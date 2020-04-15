Драка Мамаева и провал Слуцкого: откровения сборной о Евро-2016

Этим летом в 12 городах 12 стран должен был состояться очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу, однако турнир был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса COVID-19. Таким образом, прошлый розыгрыш континентального первенства, который прошел в 2016 году во Франции, остался на данный момент крайним. По этому поводу на телеканале «Матч ТВ» вышла передача «Наши на Евро», в рамках которой тогдашние футболисты сборной России поделились воспоминаниями о своем выступлении.

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«Слуцкого эйфория захлестнула после книжек и фильмов о нем»

В финальный раунд Евро-2016 сборная России вышла с большим трудом. За четыре тура до конца квалификационного раунда российская команда имела в своем активе только восемь очков и рисковала остаться даже без стыковых матчей плей-офф. В связи с неудовлетворительными результатами легендарный Фабио Капелло был уволен с поста главного тренера россиян, а на его место в экстренном порядке Российский футбольный союз (РФС) пригласил Леонида Слуцкого, который параллельно с этим возглавлял и московский ЦСКА. В итоге под его руководством сборная России выиграла четыре матча из четырех и со второго места в группе отправилась во Францию.

Соперниками по групповому этапу финального раунда Евро у россиян оказались англичане, словаки и валлийцы. Именно в таком порядке и сложился календарь для подопечных Слуцкого. Перед началом турнира казалось, что именно матч с Англией окажется самым сложным испытанием.

На деле же получилось иначе: с англичанами сборная России вырвала ничью, а вот в следующих двух матчах потерпела поражения. Как итог — один балл в трех играх, последнее место в группе и возвращение домой ни с чем.

Вспоминая о том провале, вратарь отечественной команды Игорь Акинфеев подчеркнул, что сборная подошла к чемпионату абсолютно неготовой.

«Шла смена поколений. До 2012 года были те люди, с которыми играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение. Статистика? Англичане никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи. И тут мы пропускаем этот гол, остается несколько минут до конца матча, я стою и думаю: «Почему опять мы прерываем эти серии?» Но Щенников подает, Вася Березуцкий забивает, и я понимаю: «Нет, есть на свете бог». В моем сознании на тот момент сидело, что словаки сильнее нас. Если взять по именам, тот же Марек Гамшик был в отличной форме. Он и забил мяч. У Уэльса были Аарон Рэмси и Гарет Бэйл, не скажу, что был у нас какой-то шанс в той игре. Они три забили и еще 33 не забили», — заявил Акинфеев.

Василий Березуцкий — как раз автор гола в ворота сборной Англии — также отметил отсутствие подготовки у некоторых игроков российской команды.

«Слуцкий хорошо знал каждого футболиста, давно работал в России. Для него было легко привнести в игру что-то новое. В тренировочном процессе нагрузка беговая перед Евро была тяжелой для некоторых футболистов, они не все выдерживали. Какие-то тактические схемы тоже немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли», — подчеркнул защитник.

Более резко по наставнику той сборной «прошелся» Роман Широков, который во всех трех матчах на Евро-2016 провел менее 90 минут суммарно. Хавбек отметил, что некоторые футболисты «удивлялись простым вещам» и не понимали, какую установку им дает тренер на тренировках, а также заявил, что вину за это должны чувствовать не только игроки, но и сам Слуцкий.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертым. Почему четвертым? Вообще загадка.

Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек и фильмов о нем. Он подумал, что это он вывел сборную на Евро. Не люди на поле, а он такой гений — пришел и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование в ходе турнира по этому поводу»,

— сказал Широков.

Об ошибках Слуцкого рассказал и Артем Дзюба. Нынешний капитан сборной России вспомнил, что после турнира специалист сам признал свои недочеты.

«В частности, можно было по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков», — отметил форвард.

«Собственное «я» превосходило «мы»

Интересно, что тот же Дзюба считает, что винить одного Слуцкого в провале во Франции неправильно. По его мнению, причина неудачного выступления на Евро заключается в отсутствии единого коллектива.

«Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, ничего не получится.

Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. У них собственное «я» превосходило «мы»,

— заявил нападающий.

В защиту Слуцкого выступил и Акинфеев. Бывший вратарь сборной посчитал некорректным обвинять тренера в выборе состава на турнир, а, напротив, предъявил претензии вызванным на Евро футболистам, которые «играли в полноги».

«Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, он решает, готов тот или нет. Виноватых нет, виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют Слуцкому, что он взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если ты выходишь, то должен отдаваться, биться. Таких чудес не бывает, что ты в полноги играешь и обыгрываешь всех», — заявил Акинфеев.

Широков же продолжил гнуть свою линию и упрекнул в провале на Евро именно Слуцкого. Так, например, рассказывая о матче с Англией, бывший полузащитник выразил недоумение по поводу плана тренера на игру. По его словам, Слуцкий требовал действовать через правый и левый фланги, полностью исключая игру в центральной зоне.

«Под угрозой расстрела мы не должны были давать такие передачи», — заявил футболист.

По мнению Широкова, команде с насыщенным центром поля действовать по такому принципу было иррационально. Вспоминая матч со словаками, он отметил, что Слуцкий наоборот потребовал чаще играть через центральных полузащитников. Та встреча завершилась поражением россиян со счетом 1:2. Оба мяча были пропущены в первом тайме, отыграть один гол удалось лишь за десять минут до конца основного времени.

«Последняя минута первого тайма, наверное, ключевой момент вообще всего турнира. Пока мы разбирались, они разыграли и забили. Тяжело отыгрываться при том, что у нас игра не идет. Мы попытались во втором тайме что-то сделать, забили, но создать чего-то сверхопасного не смогли», — вспомнил Широков.

Что касается заключительного матча на Евро-2016 — против Уэльса, — то экс-хавбек отметил, что «игра изначально не пошла». Встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:3, первые два мяча также были пропущены в первом тайме — причем в его дебюте. По словам Широкова, Слуцкий требовал играть через фланги с забросами на Дзюбу.

«У валлийцев было три центральных защитника, и они не хотели отступать от своей модели. Пытаться одним Дзюбой переиграть трех высокорослых защитников, мне кажется, было наивно», — отметил Широков.

«Драка с Мамаевым? Глушакова чуть не задушил, бедолагу»

Самой обсуждаемой историей Евро-2016 после непосредственного провала на турнире и последующего кутежа Александра Кокорина с Павлом Мамаевым в Монако стала драка в сборной, в которой последний якобы участвовал. Подтверждений этому эпизоду как таковых нет. По слухам же, после поражения от Словакии Мамаев в раздевалке нецензурно оскорбил Слуцкого, который выпустил его на поле только во втором тайме, а не в стартовом составе. Отмечается, что между футболистом и тренером произошла словесная перепалка. На следующий день во время восстановительной тренировки Слуцкий потребовал от Мамаева извинений, однако хавбек наставника проигнорировал, спровоцировав еще один конфликт. Во время занятий в тренажерном зале футболист в присутствии некоторых игроков вновь нелестно высказался о Слуцком.

В зале также находились Денис Глушаков и Роман Широков. Один из них (ряд СМИ утверждает, что им был последний) ударил Мамаева.

Павел, к слову, впоследствии пропустил одну из тренировок между матчами со Словакией и Уэльсом, а на игру с валлийцами даже вышел в стартовом составе. Правда, над глазом у него было видно большое рассечение. Откуда оно появилось — в медицинском и тренерском штабах сборной не рассказывали. Широков и вовсе позднее опроверг слухи о том, что это он ударил Мамаева, подчеркнув, что они являются друзьями и товарищами еще со времен совместных выступлений за «Краснодар».

Спустя почти четыре года Артем Дзюба косвенно подтвердил, что инцидент в тренажерном зале все-таки был. Ударил ли Мамаева Широков, он не сказал, однако отметил, что ему пришлось удерживать Глушакова.

«По факту Паша был ни при чем. Человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу»,

— признался Дзюба.

О стычке высказался и Василий Березуцкий, также косвенно подтвердив факт драки.

«Люди, которые сидят на скамейке, всегда тяжело переживают поражение, потому что им кажется, что если бы они играли, то игра бы сложилась по-другому. Поэтому это вылилось в какие-то недовольства. Взаимоотношения Мамаева с другими тренерами и обществом достаточно тяжелые вообще в жизни. Нужно спрашивать у тренерского штаба, как это виделось им», — заявил бывший защитник сборной России.