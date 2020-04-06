Новая жертва коронавируса: Гвардиола потерял мать

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» сообщил в своем Twitter трагическую новость: мать главного тренера команды Хосепа Гвардиолы скончалась от коронавируса.

«Вся семья «Манчестер Сити» опустошена известием о том, что сегодня ушла из жизни мама Пепа — Долорс Сала Каррио. Она скончалась в городе Манреса, провинция Барселона, после того, как заразилась коронавирусом.

Ей было 82 года. Все, кто связан с нашим клубом, выражает свои самые искренние соболезнования Пепу, его семье и друзьям», — гласит заявление «горожан».

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carriу in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

По информации Mundo Deportivo, мать Гвардиолы почувствовала себя плохо всего несколько дней назад. Однако пожилые люди входят в группу риска — коронавирус для них особенно опасен и часто приводит к летальному исходу.

Стоит отметить, что около двух недель назад наставник «Манчестер Сити» стал одной из первых знаменитостей из мира футбола, которые пожертвовали крупную сумму на борьбу с пандемией COVID-19.

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Пеп направил 1 млн евро в фонд Анхеля Солера Даниэля под управлением медицинского колледжа Барселоны. Эта сумма пошла на приобретение медицинского оборудования для оказания помощи зараженным.

На данный момент единственным действенным способом хоть как-то облегчить состояние тяжелобольных является подключение их к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который может стоить 2 млн рублей (по курсу на апрель 2020 года — около 25 тысяч евро).

Однако вклад Гвардиолы в борьбу с вирусом не помог его собственной матери.

К соболезнованиям присоединился уже весь футбольный мир, а одним из первых отреагировал, конечно, испанский клуб «Барселона», воспитанником которого Пеп является.

Напомним, Гвардиола выступал за основную команду сине-гранатовых на позиции полузащитника целых 11 лет и даже носил капитанскую повязку, а затем пришел в клуб в качестве тренера и выиграл 14 титулов, включая три кубка чемпионата Испании и два — Лиги чемпионов.

«Футбольный клуб «Барселона» сожалеет о потере Долорс Сала и в эти трудные времени присоединяется ко всем соболезнованиям Пепу Гвардиоле, его семье и близким. Покойся с миром», — говорится в заявлении «блауграны».

Desde el FC Barcelona lamentamos la pйrdida de Dolors Sala, en estos momentos tan difнciles, y nos sumamos a las muestra de pйsame, especialmente para Pep Guardiola, familiares y amigos. Descanse en paz. https://t.co/h2pm0IS4si — FC Barcelona (desde ) (@FCBarcelona_es) April 6, 2020

Вся семья Пепа болела за «Барселону» и сыграла большую роль в его увлечении футболом и, как следствие, в поступлении в академию сине-гранатовых, которая открыла ему дорогу в большой спорт. Только один дедушка Гвардиолы активно поддерживал «Эспаньол» и безуспешно пытался уговорить родителей отдать Хосепа в детскую школу этого клуба, однако семья настояла на своем.

Долорс Сала была по профессии ткачихой и работала на текстильной фабрике в деревне Сантпедор, а затем вышла замуж за каменщика Валенти Гвардиолу, — в этом браке и родился будущий легендарный тренер.

Женщина, которая после ухода с фабрики стала домохозяйкой, всегда могла поддержать с сыном разговор о футболе, и в том числе при ее активной поддержке он начал делать свои первые шаги в спорте в детских командах соседнего города Манресы, а в 13 лет поступил в академию «Барселоны» и уехал в столицу Каталонии.

Учитывая, что Гвардиола всегда болел за «блауграну» и хотел стать профессиональным футболистом, этот шаг был исполнением мечты, однако разлука с матерью давалась ему нелегко.

«Когда Пеп звонил домой, было очевидно, что он скучает по семье, и мама обычно начинала плакать, стоило ей только повесить трубку,

— рассказывал отец Гвардиолы в интервью «Би-би-си».

Тем не менее разлука оказалась не напрасной. В 2011 году гордые родители уже присутствовали в Барселоне на вручении Пепу почетной золотой медали за вклад в культурный имидж Каталонии, которую посещают туристы со всего мира, причем многие делают это из-за культового клуба.

Любопытно, что родители Гвардиолы предпочли остаться жить в родном Сантпедоре, даже когда сын уже мог обеспечить их коттеджем в центре Барселоны. Вся гостиная была отведена под фотографии сына и его футбольных успехов. Теперь в этом доме остался только отец.

Всего в Испании на данный момент были зафиксированы 135 032 случая заражения, из них 40 437 человек выздоровели, а 13 055 скончались.

Глава испанского правительства Педро Санчес предложил продлить жесткий карантин до 26 апреля. Наибольшее количество зараженных находится в Мадриде — 34 188 пациентов, Каталония на втором месте с 23 460 инфицированными.