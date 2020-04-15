Полтора года без футбола: Германия может продлить карантин

В Германии могут запретить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий на 18 месяцев из-за эпидемии коронавируса. Об этом предупредил Джеральд Хауг, президент Академии наук Леопольдина и советник правительства Ангелы Меркель по ситуации с COVID-19. В интервью немецкому каналу ARD научный эксперт предположил, что стадионы и музыкальные площадки в стране могут быть недоступны вплоть до конца 2021-го. Это, впрочем, наихудший вариант.

«Карантин точно продлится еще как минимум несколько месяцев и действительно может быть пролонгирован до полутора лет, однако мы должны ждать и наблюдать за развитием обстановки. Есть и более оптимистичные оценки», — добавил Хауг.

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Сезон в Бундеслиге, как и большинство чемпионатов в Европе, был поставлен на паузу. Немецкая футбольная лига (DFL) приостановила все матчи 13 марта, однако руководители намерены встретиться уже в пятницу, 17 апреля, чтобы обсудить возможность возобновления первенства в начале мая. Организации потребуется специальное разрешение органов здравоохранения, при этом все игры, как ожидается, будут проходить при пустых трибунах. На текущий момент на территории Германии все концертные залы и спортивные арены закрыты до особо распоряжения правительства. Академия Леопольдина в свою очередь выступает за их поэтапное открытие только в том случае, если рост новых случаев заражения коронавирусом будет на низком уровне, а все меры гигиены будут соблюдены.

Германия вышла на пятое место по количеству заразившихся COVID-19 — инфицированы более 132 тыс. человек при 3495 летальных исходах, выздоровели 72 тыс. пациентов. В стране действуют меры по борьбе с распространением опасной болезни: закрыты все учебные заведения и многие предприятия, жителей обязали к соблюдению социальной дистанции. Самым ранним сроком возможного смягчения карантина бургомистр Берлина считает ориентировочно конец апреля, однако эти сроки, очевидно, будут корректироваться.

Кроме того, вопрос возможного недопуска фанатов на стадионы в течение длительного время уже активно обсуждают в некоторых странах.

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери со ссылкой на источники сообщил, что итальянское правительство в ближайшее время планирует введение следующего пакета мер противодействия коронавирусу, в котором есть опция о закрытии стадионов для болельщиков до 2021 года. На Апеннинах предполагают, что пандемия будет иметь серьезные последствия даже тогда, когда эпидемиологическая ситуация будет взята под контроль. При принятии окончательного решения, когда возобновление сезона вновь встанет на повестку дня, руководство страны намерено обратиться к помощи специалистов по COVID-19.

К аналогичным мерам, как пишет Mirror, готовы и на Туманном Альбионе. 17 апреля британские футбольные чиновники проведут заседание по обсуждению календаря доигровки сезона. Наиболее вероятным называется период с конца мая до начала июля, но даже при самом благоприятном развитии событий все оставшиеся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20 будут сыграны без живой публики. То же самое коснется и начала следующего розыгрыша.

В связи с последними заявлениями со стороны Национальной академии наук вновь встает вопрос о том, как запрет на посещение матчей отразится на чемпионате Европы, перенесенном на лето следующего года. Мюнхен, который значится в числе городов-хозяев турнира, официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации и своего возможного снятия пока не делал. Однако сомнения существуют по целому ряду городов, которые больше других пострадали от пандемии. Это касается Бильбао и Рима, хотя и испанская федерация, и итальянская выражают уверенность, что никаких проблем не будет. В зоне риска, по оценкам прессы, также Амстердам, Глазго, Дублин и Лондон — там на лето 2021-го запланированы другие мероприятия.