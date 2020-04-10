«Трупы привозят в парк»: как россияне переживают эпидемию в США

Несколько дней назад Минспорта сообщило, что за рубежом находятся 84 российских спортсмена. Эвакуация при этом требуется лишь половине атлетов — остальные, в основном постоянно проживающие и выступающие в других странах, решили отказаться от возвращения в Россию на время приостановки соревнований. Большая диаспора россиян сосредоточилась в США. Это и представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и легкоатлеты, и пловцы.

Все они попали под вспышку коронавируса за океаном. К текущему моменту Штаты вышли в «лидеры» по количеству заражений COVID-19, которых зафиксировано уже около 461 тыс. при более чем 16 тыс. случаев летальных исходов. Это больше, чем в Китае, Испании и Италии вместе взятых.

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в эфире Тины Канделаки в Instagram признался, что ситуация в США близка к плачевной. Форвард вместе с близкими находится на острове и регулярно проверяется на коронавирус, однако из новостей узнает, что в других частях страны происходит настоящий ужас.

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«Почему некоторые до сих пор не верят в коронавирус? Вообще не понимаю таких людей.

Слышал, в Нью-Йорке трупы уже в Центральный парк привозят. Не понимаю, когда люди не верят новостям и думают, что это фейк и там чуть ли не актеры снимались.

Мои друзья не выходят на улицу, мы все смотрим новости. Когда показывают, что трупы складывают друг на друга, понимаешь, что это уже не смешно. Это большая трагедия», — рассказал он.

Что касается семьи самого Малкина, то они, по словам хоккеиста, не поддаются панике, рассчитывая на свое здоровье. По возможности хоккеист старается закупать продукты. Это связано с возможным влиянием кризиса, который уже затронул страны, глобально пострадавшие от коронавируса. НХЛ, как и все остальные крупнейшие лиги Америки, была приостановлена месяц назад. До сокращения зарплат игроков и тренеров пока не дошло, но не исключено, что это все-таки произойдет.

«Кто знает, что будет через неделю-две. <...> Многие потеряют деньги, непростая ситуация в экономике будет после коронавируса. Надеюсь, все государства сообща найдут способ, который поможет малому и среднему бизнесу.

Мы тоже теряем в деньгах. Пока зарплаты не сократили, но это будет зависеть от того, продолжат сезон или отменят. Если пауза продолжится в течение месяца или двух, нам уже сказали, что сократят зарплату на 30 процентов и будет тяжелый следующий год. У меня есть финансовая подушка, но я понимаю людей, которые переживают», — добавил спортсмен.

К слову, Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» уточнил, что они обсуждают с лигой снижение окладов на период пандемии от 40 до 60 процентов. В этом случае, как иронично заметил нападающий, он лучше пропустит следующий сезон. Шутки шутками, но с зарплатами расставаться не хочет никто.

Возвращаясь к теме коронавируса, о тяжелой обстановке в Нью-Йорке сообщила российская прыгунья Дарья Клишина, ныне проживающая в Атланте. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в каждом штате разная — например, в Джорджии им разрешено выходить на улицу, но лучше оставаться дома. При этом некоторые губернаторы не вводят жестких карантинных мер, из-за чего болезнь распространяется молниеносными темпами. Накануне в Нью-Йорке за сутки от коронавируса скончались 799 человек, что стало новым антирекордом штата.

«То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная.

То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на не такое большое число случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, — это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке»,

— приводит слова двукратной чемпионки Европы Sport24.

При этом 25 марта президент Дональд Трамп объявил, что планирует снять карантин уже к Пасхе, то есть к 12 апреля. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также подтвердил, что не видит необходимости в изоляции в штате. А во Флориде до последнего времени функционировали пляжи и проводились некоторые спортивные мероприятия. Как итог, спустя несколько недель это обернулось настоящей катастрофой, что подтверждает статистика по коронавирусу.

Разговоры о дефиците товаров первой необходимости и переполохе среди граждан тоже не далеки от истины. Очевидно, что это зависит от места, однако олимпийская чемпионка Татьяна Навка, ссылаясь на свою подругу в Штатах, рассказала о несерьезном отношении американцев к вирусу. Теперь же в стране закрыты почти все организации, а в магазинах невозможно купить туалетную бумагу, маски и антисептики.

«Еще три недели назад американцы смеялись над вирусом и принимаемыми мерами безопасности. Многие студенты, не зная, что являются носителями COVID-19, уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек», — написала фигуристка в Instagram.

Ее слова подтвердила и Клишина. Легкоатлетка тоже столкнулась с бездумной скупкой туалетной бумаги среди американцев. Через несколько недель же магазины повесили большие вывески, где говорилось, что возврат этого товара запрещен. Иначе говоря, паника была напрасной — горы туалетной бумаги никому не понадобились. «Видимо, все испугались, что будут больше есть, когда сядут на карантин, и использование туалетной бумаги увеличится в разы. Честно, я туалетную бумагу так и не покупала», — добавила она.

Пловчиха Юлия Ефимова в свою очередь рассказал о неоднозначной реакции своих американских друзей на эпидемию. Она во многом схожа с тем, о чем уже говорила Навка. Изначально многие местные жители не восприняли всерьез коронавирус и думали, что их это точно не затронет.

«Давно поняла, что это очень серьезный вирус. Я большая фанатка Италии. Все, что происходит там, меня очень сильно расстраивает. Около недели назад собрались с друзьями на бранч, чтобы обсудить происходящее. Еще тогда сказала, что эпидемия распространится по всему миру, это просто вопрос времени. На это мои американские друзья посмеялись и сказали, что в США такого не может быть.

«Там маленькая страна, а мы такие развитые и классные», — заявили они. И в тот же вечер мы прочитали новость, что все кафе и рестораны будут закрыты для посещений», — сказала Ефимова в интервью RT.

С каждым днем в Америке увеличивается количество пострадавших от коронавируса, а также растут убытки предприятий. Многие лиги, в числе которых НХЛ и НБА, рассматривают вариант с досрочным завершением сезона. В этом случае потери спортсменов и чемпионатов будут более чем серьезными, но вариантов для продолжения первенств просто нет.