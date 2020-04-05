«Разочарование и позор»: англичане возненавидели «Ливерпуль»

Борьба с кризисом

Из-за общего карантина, вызванного пандемией коронавируса, проблемы возникли даже в Английской премьер-лиге, которая является не просто самой богатой на континенте, но и финансово устойчивой. Клубы АПЛ, как сообщает The Telegraph, рискуют потерять более €1 млрд в случае, если сезон не будет доигран. Пока что лига стоит на паузе минимум до начала мая. Если же чемпионат завершат досрочно, то клубы недосчитаются порядка €866 млн от продажи прав на телетрансляции, еще €230 млн должны были прийти командам в качестве прибыли за домашние матчи, а около €200 млн — от спонсоров. Нет матчей — нет доходов.

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Ввиду кризисной ситуации клубы стали искать способы минимизировать финансовые потери.

Премьер-лига даже сошлась с боссами команд во мнении о необходимости сократить зарплаты футболистам до 30% или же об отсрочке выплаты средств.

Однако данный шаг не является единственным.

Накануне правительство Великобритании, вводя условия карантина в королевстве из-за пандемии COVID-19 (по последним данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано почти 48 тысяч случаев заражения и 4934 смерти), создало программу сохранения рабочих мест, которая заключается в переводе работников разных организаций в отпуск с сохранением зарплаты. При этом 80% от этих выплат идут гражданам непосредственно от государства, остальные 20% — от компаний-работодателей. В эту же программу вошли и клубы АПЛ.

Первыми среди таковых стали «Борнмут», «Норвич Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», бюджет которых является ограниченным, позднее подключился и «Тоттенхэм Хотспур» — лондонский клуб имеет огромные долги, в связи с чем уже давно отправил своих сотрудников в отпуск.

Неожиданностью вечером 4 апреля стало решение руководство «Ливерпуля» подключиться к данной схеме.

«Красные» на своем официальном сайте опубликовали большое заявление, в котором утверждается, что клуб ради защиты своих интересов и после долгих переговоров отправил в вынужденный отпуск ту часть персонала, на которую повлияла приостановка АПЛ.

«Клуб подтверждает, что этим сотрудникам зарплата будет выплачиваться в полном объеме — чтобы никто не оказался в сложном финансовом положении. В прошлом месяце клуб подтвердил, что даже в сложившейся ситуации будет платить тем сотрудникам, которые работают во время матчей. Еще до принятия этого решения среди главных людей клуба — на поле и вне его — было принято решение о том, что надо приложить совместные усилия для сохранения рабочих мест наших сотрудников во время этого беспрецедентного кризиса. Прямо сейчас идет активное обсуждение по вопросу сокращения зарплат на период, пока матчи не вернутся», — говорится в заявлении «Ливерпуля».

#LFC is continuing to deal with a range of challenges caused by the impact of the COVID-19 pandemic and would like to update supporters on the progress that has been made to date. https://t.co/0QAiCSVDv6 — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 4, 2020

Стоит особо отметить, что под это решение попали именно те работники клуба, чей доход напрямую зависит от проведения матчей, а также сотрудники отдела партнерских отношений. На этом «Ливерпуль» планирует сэкономить порядка £800 тысяч ежемесячно.

«Ничего, кроме отвращения к клубу»

Казалось бы, решение клуба, которое выгодно всем: работники не остаются без денег, владельцы же, как могут, минимизируют убытки. Однако в Англии данный шаг «Ливерпуля» приняли в штыки. Причем с резкой критикой в отношении руководства «красных» выступили не только журналисты, но и бывшие футболисты клуба вместе с болельщиками. Основная претензия заключается в том, что «Ливерпуль» — один из самых богатых клубов мира — не стал брать удар на себя, а вступил в программу, которая спасает бизнес и одновременно бьет по бюджету государства. Другими словами — англичане возмутились тем фактом, что немалую часть зарплаты работники клуба получат от налогоплательщиков, а не от «Ливерпуля», который со своим бюджетом мог бы справиться самостоятельно: оборот клуба за 2019 год составил более £530 млн, а прибыль достигла £40 млн.

Среди возмутившихся оказался, например, легенда «красных», бывший защитник команды, ныне телеведущий SkySports Джейми Каррагер.

«В самом начале этой истории с пандемией Юрген Клопп призывал нас заботиться друг о друге, а игроки клубов Премьер-лиги помогали финансово. После всего этого уважение к клубу и его репутация пошатнутся. Бедный «Ливерпуль», — написал Каррагер в Twitter.

