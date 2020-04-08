Массовый отток: российские хоккеисты бегут в Америку

Мечта Барабанова

Когда в Континентальной хоккейной лиге объявили о введении со следующего сезона жесткого потолка зарплат в 900 млн руб., президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк забил в колокола, призывая отменить это решение, так как случится отток ведущих хоккеистов страны за океан и пострадает национальная сборная.

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Вообще, ограничение на зарплатные ведомости в КХЛ должно пойти на пользу лиге и подравнять команды, насколько это возможно, а значит увеличить конкуренцию, но нынешним летом в Северную Америку действительно отправится большое количество игроков.

Как ни крути, а жесткий потолок зарплат на это частично повлияет, но многие все-таки собирались пробовать свои силы в лучшей лиге мира, независимо от нового регламента.

Одним из таких игроков является воспитанник санкт-петербургского СКА, олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Барабанов, всю свою профессиональную карьеру на данный момент проведший в клубе из Северной столицы.

«После чемпионата мира-2018 в Копенгагене я подписал контракт на два года со СКА. И уже тогда думал, что это будет последний договор в России. Если меня позовут, то я поеду в НХЛ в любом случае, — рассказал сам Барабанов пресс-службе НХЛ.

— Когда есть интерес, то хочется начать новый этап в жизни. Если так посмотреть, я никуда из Питера далеко не уезжал. На самом деле, я об НХЛ много не думал. Старался проявлять себя здесь и сейчас в Питере. Надо играть хорошо, совершенствовать свою игру. Разумеется, я просматривал хайлайты НХЛ, но не более того. За каким-то конкретным клубом не следил».

Охоту за нападающим, набравшим 20 (11+9) очков в 43 матчах последнего регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности »-3» и заработавшим 3 (1+2) балла в четырех играх серии первого раунда Кубка Гагарина против подольского «Витязя», повели несколько команд, но на финишную прямую вышли две.

Выбирал Барабанов в итоге между «Аризной» и «Торонто», и хотя оба варианта выглядели перспективными, отдал предпочтение все-таки магии легендарных «Мэйпл Лифс».

«Я выбрал «Торонто». Для меня это был тяжелый выбор. Но как говорят, любовь с первого взгляда. Есть притягательность у «Мэйпл Лифс». Хотя все равно я долго думал, советовался с семьей, — рассказал 25-летний нападающий.

— Огромное спасибо представителям «Аризоны» – особенно Джону Чайке – за то, что проявили ко мне интерес. Мы долго общались. Очень приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру. Кайл Дубас тоже несколько раз приезжал ко мне в Санкт-Петербург. И я как-то понял, что хочу именно в «Торонто».

По словам Барабанова, он ориентировался не только на общение с генменеджерами заинтересованных в нем клубов, но и общался с российскими игроками, игравшими раньше (Никита Зайцев, Игорь Ожиганов) или выступающими сейчас (Илья Михеев) за «кленовых листьев».

Барабанова действительно ждут в «хоккейной мекке» (именно в Торонто расположен Зал хоккейной славы), и главный тренер команды Шелдон Киф уже рассуждает о том, что российский новичок сможет дать команде в следующем сезоне.

«Мы очень рады добавить в наш состав еще одного игрока, который, по нашему мнению, обладает большим опытом и отличными навыками. А еще у него сильный характер, — отметил Киф.

— Мы ждем, что получили игрока, который войдет в наш состав и станет важной частью команды. Да, мы рады, что подписали такого форварда. Конечно, мы сейчас по-прежнему настроены на сезон-2019/20. Но мы также смотрим в будущее, уже сейчас получив важную часть нашего пазла».

Что ж, Кубок Гагарина отменили, не доиграв, но в НХЛ все же собираются закончить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон, и Барабанов сразу же сможет после небольшой раскачки поучаствовать в Кубке Стэнли!

Единственное, сейчас пока непонятно, когда все продолжится.

ЦСКА теряет звезд

Барабанов будет лишь одним из многих российских игроков, кто отправится после окончания простоя из-за пандемии коронавируса за океан, и при этом не станет даже главной звездой среди них.

