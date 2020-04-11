Коронавирус ни при чем: молодой игрок НХЛ не смог выбраться из комы

Трагическая новость пришла 11 апреля из-за океана. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв скончался на 26-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице клуба Национальной хоккейной лиги.

«С огромной грустью сообщаем о том, что Колби скончался сегодня рано утром. Все мы в шоке от этой потери, но мы знаем, что Колби был очень любим его родными, друзьями, всем хоккейным сообществом и болельщиками. Благодарим всех их за молитвы в это трудное время»,

— говорится в заявлении «Ойлерз», написанного от лица Эмили Кейв, супруги скончавшегося хоккеиста.

Rest in peace, Colby Cave. https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

Свое начало трагическая история берет еще 7 апреля, когда стало известно, что Кейв был экстренно госпитализирован в больницу Саннибрук в Торонто. Более того, в канадском клубе сообщили, что ситуация является крайне критической — форвард «Эдмонтона» находился в состоянии искусственной комы. Причина, по которой молодой хоккеист был введен в медикаментозную кому, оставалась неизвестной.

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«Пожалуйста, поддержите Колби и его жену Эмили своими мыслями и молитвами», — говорили в клубе.

Учитывая отсутствие каких-либо подробностей произошедшего с Кейвом и ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 (во всем мире количество заболевших превышает 1,7 млн людей, в Канаде — более 22 тысяч зараженных и 557 умерших), вполне ожидаемо поползли слухи о том, что хоккеист также оказался инфицирован. Однако агент молодого форварда мгновенно данную информацию опроверг. Ситуация оказалась намного серьезнее.

У Кейва произошло кровоизлияние в мозг. По какой причине — неизвестно.

«Я говорил с женой Колби этим утром. Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова, после чего они отвезли его в больницу в Онтарио, где определили кровоизлияние в мозг. После этого его перевезли в больницу в Торонто», — говорил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

В поддержку молодого форварда «Ойлерз» сразу выступили многие клубы Национальной хоккейной лиги. На следующий же день после его госпитализации появились обнадеживающие новости: Кейв успешно перенес операцию по удалению коллоидной кисты, которая оказывала сильное давление на головной мозг хоккеиста. Однако данное сообщение осталось единственным позитивным о состоянии здоровья Кейва.

UPDATE: #Oilers & @Condors forward Colby Cave is out of emergency surgery at Sunnybrook Hospital in Toronto. Doctors removed a colloid cyst that was causing pressure on his brain. He remains in a medically-induced coma. Emily & his family ask for continued thoughts & prayers. — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

Несмотря на перенесенную операцию, выйти из комы и очнуться форвард так и не сумел.

«Пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись. Это все, что я могу продолжить спрашивать: «Он ведь проснется, правда?» Нам нужно чудо. Мы с родителями Колби вчера вечером видели его через окно и разговаривали с ним по рации. Мы больше не можем находиться в больнице, потому что это запрещено по правилам предупреждения коронавируса. Мы понятия не имеем, когда нам позволят снова увидеть его. Медсестра привязала ему на лодыжку обручальное кольцо.

Я мечтаю о том, чтобы прикоснуться к нему, услышать его голос, сжать три раза его руку и снова поцеловать его. Я так сильно люблю его, и мое сердце разбито на миллион осколков»,

— с таким эмоциональным письмом выступила жена Кейва в своем Instagram.

Карьера Колби Кейва в НХЛ оказалась недолгой. Молодой форвард не проходил процедуру выборов на драфте, но в 2015 году он подписал контракт новичка с «Бостон Брюинз», а через два года дебютировал за «мишек» в регулярном чемпионате лиги. Всего за «Брюинз» Кейв сыграл в 23 матчах, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. Большую часть игрового времени он провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Бостона» — «Провиденс Брюинз».

В конце концов, Кейв был выставлен на драфт отказов, откуда его взял как раз «Эдмонтон». Пробиваться в основу «Ойлерз» в компанию к Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю Колби пришлось также через фарм-клуб в «Бейкерсфилд Кондорс». Дебютировать за основу он смог в том же сезоне 2018/19, приняв участие в 33 матчах. В текущем же розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кейв провел 11 встреч, отметившись одним голом. Этот единственный и последний гол молодого форварда в лучшей хоккейной лиге случился в матче с «Питтсбург Пингвинз», за который выступает российский нападающий Евгений Малкин. «Пингвины» мимо новости о кончине Кейва пройти не смогли.