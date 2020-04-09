Удар по городам: какие изменения грозят Евро-2020

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже пришлось пойти на важный, ответственный шаг и перенести чемпионат Европы — 2020 на следующее лето. Изначально турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 разных стран, что придало бы соревнованиям особенную, историческую черту в честь 60-летия Евро. Однако ситуация в мире серьезно повлияла на планы УЕФА, и теперь чемпионат состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Данные изменения могут оказаться не единственными.

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Британское издание Daily Mail сообщило о том, что УЕФА в ближайшее время рассмотрит возможность внести изменения в формат чемпионата. Коснется это главным образом городов, которые примут матчи Евро. Среди таковых: Рим, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Первые два города и вовсе должны принять матч открытия Евро и финал соответственно. Подобная схема была принята исполкомом УЕФА еще в 2012 году, когда Союзом руководил Мишель Платини.

Нынешний же президент организации Александер Чеферин, по данным британских СМИ, формат с проведением матчей Евро в 12 странах оценивает с определенным скепсисом. Утверждается, что в условиях кризиса и технических трудностей, вызванных пандемией, количество городов-хозяев может сократиться.

В заметке Daily Mail особенно упоминаются Бильбао и Рим. По мнению британцев, в Испании и в Италии (странах-лидерах Европы по количеству заболевших коронавирусом и по зафиксированным смертям от COVID-19) власти терпят серьезные финансовые убытки. Из-за этого в странах могут отказаться от идеи проведения матчей Евро.

Надо подчеркнуть тот факт, что сообщения британских СМИ являются лишь предположениями, а не утверждениями, ведь УЕФА еще не сформировал ни календарь грядущего турнира, ни список городов-хозяек первенства. Просто потому что у организации нет всех документов от стран, готовых принять матчи чемпионата. Об этом Союз заявил в своем пресс-релизе.

«Предусматривается, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами. Однако на данном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА связывается со всеми двенадцатью принимающими городами по этому вопросу, и дальнейшие объявления будут сделаны в надлежащее время», — приводит РИА «Новости» заявление УЕФА.

Как отмечает Daily Mail, изменения могут коснуться и Англии. Лондонский «Уэмбли» должен принять три матча группового этапа, одну встречу в рамках 1/8 финала, два полуфинала и финальный матч. По информации британских СМИ, помешать этому могут концертные программы, запланированные на следующее лето. Бронь у стадионов на иные мероприятия на даты турнира могут помешать и другим городам-хозяйкам.

Санкт-Петербург, как утверждают в российском оргкомитете Евро-2020, в так называемую группу риска не входит.

По плану стадион в городе на Неве должен принять три матча группового раунда континентального чемпионата (все — в группе B, куда попала сборная России по итогам жеребьевки): Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия. Кроме того, на петербургской арене состоится один из матчей четвертьфинальной стадии турнира. Проблемой для города теоретически может стать дополнительная нагрузка в виде еще одного крупного турнира — 29 мая 2021 года на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

«Эта новость существует только в виде гипотезы со стороны британских СМИ. Никакой официальной позиции УЕФА по этому поводу нет. Не было никаких прямых указаний на то, что кто-то прекращает свое участие в организации финальной части Евро. Все города сейчас последовательно готовят документы. Скоро все будет понятно, потому что есть определенный дедлайн — 30 апреля — когда должны быть подтверждены гарантии. Мы продолжаем работу по организации мероприятий. Про нас нет разговора, нет повода для каких-то колебаний. Мы продолжаем готовиться теперь сразу к двум мероприятиям — матчам финальной части Евро и финалу Лиги чемпионов», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.

Сборная России по футболу напрямую вышла в финальный раунд чемпионата Европы, заняв второе место в квалификационной группе I, одержав 8 побед в 10 матчах. В решающей стадии команда Станислава Черчесова сыграет в группе B против бельгийцев, финнов и датчан.