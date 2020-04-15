Изгнанный за расизм: в КХЛ приехал скандальный тренер из Канады

Бывший главный тренер сборной Канады возглавил клуб КХЛ «Автомобилист»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бывший тренер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Билл Питерс возглавил екатеринбургский «Автомобилист», подписав контракт на два года. В 2016-м этот специалист привел сборную Канады к золотым медалям на чемпионате мира в России, а затем перешел на работу в «Калгари», который был вынужден покинуть в ноябре 2019-го из-за расистского скандала. Питерса обвинили в том, что много лет назад он приказал своему игроку «выключить сраную нигерскую музыку».

7 апреля екатеринбургский «Автомобилист» объявил о завершении сотрудничества с Андреем Мартемьяновым, который на посту главного тренера дважды за два сезона выводил уральскую команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первый год его работы «Авто» остановился в полуфинале Восточной конференции, следующий же сезон оказался для отечественного специалиста и уроженца Екатеринбурга последним у руля клуба. «Автомобилист» крайне нестабильно прошел регулярный чемпионат, но все-таки попал в топ-4 Востока, а затем вчистую проиграл «Сибири» в первом же раунде плей-офф, уступив в серии со счетом 1-4. С заменой на Урале тянуть не стали и уже спустя неделю после увольнения Мартемьянова сообщили о преемнике.

Им стал известный канадский специалист Билл Питерс, до этого работавший со сборной Канады и клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз», »Каролина Харрикейнз» и — последнее место работы 55-летнего тренера — «Калгари Флэймз».

«Постараюсь прилететь в Россию как можно раньше. Сейчас я сконцентрирован только на работе в «Автомобилисте» и не думаю о будущем и других вариантах. Для меня будет большим вызовом поработать в КХЛ — другом чемпионате с другим стилем. На протяжении последних трех недель я смотрел много матчей КХЛ и увидел много очень обученных команд с хорошими глубокими составами. Немножко необычным было то, что размеры площадок варьируются. Индивидуальными качествами ряда игроков я был удивлен в хорошем плане. У меня есть понимание, с кем из хоккеистов надо продлить контракты, а также мысли по потенциальным новичкам», — заявил Питерс в ходе пресс-конференции.

В тренерский штаб канадского специалиста войдут Перри Перн и Герман Титов. Работавшие в «Автомобилисте» еще при Мартемьянове Евгений Шалдыбин и Константин Власов также останутся в клубе и будут ассистентами Питерса.

При этом новый наставник екатеринбургской команды не исключил, что проведет переговоры с еще одним известным канадским тренером — Майком Бэбкоком — на предмет сотрудничества.

Специалисты уже работали вместе как в сборной Канады, так и в «Детройте»: Питерс был ассистентом, а Бэбкок — главным.

«Я разговаривал с Майком на католическую Пасху, но это было больше про семью и детей. Сейчас он замечательно проводит время дома, вместе с родными, мы с ним давно дружим. Майк эмоциональный, приверженный хоккею человек, и он наверняка начнет тренировать когда-нибудь в будущем. Перспективы его работы в КХЛ? Никогда не говори никогда, времена и обстоятельства меняются. Бэбкок всегда стремится быть в хоккее и еще продолжит тренировать», — отметил Питерс.

Построить карьеру хоккеиста Билл Питерс не смог. Из-за проблем со здоровьем и травм, полученных в ДТП еще в юности, он играл только в юниорских и студенческих лигах. В итоге уже к 30 годам канадец начал тренерскую деятельность. После небольшого периода работы главным тренером в юниорской команде из Киллама судьба свела Питерса как раз с Бэбкоком в «Спокан Чифс» из Западной хоккейной лиги. После нескольких лет работы ассистентом Питерс возглавил команду Летбриджского университета, а затем вернулся в «Чифс», где также работал главным тренером и привел клуб к двум титулам. В 2008 году Питерс получил вызов в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) и возглавил фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс» — «Рокфорд Айсхогс». Правда, особо ничем не запомнился: команда дальше первого раунда плей-офф не проходила, да и молодежь в «Чикаго» особо не добиралась.

Спустя три года он ушел оттуда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) к… Бэбкоку.