Официальных подтверждений еще не было, однако ни для кого ни секрет, что в НХЛ отправится главная звезда отечественной лиги Кирилл Капризов. Третий бомбардир регулярного чемпионата, набравший 62 (33+29) очка в 57 матчах, покинет ЦСКА и отправится в задрафтовавшую его и давно ожидающую автора золотого олимпийского гола «Миннесоту».

Безусловно, армейцы с удовольствием подписали бы новый контракт с игроком, независимо от условий жесткого потолка, но тот давно хочет за океан. И ему уже пора.

Все то же самое касается и голкипера Ильи Сорокина, с той лишь разницей, что он задрафтован не «Уайлд», а «Айлендес». Однако ждут его не меньше.

Правда, сам Сорокин пока что не дает никакой конкретики, не исключая никаких вариантов развития событий и рассказав, что ЦСКА уже давно предложил ему новый договор.

«Я, честно, не думал об этом. Сейчас не очень хочется говорить на эту тему, так как контракт с ЦСКА еще действует. Это неуважение к команде – рассуждать о другом клубе, находясь в их расположении. Но, теоретически, все возможно, — рассказал еще один олимпийский чемпион Пхенчхана «Спорт-Экспрессу».

— Предложение в сезоне действительно мне поступило. Но я был полностью сконцентрирован на своей работе. Я даже не знаю, какие условия мне предлагали. И это сейчас не лукавство, а чистая правда. Но после окончания сезона мы еще не разговаривали с руководством клуба. Никаких личных встреч мы не проводили. Возможно, у них пока не было времени».

И все же кажется, что Сорокин, как и Капризов продолжит карьеру в НХЛ. На родине оба уже давно всего добились, а пример Игоря Шестеркина, с ходу заигравшего в «Рейнджерс», должен только добавить Илье, чья карьера развивается параллельно с партнером по сборной, уверенности.

Очень вероятно, что вернется в НХЛ и еще один ведущий форвард ЦСКА Антон Слепышев, права на которого по-прежнему принадлежат «Эдмонтону».

Генменеджер «Ойлерз» Кен Холланд уже заявил, что клуб заинтересован в возвращении нападающего, который за 54 матча регулярки КХЛ набрал в этом сезоне 45 (18+27) очков и добавил 5 (2+3) баллов в серии первого раунда плей-офф.

Проблемы СКА

Впрочем, у второго из главных грандов КХЛ тоже будут определенные проблемы с комплектованием на следующий сезон, потому что СКА потеряет далеко не только Барабанова.

Авторитетный американский инсайдер Даррен Дрегер, например, сообщил о том, что «Оттава Сенаторз» является лидером в борьбе за защитника питерских армейцев Артема Зуба, также являющегося олимпиоником Пхенчхана-2018.

Зуб провел мощный сезон, отметившись 13 голами и 9 результативными передачами, а также заработав полезность »+35», так что его отъезд за океан станет потерей для СКА и усилением для аутсайдера последних лет, в которого превратились «Сенаторз».

Также Дрегер написал и о ситуации с голкипером питерцев Алексеем Мельничуком, одержавшим 8 побед в 16 играх последнего чемпионата при 1,68 в среднем пропущенных шайб за игру и 93% отраженных бросков.

По информации журналистов, голкипер сократил список команд, где может продолжить карьеру, до четырех. Естественно, рассматриваются только энхаэловские клубы.

По информации «Чемпионата», точно заинтересованы в надежном молодом голкипере «Лас-Вегас», «Сан-Хосе» и «Колорадо».

Кто еще

Впрочем, и это далеко не полный список уезжающих. Так, известный агент Шуми Бабаев написал в своем Instagram, что ищет клубы в НХЛ целому ряду своих клиентов. Среди них еще два игрока московского ЦСКА (нападающий Максим Шалунов и защитник Михаил Науменков), а также форвард нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. Может покинуть Россию и у нападающего СКА Антона Бурдасова.

«Как я понимаю, уедут Шалунов, Науменков и Жафяров. Думаю, есть вариант уехать у Бурдасова. Сейчас он будет принимать решение, как все это будет выглядеть. Еще будут ребята, которые поедут на двусторонние контракты в АХЛ. Шалунов задрафтован «Чикаго», поэтому у него одна дорога», — написал агент.

Как бы то ни было, после окончания пандемии КХЛ уже не будет прежней, а за океаном станет еще больше российских хоккеистов, хотя кто-нибудь наверняка и вернется домой.