«У него нет привилегий»: зачем Роналду нарушил карантин

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ввязался в скандал. В момент паузы в итальянской Серии А, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, все футболисты лиги были отправлены на домашний карантин. Роналду в этом плане несколько повезло: еще в начале марта он покинул Турин, не застав новости о положительном тесте на вирус у его одноклубника Даниэле Ругани, и отправился к себе на Мадейру в Португалию, чтобы навестить свою 65-летнюю мать Долорес Авейро, которая перенесла инсульт. Возвращаться в Италию футболист не стал и остался вместе со своей семьей.

На протяжении месяца Роналду делился в социальных сетях фотографиями и видеозаписями о домашних тренировках, да и тесты на COVID-19 у португальца и его семьи дали отрицательные результаты. Но в начале апреля в итоге оказался под шквалом критики, нарушив карантин.

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35-летний форвард был замечен журналистами на стадионе рядом со своим домом, где играет местный клуб «Насьонал». На фотографиях видно, что на поле Роналду находится не один, а с другими футболистами и тренерами.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c — B3 (@b3naldo7) April 9, 2020

После появления в интернете данных кадров с претензиями к звездному футболисту выступил лично местный глава здравоохранения Педру Рамуш. В своем заявлении чиновник раскритиковал Роналду за нарушение домашнего режима, подчеркнув, что тот не должен чувствовать себя особенным по отношению к другим жителям Мадейры.

«У Роналду нет специального разрешения. Он не может тренироваться, если уважает правила, как все наши граждане. У него нет никаких привилегий. Все граждане могут покидать свои дома, если они соблюдают дистанцию во время занятий. Никакого специального разрешения здесь быть не может

Мы все вместе страдаем от одной и той же пандемии. Лучший футболист мира должен подавать пример остальным. Но Криштиану, кажется, провел на стадионе несколько минут. Так что большого вреда он не причинил. Не могу сказать, что это пустяк, потому что мы все должны вести себя ответственно. Все жители Мадейры должны соблюдать правила регионального правительства», — сказал он.

К слову, это уже не первый случай, когда Роналду был замечен на улицах своего родного региона. Еще в конце марта СМИ сообщали о том, что футболист вместе со своей спутницей Джоджиной Родригес и двумя детьми гулял по городу Фуншал. При этом никаких обвинений в адрес португальца не последовало.

Что касается тренировки на стадионе (хотя сам Роналду часто хвастается своими занятиями в домашних условиях и придумывает различные спортивные челленджи), то португальца раскритиковали и в Серии А. Так, пресс-секретарь римского «Лацио» — клуба, который ведет прямую борьбу с «Ювентусом» за чемпионство, — Артуро Диаконале подчеркнул, что исключительность Криштиану показывает несправедливость по отношению к другим футболистам итальянского чемпионата, которые обязаны соблюдать строгий домашний карантин, что вызвано тяжелой ситуацией в стране. По последним данным Университета Джона Хопкинса, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных COVID-19 (свыше 152 тысяч человек) и первое — по смертности (19 468 скончавшихся).

«Создается впечатление, что был какой-то фаворитизм. Я имею в виду клубы, которые разрешили игрокам выехать за границу, и теперь у них будет время вернуть их и поместить на карантин, прежде чем возобновить тренировки одновременно с игроками «Лацио».

Разница в том, что наши футболисты, соблюдая правила, остались дома, а я видел фотографии тренировок Криштиану Роналду на футбольном поле в Португалии. Им дали право тренироваться за границей без ограничений, тогда как нам не разрешали делать то же самое. Я не говорю, что они были неправы, потому что профессиональные спортсмены должны оставаться в форме. Просто им дали преимущество, когда они уехали за границу во время приостановки сезона. В любом случае я не хочу вызывать больше споров»,

– сказал Диаконале.

Кстати, с критикой в адрес футболистов, которые покинули Италию во время пандемии, еще ранее выступил бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи. Прошелся он в частности и по Роналду.

«Им будет непросто возобновить работу, поскольку нужно будет пройти 14-дневный карантин. В «Ювентусе» стало сложнее, когда пришел Роналду и сказал, что уедет к матери, а затем он только показывает себя загорающим у бассейна», — говорил он.

Сам же Роналду в скором времени намерен вернуться в Турин, чтобы как можно быстрее пройти обязательный карантин, а затем приступить к тренировкам с «Юве». Первые занятия должны состояться в бесконтактном режиме.