В «Детройте», который в то время еще знал, что такое игра в плей-офф, Питерс заменил Брэда Маккриммона и, помогая своему товарищу, отвечал за действия защитников в своей зоне и при меньшинстве. Получалось с переменным успехом: «Ред Уингз» были сильны в обороне, но только не при удалениях. Привлечь внимание других клубов НХЛ Питерс не мог, однако ему помогло сотрудничество с Бэбкоком. Тот уже был одним из лучших тренеров в лиге и пользовался авторитетом. Благодаря этому ряд его помощников нашли работу на посту главных тренеров в других командах НХЛ. Учитываю эту тенденцию, в очередь встали и за Питерсом. В итоге контракт с канадским специалистом подписала «Каролина».

«Харрикейнз» отыграли под руководством Питерса целых четыре сезона. Однако до плей-офф команда так ни разу и не дотянула, хотя в подготовке кадров клуб при канадце прибавил заметно: на драфте был взят Андрей Свечников, а форварды Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо образовали классную финскую связку. Однако из-за неудовлетворительных результатов Питерс все же клуб покинул, хотя руководство ему доверяло.

В пользу специалиста говорила и его работа в сборной Канады. В 2015 году Питерс был вызван в тренерский штаб Тоддом Маклелланом и помог «кленовым» добыть золотые медали на чемпионате мира в Чехии. В следующем же году сборная Канады разделалась со всеми — в том числе и с Россией (5:3) — на третьем розыгрыше Кубка мира, где Питерс помогал старому знакомому Бэбкоку.

В апреле того же 2016 года он добился пока что своего наивысшего успеха: Питерс стал главным тренером сборной Канады и привел ее к победе на чемпионате мира в России. На том турнире канадцы уступили лишь финнам в групповом раунде, но в финале, который проходил в Москве, взяли у них реванш и защитили титул.

В 2018 году Питерс вновь возглавил национальную сборную, но на этот раз «кленовые» остались без наград: в четвертьфинале были обыграны россияне, но в полуфинале канадцы неожиданно уступили швейцарцам, а в матче за бронзу — американцам.

Вместе с этим Питерс получил новое место работы и после ухода из «Каролины» стал главным тренером «Калгари Флэймз». И дебютный (он же последний) сезон «огоньков» в регулярном чемпионате под руководством нового специалиста получился действительно огненным. «Калгари» заняли первое место в Западной конференции, набрав 107 очков (во всем НХЛ было больше только у «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 128). Ожидалось, что команда добьется успехов и в плей-офф. В пользу этого говорил и факт стремительного прогресса лидеров команды. Но не вышло.

«Флэймз» вылетели уже в первом раунде, проиграв серию «Колорадо Эвеланш» со счетом 1-4.

Продолжить работу в «Калгари» Питерс уже не смог. Правда, не из-за обидного вылета из борьбы за Кубок Стэнли. Новый сезон «огоньки» начали также при канадце, но в ноябре с громким заявлением неожиданно выступил канадский форвард нигерийско-украинского происхождения Аким Алиу.

Хоккеист играл под руководством Питерса еще десять лет назад в «Рокфорде» в АХЛ. Спустя долгие годы Алиу обвинил своего наставника в расизме. По словам темнокожего нападающего, однажды тренер, выходя из раздевалки, потребовал от того «выключить сраную нигерскую музыку». Как отметил Алиу, подобные слова стали для него унижением со стороны Питерса, в результате чего карьера хоккеиста не задалась — он сменил порядка 20 клубов и сейчас выступает за чешский «Литвинов». Расистские оскорбления в исполнении тренера подтвердили другие хоккеисты «Рокфорда», и в американской прессе разразился громкий скандал.

Из-за волны резкой критики Питерсу не оставалось ничего, кроме как покинуть «Калгари», который теперь борется за сохранение прописки в топ-8 Запада.

Вероятно, если бы не расистский скандал, то наставник не только бы продолжил работу на тренерском мостике «Флэймз», но остался бы на хорошем счету во всей НХЛ и имел бы спрос со стороны других клубов. Сейчас же, когда репутация и авторитет подорваны, Питерсу предстоит привыкнуть к новым, российским реалиям.

«Автомобилисту» это очень кстати. Екатеринбургский клуб с треском провалил сезон, не дождавшись его досрочного завершения, однако у «Авто» есть то, что может ускорить адаптацию нового главного тренера. Питерс уже зарекомендовал себя как специалист по обороне и быстрому выходу из своей зоны. «Автомобилист» при Мартемьянове действовал примерно в том же формате.