Новая интрига: почему отказ Хабиба от боя выгоден UFC

Благословенный отказ

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался в пятый раз. Эпопея длится уже больше пяти лет и никак не может завершиться логически. Этого поединка все ждут, но всякий раз что-то происходит.

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По два раза противостояние отменяли проблемы со здоровьем каждого из бойцов, а когда они наконец смогли подойти к бою во всеоружии, в дело вмешался коронавирус.

Пандемия отменила по всему миру, без преувеличения, тысячи спортивных соревнования разного уровня и калибра, однако глава UFC Дана Уайт решил, что его промоушен не поддастся всеобщей панике.

Правда, и в Абсолютном бойцовском чемпионате пришлось отменить сразу несколько ивентов, однако Уайт обещал провести UFC 249 во что бы то ни стало, даже когда в это никто не верил.

Правда, как по маслу все пройти в такой ситуации не могло, и в итоге готовившийся к бою в США Хабиб Нурмагомедов улетел сначала в ОАЭ, а когда там его не пустили в страну, закрывшую границы, отправился в родной Дагестан.

Там российский боец продолжил готовиться к противостоянию, но никакой конкретики все не было, а в ночь на 30 марта свои границы закрыла и Россия, и в итоге чемпион UFC отказался от участия в бое, лично сорвав противостояние с Фергюсоном в третий раз.

Впрочем, кажется, что в этом случае обвинять Хабиба не просто глупо, но даже кощунственно, а самому промоушену такая ситуация, как ни парадоксально, пойдет только на пользу.

Шоу должно состояться

Конечно, сразу нашлись те, кто потребовал от Уайта лишить Нурмагомедова пояса. Немало слов в адрес российского бойца произнесли Фергюсон и — куда же без него — Конор Магрегор.

Но и это все работает на UFC, только поднимая интерес к легкому дивизиону, ставшему в последнее время действительно самым хайповым.

Уайт хоть сначала и высказался в адрес россиянина с нескрываемой досадой («Все знали, что Хабиб не будет драться»), сразу же отчеканил, что Нурмагомедова никто не будет лишать его титула, потому что в срыве поединка он не виноват, а также подтвердил, что UFC 249 все равно состоится.

Для его проведения будет арендован некий частный остров (либо казино в индейской резервации — версии расходятся), и промоушен потратит прорву денег (и еще больше заработает), но проведет турнир, а соперником Фергюсона за титул временного чемпиона станет Джастин Гэтжи.

Это мудрое и правильное решение, и если турнир действительно состоится (не поверим, пока бойцы не выйдут в октагон и не начнут бой), то дивизион по-настоящему выиграет.

Сумасшедший дивизион

Вся цепочка событий сработала на пользу Уайту и UFC, и сам промоутер тоже поработал, чтобы выжать из ситуации максимум.

Конечно, все ждут боя Нурмагомедова с Фергюсоном, но его ждали пять лет — подождут и до сентября, когда обладатель временного пояса должен будет сразиться с Нурмагомедовым.

Гэтжи — это сильный и яркий боец, который трижды брал приз за выступление вечера в UFC, участвовал в шести лучших боях вечера и вообще имеет заслуженное прозвище «Хайлайт».

Вот только в его победу над Фергюсоном верит разве что он сам да Дастин Порье, заявивший, что Тони, имеющий в UFC невероятную серию из 12 побед подряд (как и Хабиб), будет впервые в карьере нокаутирован.

Порье можно понять — он в своем последнем бою был уверенно побежден Нурмагомедовым, сам побеждал Гэтжи, а с Фергюсоном никогда не дрался. Несложно сделать вывод, что победа Джастина поднимет рейтинг самого Дастина, так что он просто заинтересован в этом результате.

Для самого же дивизиона и UFC в целом бой Фергюсон — Гэтжи в такое время станет маяком. Практически никакого спорта сейчас нет, и внимание всего мира будет приковано к этому событию.

Эти два бойца дадут настоящее зрелище. Это будет мясорубка, в которой будут летать кулаки Джастина и локти Тони. Тут не будет компромиссов и борьбы. В этом плане, конечно, смотреть сам бой (без мыслей о значимости противостояния) будет интереснее, чем изначально заявленный главным поединок.

Ну а уже после у UFC будет простор для решений. Нурмагомедов подерется с Фергюсоном, потом на горизонте появится Макгрегор, которому можно будет дать любого из этих соперников.

Если россиянин проиграет, то наверняка ирландца выведут на чемпионский поединок с Тони, а уже потом проигравший перед новым походом за поясом определит претендента в сражении с Хабибом.

Если Нурмагомедов так и останется непобежденным, то Макгрегор получит реванш против него, а уже затем с победителем подерется Тони.

В общем, бой 18 апреля в до сих пор не названном месте станет первым опытом UFC в режиме массового карантина по всему миру и прологом к невероятным по накалу и драматизму противостояниям, которых будет впереди очень много. И каждое принесет десятки, если не сотни миллионов долларов.