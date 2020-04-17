«Выдающийся джентльмен»: почему Терри не перешел в «Спартак»

Известный на российском рынке агент Тимур Гурцкая, плотно работавший с московским «Спартаком», когда тот возглавлял итальянец Массимо Каррера, выступил в «Коммент.Шоу», рассказав о несостоявшемся переходе, который мог стать самым громким в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Речь, конечно же, о бывшем защитнике сборной Англии Джоне Терри, которого после тех событий с иронией стали называть легендой «Спартака».

Конечно, летом 2018 года великий, без преувеличения, футболист уже не был на пике формы. Его карьера шла к закату, защитник провел сезон в «Астон Вилле» в Чемпионшипе, но для «Спартака» все равно мог стать великолепным приобретением.

Реклама

Во-первых, 37-летний на тот момент игрок все равно вполне соответствовал по своим футбольным качествам уровню Российской премьер-лиги, а во-вторых, должен был дать «Спартаку» свои огромный опыт и невероятные лидерские качества.

Кроме того, переход Терри в «Спартак» был большим информационным поводом, способствующим привлечению внимания к российскому клубу во всем мире, что, при умелой работе с этим обстоятельством, могло бы поднять доходы красно-белых.

В общем, сделка по приобретению, вернее, речь шла о подписании контракта на правах свободного агента, столь авторитетного и звездного игрока была выгодна «Спартаку» во всех отношениях, но все-таки в последний момент сорвалась.

Тогда российское футбольное сообщество от души посмеялось над руководством десятикратных чемпионов страны, которое запустило громкую информационную кампанию, но оказалось не способно довести дело до логического конца.

Гурцкая в «Коммент.Шоу» рассказал, что все действительно было очень близко к оформлению и что вина спартаковского клубного менеджмента в срыве сделки отсутствовала.

«Джон Терри не пришел в «Спартак» из-за дочки. Это единственная правда. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Он был уже игроком «Спартака» в переписке руководства клуба в WhatsApp: Измайлов, Федун, врачи команды. Они уже написали, что он прошел блестяще медосмотр, что с ним побеседовали, все — он едет в Москву, — заявил агент.

— Медосмотр проходил в Риме, затем он прилетел в Лондон. Пришел без очереди в посольство, за ним даже согласились отправить самолет, чтобы такого статусного игрока везти. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется».

Агент напомнил, что у защитника дети-близнецы, и если мальчик вполне спокойно переживает разлуку с отцом, то у девочки это была уже не первая истерика. То же самое, по словам Гурцкая, происходило при переходе футболиста в «Астон Виллу», и в результате Терри вынужден был после каждого матча и чуть ли не каждой тренировки добираться из Бирмингема в Лондон домой (почти 180 км), чтобы успокоить ребенка. Связь футболиста с дочерью он характеризовал эпитетом «просто чудовищная».

Также Гурцкая рассказал о том, как английский защитник повел себя в сложившейся ситуации.

«Он оказался джентльменом, в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Он приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Поднялся в ложу и извинился. Он сказал, что агенты провели блестящую работу, нет никаких вопросов, дали зарплату, все условия»,

— подчеркнул Гурцкая.

Ну а косвенным подтверждением слов агента может стать тот факт, что легендарный защитник, пять раз выигравший с «Челси» АПЛ и по разу первенствовавший с клубом в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не подписав контракт с российским клубом, завершил профессиональную карьеру и стал одним из тренером «Астон Виллы», как раз вернувшейся в элиту английского футбола.