«Пока не тенденция»: «Армавир» снялся с чемпионата

В следующем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не примет участие «Армавир» из одноименного города. На официальном сайте клуба было опубликовано заявление от имени президента команды Валентина Климко, в котором он уточнил, что такое решение было принято владельцем Джеваном Челоянцем после неудачной попытки выполнить все условия процедуры лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии, а также в связи с неопределенностью относительно продолжения чемпионата. На текущий момент все спортивные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

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«Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович. Я благодарю, прежде всего, Джевана Крикоровича, за почти пять непростых, но замечательных сезонов, за футбольную инфраструктуру, построенную в основном и в существенной доле на его личные деньги, а также средства Олега Мкртчана. За это время мы смогли обновить стадион, построив новую трибуну, привести в порядок всю футбольную инфраструктуру стадиона. Все это будет в дальнейшем служить городу и клубу», — добавил Климко.

Так или иначе, «Армавир» надеется продолжить существование и, вероятнее всего, в следующем сезоне начнет выступления в Олимп — Профессиональной футбольной лиге (третий по значимости дивизион в российском футболе. — «Газета.Ru»). По словам президента клуба, основная финансовая поддержка, которая обеспечит функционирование команды, ляжет на местные власти.

«Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус», — заявил он.

В приостановленном из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации сезоне ФНЛ «Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 набранных очков в 27 турах. Согласно регламенту, если клуб снимается с первенства по ходу второго круга, то ему засчитываются технические поражения во всех матчах второго круга, включая и те, которые уже состоялись. У «Армавира» таких встреч было восемь — на этом отрезке команда одержала три победы и дважды сыграла вничью. Что интересно, одна из побед была добита над «Торпедо», которое борется за первое место.

Теперь же, когда москвичи получат в зачет дополнительные три очка, они с 56-ю набранными баллами переместятся с четвертого на первое место, опередив тем самым «Ротор» по дополнительным показателям. В том случае, если сезон в ФНЛ так и не будет доигран, то именно «Торпедо» могут признать чемпионом, а клуб обеспечит себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Но это уже совсем другая история.

Что же касается «Армавира», то, хотя клуб и был основан с историческим названием «Торпедо» в 1959 году, пристальное внимание привлек к себе лишь в последние годы. В 2015-м главным инвестором «лис» стал мультимиллионер Олег Мкртчан, до этого бывший одним из основных спонсором «Кубани». В это время в клуб на пост главного тренера был приглашен бывший футболист сборной России и экс-наставник московского «Спартака» Валерий Карпин, а также приобретен целый ряд футболистов армянского «Улисса». По итогам сезона команда вылетела из ФНЛ и была переименована в «Армавир». Спустя некоторое время после этого клуб сумел вернуться во второй дивизион и закрепиться там.

Относительно снятия «Армавира» с первенства высказался президент ФНЛ Игорь Ефремов. Он отметил, что решение инвестора клуба не связано напрямую со сложившейся ситуацией из-за эпидемии коронавируса, а имеет куда более серьезные основания.

«В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21. — «Газета.Ru»), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении», — приводит его слова «Р-Спорт».

В России все больше футбольных клубов испытывают проблемы с финансированием в последнее время. Ранее от участия в следующем розыгрыше ФНЛ отказался владивостокский «Луч» после того, как министерство спорта Приморья приняло решение перенаправить средства, предназначенные для финансирования спортивных команд, в резервный фонд региона на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции. Активно ходят разговоры о том, что со следующего сезона также снимется и «Мордовия».

Иначе говоря, все клубы, зависящие от государственных денег, сейчас находятся в уязвимом состоянии.

Тем не менее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что исчезновение некоторых команд не нанесет серьезного вреда отечественному футболу в целом. «Мне кажется, что ничего страшного нет, не смертельно для футбола. Это пока еще не тенденция, но может перерасти в нее», — сказал он.