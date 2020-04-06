Новая жертва коронавируса: Гвардиола потерял мать

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» сообщил в своем Twitter трагическую новость: мать главного тренера команды Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса.
«Вся семья «Манчестер Сити» опустошена известием о том, что сегодня ушла из жизни мама Пепа — Долорс Сала Каррио. Она скончалась в городе Манреса, провинция Барселона, после того, как заразилась коронавирусом.
Ей было 82 года. Все, кто связан с нашим клубом, выражает свои самые искренние соболезнования Пепу, его семье и друзьям», — гласит заявление «горожан».
По информации Mundo Deportivo, мать Гвардиолы почувствовала себя плохо всего несколько дней назад. Однако пожилые люди входят в группу риска — коронавирус для них особенно опасен и часто приводит к летальному исходу.
Стоит отметить, что около двух недель назад наставник «Манчестер Сити» стал одной из первых знаменитостей из мира футбола, которые пожертвовали крупную сумму на борьбу с пандемией COVID-19.
Пеп направил 1 млн евро в фонд Анхеля Солера Даниэля под управлением медицинского колледжа Барселоны. Эта сумма пошла на приобретение медицинского оборудования для оказания помощи зараженным.
На данный момент единственным действенным способом хоть как-то облегчить состояние тяжелобольных является подключение их к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который может стоить 2 млн рублей (по курсу на апрель 2020 года — около 25 тысяч евро).
Однако вклад Гвардиолы в борьбу с вирусом не помог его собственной матери.
К соболезнованиям присоединился уже весь футбольный мир, а одним из первых отреагировал, конечно, испанский клуб «Барселона», воспитанником которого Пеп является.
Напомним, Гвардиола выступал за основную команду сине-гранатовых на позиции полузащитника целых 11 лет и даже носил капитанскую повязку, а затем пришел в клуб в качестве тренера и выиграл 14 титулов, включая три кубка чемпионата Испании и два — Лиги чемпионов.
«Футбольный клуб «Барселона» сожалеет о потере Долорс Сала и в эти трудные времени присоединяется ко всем соболезнованиям Пепу Гвардиоле, его семье и близким. Покойся с миром», — говорится в заявлении «блауграны».
Вся семья Пепа болела за «Барселону» и сыграла большую роль в его увлечении футболом и, как следствие, в поступлении в академию сине-гранатовых, которая открыла ему дорогу в большой спорт. Только один дедушка Гвардиолы активно поддерживал «Эспаньол» и безуспешно пытался уговорить родителей отдать Хосепа в детскую школу этого клуба, однако семья настояла на своем.
Долорс Сала была по профессии ткачихой и работала на текстильной фабрике в деревне Сантпедор, а затем вышла замуж за каменщика Валенти Гвардиолу, — в этом браке и родился будущий легендарный тренер.
Женщина, которая после ухода с фабрики стала домохозяйкой, всегда могла поддержать с сыном разговор о футболе, и в том числе при ее активной поддержке он начал делать свои первые шаги в спорте в детских командах соседнего города Манресы, а в 13 лет поступил в академию «Барселоны» и уехал в столицу Каталонии.
Учитывая, что Гвардиола всегда болел за «блауграну» и хотел стать профессиональным футболистом, этот шаг был исполнением мечты, однако разлука с матерью давалась ему нелегко.
«Когда Пеп звонил домой, было очевидно, что он скучает по семье, и мама обычно начинала плакать, стоило ей только повесить трубку,
— рассказывал отец Гвардиолы в интервью «Би-би-си».
Тем не менее разлука оказалась не напрасной. В 2011 году гордые родители уже присутствовали в Барселоне на вручении Пепу почетной золотой медали за вклад в культурный имидж Каталонии, которую посещают туристы со всего мира, причем многие делают это из-за культового клуба.
Любопытно, что родители Гвардиолы предпочли остаться жить в родном Сантпедоре, даже когда сын уже мог обеспечить их коттеджем в центре Барселоны. Вся гостиная была отведена под фотографии сына и его футбольных успехов. Теперь в этом доме остался только отец.
Всего в Испании на данный момент были зафиксированы 135 032 случая заражения, из них 40 437 человек выздоровели, а 13 055 скончались.
Глава испанского правительства Педро Санчес предложил продлить жесткий карантин до 26 апреля. Наибольшее количество зараженных находится в Мадриде — 34 188 пациентов, Каталония на втором месте с 23 460 инфицированными.