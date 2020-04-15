Изгнанный за расизм: в КХЛ приехал скандальный тренер из Канады

7 апреля екатеринбургский «Автомобилист» объявил о завершении сотрудничества с Андреем Мартемьяновым, который на посту главного тренера дважды за два сезона выводил уральскую команду в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В первый год его работы «Авто» остановился в полуфинале Восточной конференции, следующий же сезон оказался для отечественного специалиста и уроженца Екатеринбурга последним у руля клуба. «Автомобилист» крайне нестабильно прошел регулярный чемпионат, но все-таки попал в топ-4 Востока, а затем вчистую проиграл «Сибири» в первом же раунде плей-офф, уступив в серии со счетом 1-4. С заменой на Урале тянуть не стали и уже спустя неделю после увольнения Мартемьянова сообщили о преемнике.

Им стал известный канадский специалист Билл Питерс, до этого работавший со сборной Канады и клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз», »Каролина Харрикейнз» и — последнее место работы 55-летнего тренера — «Калгари Флэймз».

«Постараюсь прилететь в Россию как можно раньше. Сейчас я сконцентрирован только на работе в «Автомобилисте» и не думаю о будущем и других вариантах. Для меня будет большим вызовом поработать в КХЛ — другом чемпионате с другим стилем. На протяжении последних трех недель я смотрел много матчей КХЛ и увидел много очень обученных команд с хорошими глубокими составами. Немножко необычным было то, что размеры площадок варьируются. Индивидуальными качествами ряда игроков я был удивлен в хорошем плане. У меня есть понимание, с кем из хоккеистов надо продлить контракты, а также мысли по потенциальным новичкам», — заявил Питерс в ходе пресс-конференции.

В тренерский штаб канадского специалиста войдут Перри Перн и Герман Титов. Работавшие в «Автомобилисте» еще при Мартемьянове Евгений Шалдыбин и Константин Власов также останутся в клубе и будут ассистентами Питерса.

При этом новый наставник екатеринбургской команды не исключил, что проведет переговоры с еще одним известным канадским тренером — Майком Бэбкоком — на предмет сотрудничества.

Специалисты уже работали вместе как в сборной Канады, так и в «Детройте»: Питерс был ассистентом, а Бэбкок — главным.

«Я разговаривал с Майком на католическую Пасху, но это было больше про семью и детей. Сейчас он замечательно проводит время дома, вместе с родными, мы с ним давно дружим. Майк эмоциональный, приверженный хоккею человек, и он наверняка начнет тренировать когда-нибудь в будущем. Перспективы его работы в КХЛ? Никогда не говори никогда, времена и обстоятельства меняются. Бэбкок всегда стремится быть в хоккее и еще продолжит тренировать», — отметил Питерс.

Построить карьеру хоккеиста Билл Питерс не смог. Из-за проблем со здоровьем и травм, полученных в ДТП еще в юности, он играл только в юниорских и студенческих лигах. В итоге уже к 30 годам канадец начал тренерскую деятельность. После небольшого периода работы главным тренером в юниорской команде из Киллама судьба свела Питерса как раз с Бэбкоком в «Спокан Чифс» из Западной хоккейной лиги. После нескольких лет работы ассистентом Питерс возглавил команду Летбриджского университета, а затем вернулся в «Чифс», где также работал главным тренером и привел клуб к двум титулам. В 2008 году Питерс получил вызов в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) и возглавил фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс» — «Рокфорд Айсхогс». Правда, особо ничем не запомнился: команда дальше первого раунда плей-офф не проходила, да и молодежь в «Чикаго» особо не добиралась.

Спустя три года он ушел оттуда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) к… Бэбкоку.

В «Детройте», который в то время еще знал, что такое игра в плей-офф, Питерс заменил Брэда Маккриммона и, помогая своему товарищу, отвечал за действия защитников в своей зоне и при меньшинстве. Получалось с переменным успехом: «Ред Уингз» были сильны в обороне, но только не при удалениях. Привлечь внимание других клубов НХЛ Питерс не мог, однако ему помогло сотрудничество с Бэбкоком. Тот уже был одним из лучших тренеров в лиге и пользовался авторитетом. Благодаря этому ряд его помощников нашли работу на посту главных тренеров в других командах НХЛ. Учитываю эту тенденцию, в очередь встали и за Питерсом. В итоге контракт с канадским специалистом подписала «Каролина».

