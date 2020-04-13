Профсоюз разрешил: игроки «Арсенала» против сокращения зарплат

Европейские клубы, вот уже больше месяца лишенные возможности функционировать в нормальном режиме и зарабатывать себе на существование, вынуждены идти на радикальные меры, чтобы финансово оставаться на плаву. Первым пунктом в пакете предлагаемых функционерами антикризисных программ идет сокращение зарплат футболистов. Эта позиция является первой по части расхода бюджета и позволяет командам сэкономить весомую часть денег. Однако не всегда этого просто достичь.

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Некоторые лиги (как, например, российская) наделили клубы юридическим правом принудительно урезать жалованья игрокам, даже если они не согласны. Правда, категорически против подобной меры выступает Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Чаще всего же стороны пытаются урегулировать вопрос между собой в процессе переговоров. В Англии, где в среднем одни из самых больших зарплат по Европе, это приводит к конфликтным ситуациями. Как пишет Mirror, одними из последних отказались от добровольного сокращения окладов футболисты лондонского «Арсенала».

Руководство «канониров» предложило игрокам схему, согласно которой они отдадут 12,5% годовой зарплаты, если команда в итоге не сумеет квалифицироваться в еврокубки. Если «Арсенал» выйдет в Лигу Европы, то урезание окладов составит 7,5%. В случае попадания в Лигу чемпионов клуб вернет им полное жалованье.

Эта информация, как уточняет источник, была передана руководством «пушкарей» испанскому защитнику Эктору Бельерину, представляющего команду в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Тем не менее игроки лондонцев ответили на предложение категорическим отказом, сославшись на то, что и без того лишатся огромной части дохода, если не попадут в еврокубки. Не секрет, что итоговая зарплата, прописанная в контрактах, сильно зависит от бонусов. Соответственно, если нет матчей и гарантированного места в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то платить их не за что.

Профсоюз игроков, напомним, не согласен с тем, что снижать финансовую нагрузку на клубы надо именно путем сокращения зарплат футболистов. Президент Гордон Тэйлор также сообщил, что организация планирует выплачивать всем своим сотрудникам старше 60 лет жалованье полностью. Например, оклад 75-летнего Тэйлора составляет £2 млн.

«Все эти обсуждения надо провести за круглым столом, раскрыв все факты. Тогда, я вас уверяю, футболисты смогут занять ту позицию, которая позволит сохранить клубы в нормальном финансовом состоянии», — заявил глава PFA.

«Капитаны клубов АПЛ создали специальный чат в мессенджере, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Лига предлагает всем игрокам пойти на 30-процентное урезание. Также они хотят понять, на что пойдут освободившиеся финансы и сохранит ли работу офисный персонал клубов», — добавил он.

На момент остановки сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ) подопечные Микеля Артеты сумели набрать 40 очков в 28 матчах и находятся на девятом месте в турнирной таблице. От зоны, позволяющей выступить в Лиге Европы в сезоне-2020/21, «канониров» отделяют 5 очков; от Лиги чемпионов — 4 балла. Также у лондонцев есть одна игра в запасе. Если же апелляцию «Манчестер Сити» по делу о недопуске в еврокубки будет отклонена, то в главный еврокубковый турнир квалифицируется команда, которая займет пятое место.

The Telegraph в свою очередь сообщает, что, несмотря на неудачный первый раунд переговоров, «Арсенал» продолжит диалог с футболистами и постарается их убедить в важности сокращения зарплаты в условиях финансового кризиса на фоне пандемии. Лондонцы перечислят игрокам их оклады за апрель, но намерены добиться хотя бы отсрочки выплаты гонораров за последующие месяцы.

В том случае, если игроки окончательно откажутся, то непопадание в Лигу чемпионов на будущий сезон может быть клубу только выгодно — «Арсенал» таким образом сохранит £25 млн на урезании зарплат.

Другой вопрос, что будет, если сезон доиграть не получится. АПЛ планирует возобновить чемпионат не раньше июня (очевидно, сроки будут корректироваться по мере возрастания масштабов COVID-19), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил дедлайном для определения чемпионов 3 августа. Если лиги не успеют, то весь сезон будет потерян, что катастрофически ударит по бюджету. Аудиторы уже подсчитали, что суммарно английские клубы в случае отсутствия возможности доиграть первенство потеряют более £1 млрд. Урезание зарплат игроков на 30% позволило бы сократить эту цифру до £470 млн.