Переговоры зашли в тупик: Нойер готов покинуть «Баварию»

Прославленный голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер совсем скоро примерит футболку нового клуба. Как сообщает Kicker, футболист прекратил переговоры о новом контракте с мюнхенцами.

Реклама

Отмечается, что Нойера крайне расстроило, что его требования к новому соглашению попали в СМИ и стали достоянием общественности. В этих условиях страж ворот почувствовал давление и теперь не собирается начинать новый этап переговоров.

А вот каковы были запросы спортсмена. Как информировал Bild, «Бавария» предложила Мануэлю продлить контракт до 2023 года, в то время как футболист настаивал на соглашении до 2025-го. Руководство, безусловно, не смогло удовлетворить требования Нойера, так как на момент окончания такого договора спортсмену, все чаще попадающему в лазарет, будет ни много ни мало 39 лет.

«Мне 33 года, но когда я выхожу на поле, я все еще чувствую, что могу совершенствоваться как вратарь, — не так давно признавался Нойер в интервью La Gazzetta Dello Sport. — И я все еще злюсь, если что-то идет не так, как это было 10 лет назад, ровно так же я счастлив, когда все отлично... Это важные для меня сигналы, они показывают мои амбиции. Я хочу играть, пока моя форма позволяет мне!»

Напомним, что 34-летний немец всю карьеру проводит в Германии. За «Баварию» он играет с лета 2011 года, проведя за команду 373 матча. В активе Мануэля россыпь национальных трофеев, включая семь побед в Бундеслиге, а также триумфы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Что же касается выступлений за сборную, то в 2014 году вратарь поднял над головой Кубок мира и стал лучшим голкипером бразильского «мундиаля». Также атлет становился бронзовым призером европейских первенств (2012, 2016) и ЧМ-2010.

Что интересно, с появлением новостей о возможном расставании Нойера с «Баварией» стали появляться все новые инсайды относительно причин раздора сторон.

Так, в немецкой прессе стала мелькать информация о том, что защитник мюнхенцев Лукас Эрнандес получает €24 млн в год. Мануэль, естественно, остался недоволен таким положением дел и потребовал повышения по новому соглашению до €20 млн за сезон.

Однако спустя пару дней Мануэль Гарсия Келон, агент Эрнандеса, опроверг слухи о баснословных доходах клиента.

«Все, что написано об этом — ложь. Эрнандес не получает €24 млн ни до, ни после вычета налогов. Не знаю, кому могло прийти в голову, что Лукас так много зарабатывает. Возможно, его спутали с другим игроком или просто хотели причинить боль», — цитировал представителя игрока Goal.

Стоит отметить, что, учитывая возраст и травматичность атлета, требования Мануэля и правда выглядят завышенными. Об этом говорит и легенда «Баварии» Лотар Маттеус, который призывает Нойера спуститься с небес на землю.

«Я понимаю, что он хочет чувствовать себя в безопасности, поэтому и просит долгосрочный контракт. Но пять лет — это чересчур много... Ему нельзя забывать, насколько лояльной была «Бавария» к нему все эти годы. Всем было бы лучше, если бы Нойер подписал контракт еще на года три сезона, а затем, если он по-прежнему будет в хорошей форме, можно будет еще продлить соглашение.

В общем, я не думаю, что Нойер будет играть в «Баварии» в следующем сезоне», — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

Кто же сможет заменить в воротах «Баварии» именитого немца, которого сейчас активно сватают в «Челси»? Кандидатур на данный момент две.

Марк-Андре тер Штеген

Как сообщает Sport.es, «Бавария» уже контактировала с голкипером «Барселоны» на предмет возможного перехода.

В нынешнем сезоне 27-летний соотечественник Нойера отыграл за каталонцев 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Контракт тер Штегена с каталонцами рассчитан до июля 2022 года, а на его трансфер мюнхенцам, по сведениям Transfermarkt, придется раскошелиться на €90 млн.

Самый вероятный сменщик Мануэля. Голкипер «Шальке» (20 матчей, 27 пропущенных голов) уже достиг устной договоренности с «Баварией» и летом присоединится к команде на правах свободного агента.

Но вот незадача. В случае, если Нойер останется в клубе до 2025-го или придет тер Штеген, молодой голкипер может долгие годы просидеть на лавке и довольствоваться лишь статусом второго номера.