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE — Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020

Еще один бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор подчеркнул, что программа, созданная правительством Великобритании, была направлена на помощь малому бизнесу. Нынешний лидер АПЛ и без двух побед чемпион страны под эту модель явно не подходит.

«Не знаю ни одного болельщика «Ливерпуля», который теперь испытывает что-то иное, кроме отвращения к клубу. Это чертовски неправильный шаг. Дорогие футбольные болельщики, оплачиваемый отпуск с поддержкой государства предназначен для работников малого бизнеса, что позволит этим предприятиям остаться на плаву»,

— сказал он.

Против подобного решения «Ливерпуля» выступили и Дэнни Мерфи с Дитмаром Хаманном. Оба футболиста провели немало лет в стане «красных», выигрывали Кубок УЕФА, а последний и вовсе стал участником легендарной победы в финале Лиги чемпионов 2005 года. Они, как и Коллимор, подчеркнули, что клуб не должен был вступать в программу и что теперь его репутации нанесен большой урон.

«Я особенно разочарован тем, что «Ливерпуль» тоже так поступил, хотя это противоречит принципам стойкости и единства, благодаря которым он прославился после трагедии на «Хиллсборо». Хотя экономисты клуба могут думать, что от этого решения будет выгода в краткосрочной перспективе, оно повлечет ущерб репутации. Вдобавок это выставляет в плохом свете игроков, которые ни в чем не виноваты. Уверен, игроки были бы рады любому сокращению зарплаты, чтобы поддержать работников», — заявил Мерфи.

Попал «Ливерпуль» и под обструкцию британского журналиста Пирса Моргана, который призвал владельцев клуба — американских бизнесменов — «не использовать деньги британских налогоплательщиков».

Shameful. You're owned by American billionaires @LFC - you should not be using British taxpayer money like this. Has Jurgen Klopp agreed to this? https://t.co/zBFBXCfOvI — Piers Morgan (@piersmorgan) April 4, 2020

Занимательно и то, что недовольство решением руководства «Ливерпуля» выразили и в клубе. Среди таковых оказались некоторые футболисты и тренеры «красных», чьи имена не называются английскими СМИ. Более того, один из представителей самого руководства даже дал интервью на условиях анонимности, в котором также высказал несогласие с позицией владельцев команды.

«Ливерпуль» считает всех работников клуба членами семьи. Но теперь я не чувствую себя причастным к этой идее. Клуб с многомиллионными оборотами обращается к помощи государства, когда есть те, кто в деньгах нуждается гораздо сильнее. Я разочарован. Особенно от того, что от этой схемы отказался даже «Эвертон». Это позор», — приводит его слова «Би-би-си».

«Ливерпуль» уже переживал кризис и даже был на грани банкротства

Последние годы проходят для «Ливерпуля» с жирным знаком «плюс». Это касается и финансовой составляющей (клуб много зарабатывает и может позволить себе большие расходы без ущерба бюджету), и спортивных результатов («красные» — действующие чемпионы Европы и мира, а также практически обеспечили себе золотые медали АПЛ). Однако еще 10 лет назад «Ливерпуль» был на грани банкротства.

Американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Джиллетт, которые стали владельцами акций «Ливерпуля» еще в 2007 году, влезли в большие долги: они брали многомиллионные кредиты у банков, но покрыть их оказались не в состоянии. Задолженность перевалила за £300 млн, после чего в 2010 году клуб был в экстренном порядке передан еще одному американскому предпринимателю Джону Генри и его компании Fenway Sports Group (FSG). Придя в «Ливерпулю», FSG сразу же принялась гасить большие задолженности, а также на протяжении многих лет ежемесячно взимала с Хикса по £125 тысяч. Все эти средства также шли на погашение долгов.

Финансовое положение, в котором «Ливерпуль» находится сейчас, с трудом позволяет вспомнить времена, когда клуб был на грани банкротства.

Более того, готовность без проблем пережить новый кризис, вызванный коронавирусом, показывают и сами футболисты, согласившиеся на временное сокращение зарплаты. Многие игроки «Ливерпуля» также участвуют в благотворительных акциях и выделяют деньги на поддержку медицинских работников города и всего графства Мерсисайд. Джордан Хендерсон, капитан «красных», пошел еще дальше и организовал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии. Он совместно с капитанами других клубов Премьер-лиги переведут в общей сложности несколько миллионов фунтов на обеспечение медиков и соцработников страны.

Вернуть прежнее уважение и заработанную благими делами репутацию «Ливерпуль» теперь сможет только в том случае, если руководство клуба откажется от идеи получения средств от государства. Да и то вряд ли.