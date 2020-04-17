Лишние деньги: ЦСКА уперся в потолок

Еще 2 марта Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил потолок зарплат на сезон-2020/21, согласно которому платежка клубов не может превышать значения в 900 млн руб. В связи с этим команды, которые с трудом вписываются в эти рамки, уже начинают искать способы для соответствия регламенту, например, расставаясь с хоккеистами или же сокращая их зарплаты. Трудности с этим возникают сразу у ряда клубов. В особенности — у московского ЦСКА.

За последние три года столичные армейцы существенно превышали представленные лигой ограничения. Например, в 2017 году потолок зарплат в КХЛ составлял 900 млн руб., тогда как общая платежная ведомость ЦСКА составляла 2,5 млрд руб., в 2018-м при потолке в 850 млн руб. — 2,7 млрд руб.

На последний 2019 год, по данным РБК, фонд зарплат красно-синих составил 1,75 млрд руб. при потолке в 800 млн руб. Очевидно, что и в новом сезоне бюрократических трудностей клубу не избежать. Особенно, если учитывать тот факт, что лига грозится не допустить до участия в новом розыгрыше команды, которые не будут соответствовать указанным требованиям.

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Для того, чтобы уложиться в зарплатный лимит, ЦСКА крайне необходимо расставаться с игроками с высокой платежкой и по возможности урезать зарплаты всем остальным, дабы избежать кадровых проблем. Казалось бы, армейцы к первому варианту уже пришли, согласившись на окончание сотрудничества с теми, чьи контракты подходят к концу. Так, 1 мая соглашения с ЦСКА истекут сразу у восьми хоккеистов: вратаря Ильи Сорокина, защитников Класа Дальбека, Алексея Марченко, Михаила Науменкова, Никиты Нестерова, Александра Романова и нападающих Линдена Вея, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Константина Окулова, Александра Попова, Антона Слепышева, Сергея Толчинского и Максима Шалунова.

С Сорокиным и Капризовым красно-синие уже собираются официально прощаться, ведь переход Ильи и Кирилла в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесоту Уайлд» соответственно уже факт на 99,9% состоявшийся. Навострили коньки в Национальную хоккейную лигу и Марченко с Науменковым и Шалуновым. Вероятно, расстанутся москвичи и с Веем, который не планирует продлевать свой контракт. В подвешенном состоянии находится и Григоренко, но на того предложений из-за океана, как бы он ни хотел, пока нет. Скорее всего, не сможет продлить контракт и Попов: главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выразил намерение сохранить нападающего, однако в условиях потолка зарплат это сделать вряд ли получится.

Уход всех восьмерых помог бы армейцам существенно разгрузить зарплатную ведомость. По последним данным РБК, Сорокин в ЦСКА получал 90 млн руб. за сезон, Капризов — 80 млн, Марченко — 50 млн, Науменков — 55 млн, Шалунов — 120 млн, Вей — 75 млн, Григоренко — 110 млн, Попов — 45 млн. Путем нехитрых вычислений в общей сумме армейцы в случае ухода всех перечисленных смогли бы сбросить свои ежегодные расходы на 625 млн руб.

Но этого недостаточно, учитывая, что ведомость армейцев заметно превышает отметку в 1,5 млрд руб.

«Будет ли интереснее с потолком зарплат? Менеджерам будет интереснее. Тренеру всегда интересно – хоть с потолком, хоть без него. В этом сезоне ЦСКА не готовился к потолку зарплат. Мы готовились защищать титул. Так оно есть на самом деле. Не стану лукавить – мы готовились защищать титул, а не к потолку», — говорил Никитин в интервью «СЭ», отмечая как непросто сейчас приходится клубу.

Но даже несмотря на сложную ситуацию, армейцы уже проводят достаточно агрессивную трансферную кампанию, будто никакого потолка зарплат и близко нет.

Первым делом — еще в конце января — ЦСКА устно договорился с Нестеровым о новом контракте, по которому защитник будет получать около 160 млн рублей в год. Сроки соглашения в СМИ разнятся — от трех до пяти лет. Но сам факт того, что прежняя зарплата (90 млн рублей) увеличится практически в два раза, говорит о том, что в руководстве армейского клуба вроде как контролируют ситуацию. Официально же красно-синие продлили сотрудничество со Слепышевым и Окуловым. Из условий новых контрактов известно лишь то, что первый проведет в свитере ЦСКА еще два сезона, второй — один.

Что касается зарплат, то в данном случае армейцы карт раскрывать не стали. По старым контрактам Слепышев и Окулов получали 90 млн и 60 млн руб. соответственно.

Помимо этого, ЦСКА также ждет и пополнение в составе: в это межсезонье в стан красно-синих, по информации ряда СМИ, перейдут нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков, форвард магнитогорского «Металлурга» Андрей Локтионов и еще один нападающий — Николай Голдобин из «Ванкувер Кэнакс». Последний подпишет двухлетний контракт и, как утверждает «СЭ», будет получать 50 млн руб. за сезон. Немногим меньше Капризова, хотя надо понимать, что уровень всех трех и близко не стоит с мастерством Кирилла.

Со стороны армейцев такие приобретения выглядят по меньшей мере странно, ведь на фоне проблем с попаданием под потолок зарплат красно-синие не только особо не экономят, но еще и добавляют нагрузку на платежку, тогда как клуб мог обратить внимание на молодежь из «Красной Армии» (а московские армейцы всегда славились классными воспитанниками и работой с ними).

В ЦСКА не стали идти двумя очевидными путями и выбрали третий, более привычный для себя с использованием лазеек в регламенте КХЛ, а именно — переводом десятков миллионов рублей не в зарплату, а в бонусы. И не будет ничего удивительного, если клуб в ближайшие месяцы станет объявлять о новых соглашениях с действующими хоккеистами.

Получается, для того, чтобы участвовать в следующем сезоне, армейцы могут воспользоваться именно махинациями и весьма сомнительными бюрократическими схемами. Правда, есть одно важное условие. Для работы данной схемы красно-синим необходимо дойти до финала конференции в плей-офф КХЛ. Получится ли? Предсказать невозможно.