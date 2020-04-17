«Чистое безумие»: в Италии боятся доигрывать сезон

Итальянская Серия А была первым из крупнейших чемпионатов Европы, приостановленным из-за пандемии коронавируса. Тогда в стране опасную инфекцию нашли сразу у нескольких десятков футболистов, включаю звезд туринского «Ювентуса» — Пауло Дибалу, Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. На сегодняшний день практически все успешно излечились, и подходит момент, когда карантин на Апеннинах будет снят. Это должно произойти 3 мая.

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В связи с этим вопрос возвращения футбола вновь стал актуален. Министр спорта Италии Винценцо Спадафора сообщил, что, вероятнее всего, командам будет разрешено вернуться к тренировкам уже 4 мая. «Следующие несколько недель станут определяющими для понимания развития ситуации и того, как и когда мы сможем вернуться к возобновлению спортивных мероприятий всех уровней», — сказал министр.

В Италии в целом поддерживают идею возобновления сезона-2019/20, а футбольное руководство уже разработало несколько вариантов. Изначально говорилось, что клубы вернутся к матчам в начале мая, однако этот прогноз оказался слишком оптимистичным.

«Я уважаю науку, но я не сдамся. Когда Италия вернется к нормальной жизни, когда будут созданы условия для возобновления деятельности в других отраслях, футбол тоже вернется. Повторю раз и навсегда: чемпионат должен быть доигран, время есть. Правительство, лига, Итальянская федерация футбола (FIGC), врачи — мы все вместе примем решение. Вся наша система выиграет от возобновления сезона», — заявил президент FIGC Габриэле Гравина.

Теперь же, как сообщает La Repubblica, Серия А точно вернется, но в более поздние сроки. Существует возможность провести все оставшиеся 124 встречи за 45 дней в Риме или же сыграть сначала ответные матчи полуфинала Кубка страны, чтобы у команд было больше времени на подготовку к чемпионату. Иначе говоря, вариантов много, но главное не это.

Большинство источников склоняются к выводу, что из-за последствий пандемии итальянские болельщики не будут допущены на стадионы в течение продолжительного времени, вплоть до 2021 года.

Первым об этом сообщил инсайдер Танкреди Палмери, сославшись на утечку из итальянского правительства. А на днях эти данные подтвердила газета AS. В материале сказано, что чемпионат Италии будет возобновлен 31 мая при закрытых трибунах. То же самое может коснуться начала и середины следующего розыгрыша Серии А. То есть фанатам разрешат посещать стадионы не раньше марта следующего года, когда окончательно будут сняты все ограничения. Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа косвенно на это намекнула, заявив, что живая публика будет возвращена на арены только в случае появления и успешного тестирования вакционы от COVID-19.

«Считаю, что возобновление сезона — это очень сложно, и этот вопрос не приоритетный. Думаю, что мы можем подождать еще месяц. Зрителей на трибунах мы увидим только тогда, когда наступит полная безопасность, а это произойдет, когда будет разработана вакцина. Думаю, что не произойдет ничего страшного, если подождать еще месяц, даже до возобновления сезона без зрителей. Если клубы будут в состоянии это сделать, их предложения будут оценены», – сказала она.

Эксперты и медики в свою очередь неоднократно уточняли, что запуск вакцины возможен не ранее 2021 года.

Заявление Зампы поддержал и другой заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он вовсе высказался, что сезон, скорее всего, не будет доигран. «К сожалению, думаю, что возобновление чемпионата маловероятно», — приводит слова чиновника Calciomercato.it.

Таким образом, медицина и спорт на Апеннинах оказались по разные стороны баррикад. Футбольное сообщество можно понять, по оценкам аудиторов, оно рискует потерять свыше €600 млн, если сезон не возобновится. Но ситуация с распространением коронавируса в стране еще не стабилизировалась: 165 тыс. заболевших при более чем 21 тыс. смертей, по-прежнему наблюдается динамика роста случаев инфицирования. Выздоровевших всего 38 тыс. человек. Для сравнения, в Германии, где вспышка коронавируса произошла примерно в это же время, излечились уже больше половины пациентов — 77 тыс.

Коронавирус не перестал быть опасной инфекцией, и это, впрочем, осознают и те, кому возобновление сезона выгодно. Президент «Брешии» Массимо Челлино пригрозил не выпускать команду на поле, если будет принято решение доиграть чемпионат.

«Для меня это — чистое безумие. Этот сезоне больше не имеет смысла. Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле и проигрывать матчи со счетом 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, которые уже не с нами», – цитирует Челлино The Guardian.

Не пугает функционера даже возможное исключение из лиги.

«Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь выходить в сад своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему эти идеи и разговоры о возобновлении сезона сводят меня с ума. Если нужно, удалите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой пойдем в Серию B. Люди прячутся за экономическими проблемами», — добавил он.