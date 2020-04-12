«В НХЛ никому верить нельзя»: ЦСКА подобрал блудного россиянина

Состав московского ЦСКА со следующего сезона пополнит нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин. Контракт 24-летнего крайнего форварда с армейцами будет заключен на ближайшие два сезона. Об этом сообщил его агент в России Сергей Исаков.

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«У нас есть договоренность с ЦСКА о подписании двухлетнего контракта», — цитирует агента «Чемпионат».

За каждый из двух сезонов, как сообщает «Спорт-Экспресс», Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно. Сам же нападающий, объясняя свое решение вернуться из-за океана в Россию, подчеркнул, что хотел остаться в «Ванкувере», однако руководство «Кэнакс» не пошло навстречу хоккеисту и не предложило ему контракт. При этом веры в скорое возвращение в Национальную хоккейную лигу он не теряет.

Just had a brief talk with Nikolay Goldobin about signing in Russia for the next 2 years.



"The #Canucks did not want to sign me, I was disappointed how it turned out in VAN but I am happy to sign in KHL and will try NHL again in 2 years." — Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) April 11, 2020

«Было очень тяжело. Ходил расстроенный, поникший. Не ожидал, что так произойдет. Летом подписал двусторонний контракт. Думал, у меня будет офигенный год и следом подпишу еще один, но все пошло не по плану.

За все эти годы понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя: обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло»,

— приводит «СЭ» слова Голдобина, который также поблагодарил болельщиков «Кэнакс» за поддержку.

Интересно, что россиянин ни разу не играл в Континентальной хоккейной лиге. Первые шаги в хоккее он делал в московской школе «Белые медведи», а в 16-летнем возрасте стал выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Русских Витязей». Уже через год Голдобин был выбран на драфте новокузнецким «Металлургом», но кроме этого — клубом Хоккейной лиги Онтарио «Сарния Стинг». Именно в канадский клуб россиянин и перешел, где в течение двух сезонов был одним из лучших в команде. В 2014-м «Голди» подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», однако сезон начал в чемпионате Финляндии. За ХИФК из Хельсинки он провел 38 матчей, набрав 21 балл, однако продолжил сезон все же за океаном — в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где играл за фарм-клуб «Сан-Хосе».

В октябре 2015 года Голдобин все-таки получил шанс сыграть за основу и дебютировать в НХЛ, однако в главном составе «Шаркс» россиянин закрепиться не смог — всего 11 матчей и два очка за два сезона. В результате он был обменян в «Ванкувер», где его дела пошли значительно лучше. В дебютном матче за «Кэнакс» против «Лос-Анджелес Кингз» Голдобин отметился голом.

Первые два сезона в Канаде складывались для Николая неплохо. Российский форвард имел постоянную игровую практику как в АХЛ, так и в НХЛ. Однако в этом сезоне ситуация развернулась иначе.

В регулярном чемпионате НХЛ этого розыгрыша, который пока стоит на паузе из-за пандемии коронавируса COVID-19, Голдобин сыграл только в одном матче — в конце ноября против «Питтсбург Пингвинз», который «Кэнакс» проиграли со счетом 6:8. На льду Голдобин провел чуть больше восьми минут. Все остальное время Николай проводил в АХЛ за «Ютика Кометс», набрав 50 очков (19+31) в 51 матче.

Если учитывать нынешнее состояние ЦСКА, то армейцам предстоит надеяться, что трансфер Николая Голдобина должен оказаться успешным. Ни для кого не секрет, что после 30 апреля красно-синие столкнутся с кадровыми трудностями: Кирилл Капризов, выбранный еще пять лет назад на драфте «Миннесотой Уайлд», наконец, переедет в НХЛ, за ним же за океан с большой долей вероятности отправится и Михаил Григоренко. ЦСКА также рисковали потерять и Антона Слепышева, которого ждал «Эдмонтон Ойлерз», но 25-летний левый форвард все-таки предпочел еще на два года остаться в Москве. Главной трудностью для Голдобина может стать длительная адаптация к новым условиям, в которых он еще не играл.

«Страшно. Но я слышал, что площадки будут уменьшать до канадских, поэтому я должен быстро освоиться. Проблемы с языком? Да, есть такое. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато. Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения», — заявил Голдобин.