instagram. На видеозаписи трансляции, которая позднее была удалена из аккаунта, но осталась в распоряжении каналов Baza и Metaratings, видно, что в квартире (предположительно — его) находятся несколько человек, включая и Кайо, который сидел на диване и никакой активности не проявлял. В доме громко играет музыка и включен телевизор, бразилец акцентирует внимание на столе, где можно заметить несколько бутылок вина и джина, при этом сам футболист во время разговора смеется и курит кальян.

close

В какой-то момент он также начинает вдыхать непонятный газ из воздушного шарика. Вполне вероятно, что это был гелий, который имеет свойство сжимать голосовые связки, из-за чего человек некоторое время может говорить не присущим ему высоким голосом.

В комментариях, несмотря на позднее время (вернее, даже раннее), успели отметиться множество человек, посмотревших эфир. В их числе был и бывший одноклубник бразильцев Федор Смолов, ныне выступающий за испанскую «Сельту». Форвард отреагировал эмодзи плачущего лица и сердца.

close

В «Краснодаре» на просьбу прокомментировать инцидент ответили, что футболисты находятся в отпуске. Таким образом, о возможных дисциплинарных взысканиях в отношении бразильцев сейчас говорить не приходится. «Игроки находятся на карантине в своих домах. На этот момент никакой другой информацией мы не обладаем», — заявили в пресс-службе «быков».

Тем не менее нашлись и те, кто не понял действий бразильцев и подверг их публичной критике. Например, тренер «Зенита-2» и бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в комментариях к посту о вечеринке Вандерсона и Кайо в Twitter назвал их «гнидами».

«Зачем так грубо?» — написал ему блогер и журналист Михаил Борзыкин. «Смягчи», — ответил Радимов.

Спустя несколько дней в прямой эфир в социальных сетях вышел еще один нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. По ходу общения один из подписчиков спросил, присутствовал ли он на вечеринке легионеров. 20-летний форвард дал понять, что отбывает самоизоляцию дома, в Махачкале.

«Во дворе сижу, никуда не выхожу, иногда вокруг школы бегаю. Тренируюсь дважды в день. Свои голы не пересматриваю. «Краснодар» я не хочу покидать, что за вопросы вообще?

Вечеринка? Как я могу пойти в гости к Вандерсону? Я вообще в Махачкале. Семья здесь — что еще надо? Сижу на хате, все бомбово», — сказал Сулейманов».

Как ранее уже сообщал Metaratings, «Краснодар» находится в числе клубов, которые не ушли на тотальный карантин. По информации издания, опубликованной в марте, команда продолжает тренироваться на базе, однако посещение занятий не является обязательным. Позднее даже уточнялось, что в один из апрельских дней на тренировку приехали только трое футболистов южан.

В нынешнем сезоне 25-летний Вандерсон успел провести 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал шесть голевых передач. Кайо же принял участие лишь в 12 встречах, в которых результативными действиями не отметился.

На текущий момент пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ), где «Краснодар» идет на третьем месте после 22-х сыгранных туров, продлена как минимум до 31 мая. Эта дата может корректироваться по мере возрастания масштабов опасной инфекции. В Краснодарском крае тем временем самоизоляция и сопутствующие меры по борьбе с распространением коронавируса продлены до 30 апреля. Всего в регионе, согласно актуальной информации от 19 апреля, зафиксировано 383 официальных случая инфицирования COVID-19, пять пациентов скончались.