«Харрикейнз» отыграли под руководством Питерса целых четыре сезона. Однако до плей-офф команда так ни разу и не дотянула, хотя в подготовке кадров клуб при канадце прибавил заметно: на драфте был взят Андрей Свечников, а форварды Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо образовали классную финскую связку. Однако из-за неудовлетворительных результатов Питерс все же клуб покинул, хотя руководство ему доверяло.

В пользу специалиста говорила и его работа в сборной Канады. В 2015 году Питерс был вызван в тренерский штаб Тоддом Маклелланом и помог «кленовым» добыть золотые медали на чемпионате мира в Чехии. В следующем же году сборная Канады разделалась со всеми — в том числе и с Россией (5:3) — на третьем розыгрыше Кубка мира, где Питерс помогал старому знакомому Бэбкоку.

В апреле того же 2016 года он добился пока что своего наивысшего успеха: Питерс стал главным тренером сборной Канады и привел ее к победе на чемпионате мира в России. На том турнире канадцы уступили лишь финнам в групповом раунде, но в финале, который проходил в Москве, взяли у них реванш и защитили титул.

В 2018 году Питерс вновь возглавил национальную сборную, но на этот раз «кленовые» остались без наград: в четвертьфинале были обыграны россияне, но в полуфинале канадцы неожиданно уступили швейцарцам, а в матче за бронзу — американцам.

Вместе с этим Питерс получил новое место работы и после ухода из «Каролины» стал главным тренером «Калгари Флэймз». И дебютный (он же последний) сезон «огоньков» в регулярном чемпионате под руководством нового специалиста получился действительно огненным. «Калгари» заняли первое место в Западной конференции, набрав 107 очков (во всем НХЛ было больше только у «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 128). Ожидалось, что команда добьется успехов и в плей-офф. В пользу этого говорил и факт стремительного прогресса лидеров команды. Но не вышло.

«Флэймз» вылетели уже в первом раунде, проиграв серию «Колорадо Эвеланш» со счетом 1-4.

Продолжить работу в «Калгари» Питерс уже не смог. Правда, не из-за обидного вылета из борьбы за Кубок Стэнли. Новый сезон «огоньки» начали также при канадце, но в ноябре с громким заявлением неожиданно выступил канадский форвард нигерийско-украинского происхождения Аким Алиу.

Хоккеист играл под руководством Питерса еще десять лет назад в «Рокфорде» в АХЛ. Спустя долгие годы Алиу обвинил своего наставника в расизме. По словам темнокожего нападающего, однажды тренер, выходя из раздевалки, потребовал от того «выключить сраную нигерскую музыку». Как отметил Алиу, подобные слова стали для него унижением со стороны Питерса, в результате чего карьера хоккеиста не задалась — он сменил порядка 20 клубов и сейчас выступает за чешский «Литвинов». Расистские оскорбления в исполнении тренера подтвердили другие хоккеисты «Рокфорда», и в американской прессе разразился громкий скандал.

Из-за волны резкой критики Питерсу не оставалось ничего, кроме как покинуть «Калгари», который теперь борется за сохранение прописки в топ-8 Запада.

Вероятно, если бы не расистский скандал, то наставник не только бы продолжил работу на тренерском мостике «Флэймз», но остался бы на хорошем счету во всей НХЛ и имел бы спрос со стороны других клубов. Сейчас же, когда репутация и авторитет подорваны, Питерсу предстоит привыкнуть к новым, российским реалиям.

«Автомобилисту» это очень кстати. Екатеринбургский клуб с треском провалил сезон, не дождавшись его досрочного завершения, однако у «Авто» есть то, что может ускорить адаптацию нового главного тренера. Питерс уже зарекомендовал себя как специалист по обороне и быстрому выходу из своей зоны. «Автомобилист» при Мартемьянове действовал примерно в том же формате.