Новые правила: коронавирус добрался до регламента футбола

В ФИФА рассказали о судьбе футболистов, чьи контракты истекут 30 июня

В Международной федерации футбола (ФИФА) пришли к выводу, что в связи с бушующей в мире пандемией футболистам, чьи контракты истекают 30 июня, стоит разрешить покинуть свои клубы в срок — но в новую команду они вольются позже. «Газета.Ru» рассказывает об этой и других переменах, которые произошли в регламенте.

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо сделал ряд важных заявлений относительно летнего трансферного окна. Для начала он сообщил, что из-за последствий коронавирусного кризиса ситуация с переходами игроков кардинально изменилась. Испанец отмечает, что 1 июля, вопреки сложившимся правилам, «рынок трансферов не откроется».

Сильверо признал, что ФИФА не может продлевать уже подписанные контракты после 30 июня, в результате чего игроки все-таки смогут покинуть свои клубы. Однако в то же время спортсмены не смогут сразу перебраться в новые команды, потому что трансферные периоды изменятся.

«FIFA не может продлить контракты после 30 июня, но трансферные окна будут другими. Из-за этого игроки не смогут быть зарегистрированы. Да, 1 июля рынок не открывается», — цитирует спортивного чиновника AS.

Сильверо добавляет, что сданный в аренду атлет может вернуться в свой клуб 30 июня, когда истечет срок соглашения. Тем не менее, возвращение не будет официально оформлено, вот почему выйти на поле до конца сезона-2019/2020 футболист не сможет.

«Если уступка заканчивается 30 июня, игрок теоретически должен вернуться в свой клуб... Но окно регистрации не будет открыто, так что заявить футболиста не получится», — сказал Сильверо.

Безусловно, все эти изменения будут временными, пока коронавирус не перестанет терроризировать футбольный мир.

«Существует вероятность, что в этой ситуации будет несколько трансферных окон. Это будет зависеть от начала и конца каждого соревнования. Идея состоит в том, что окна заканчиваются прямо перед началом каждого чемпионата, и они не должны совпадать.

Все видят, насколько кризис, вызванный COVID-19, нарушил спортивный календарь года. Он отменил Евро-2020 и Олимпийские игры, испортил множество других событий, перенесенных на 2021 год. Это означало, что новый клубный чемпионат мира, назначенный на следующий год, должен быть передвинут на 2022 или 2023 год... Мы все еще анализируем дату. Пока все очень иллюзорно», — подытожил Эмилио Гарсия Сильверо.

К слову, в ФИФА заметили, что не против варианта с третьим трансферным окном в связи с повсеместным переносом турниров. Так, директор регулирующего органа организации Джеймс Китчинг рассказал немецкому телевидению ARD, что такой вариант уже находится в процессе рассмотрения футбольными чиновниками.

«К этому будем относиться гибко, если общий срок для трансферов 16 недель (12 недель между сезонами и четыре недели в середине сезона) не будет продлен», — сказал Китчинг.

А незадолго до этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем официальном сайте объявил о внесении изменений и в некоторые правила игры. Данные перемены в большей степени касаются действий в штрафной.

1) Например, вот как теперь трактуется игра рукой: граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

2) Также было принято правило, согласно которому случайном попадании мяча в руку атакующего футболиста матч будет остановлен только в том случае, если это произошло перед взятием ворот или голевым моментом.

3) Не обошли стороной изменения и правила офсайда. Отныне, если защитник намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у оппонента, последний не будет в положении «вне игры».

4) Пара слов о работе системы VAR: теперь видеоассистенты арбитра смогут давать главному судье встречи советы, но окончательный вердикт все же остается за рефери.

Что интересно, еще в конце 2019 года ФИФА хотела попросить IFAB рассмотреть новое правило определения офсайда. В ФИФА продвигали реформу, согласно которой положение «вне игры» будет фиксироваться исключительно в том случае, если между атакующими и защищающимися игроками будет «явный просвет».

* * *
Напомним, что в настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Также из-за COVID-19 были перенесены на неопределенный срок финалы еврокубков: новые даты проведения решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы пока неизвестны.

Что же касается чемпионата Европы — 2020, то он был передвинут на лето следующего года.

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