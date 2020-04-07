По пути «Адмирала»: семь клубов могут сняться с КХЛ

Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) грозят серьезные последствия из-за пандемии коронавируса. Как стало известно Metaratings.ru, чемпионат может лишиться семи клубов, которые могут отказаться от участия в сезоне-2020/21 по примеру владивостокского «Адмирала».

При худшем развитии событий Западная конференция рискует потерять «Йокерит», «Сочи», «Северсталь» и рижское «Динамо». Еще три команды представляют «Восток» — это «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур».

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Источник предполагает, что участие некоторых команд в будущем розыгрыше КХЛ будет зависеть от ситуации в странах, где они базируются. Это касается «Йокерита», «Барыса» и «Динамо» из Риги — соответственно, они могут вынужденно сняться с сезона, если за полтора месяца до старта обстановка с коронавирусом в Финляндии, Казахстане и Латвии не будет позволять проводить матчи. «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и минское «Динамо», как уточняет издание, не рассматривают вариант с пропуском следующего сезона, ожидая дальнейших указаний от лиги в случае корректировки даты старта розыгрыша.

Кроме того, многое будет зависеть и от России, к текущему моменту закрывшей авиасообщение. То есть команды из вышеперечисленных государств банально не смогут играть выездные встречи, если запрет на въезд будет действовать.

Другое дело, что возобновлять сезон при таких обстоятельствах в принципе не представляется возможным и целесообразным.

Кроме того, части клубов по-прежнему грозит серьезный финансовый кризис, а в особенности тем, чье существование напрямую зависит от поддержки регионального правительства и полугосударственных спонсором. В связи с этим ставится под вопрос участие в сезоне таких команд, как «Сочи», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Амур».

Минувший розыгрыш КХЛ был досрочно завершен из-за мировой пандемии COVID-19. Два клуба — «Йокерит» и «Барыс» — снялись с Кубка Гагарина, после чего лига объявила о приостановке сезона. В конечном итоге решили его не доигрывать.

Напомним, что официально участие в новом сезоне КХЛ, который должен стартовать ориентировочно в сентябре 2020 года, точно не примет участие «Адмирал». Об этом стало известно 1 апреля, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приморья и региональное министерство спорта выпустили официальное заявление, уведомив, что краевое правительство решило приостановить заключение контрактов с игроками во всех профессиональных спортивных коллективах региона. Министр физической культуры и спорта края Жан Кузнецов объяснил это неопределенностью касательно сроков возобновления соревнований.

Средства, предназначенные для финансирования спортивных проектов, было решено перенаправить в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением инфекции. Так или иначе, «Адмирал» свое существование не прекращает: через год клуб планирует вернуться в КХЛ.

А не так давно появилась информация о возможном расформировании «Амура» из Хабаровска. Все тот же Metaratings.ru, несмотря на заявления клуба о сохранении финансовой поддержки основных спонсоров, сообщил, что ни один из них, в числе которых есть и правительство Хабаровского края, отныне не будет вкладывать в команду средства, которые ей необходимы для существования.

Не секрет, что в завершившемся сезоне «тигры» уже испытывали серьезные проблемы с выплатой зарплаты игрокам, и удалось решить их только после вмешательства губернатора края. Кроме того, у «Амура» накопились большие задолженности и трудности с их погашением.

На фоне всего этого правительство региона больше не готово финансировать клуб. Единственным выходом остается поддержка со стороны крупной государственной корпорации или иной компании, однако в условиях кризиса найти ее будет трудно.

Тем не менее паниковать рано, поскольку оснований полагать, что КХЛ решит начать сезон в случае продолжения пандемии и при сопутствующем снятии семи клубов, нет. Руководство лиги уже обратилось ко всем участникам с просьбой не принимать поспешных решений, дождавшись нормализации эпидемиологической обстановки во всех странах.