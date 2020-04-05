Нарушил карантин: Смолов сбежал из Испании

Российский нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов нарушил режим карантина, который объявлен по всей Испании из-за пандемии коронавируса COVID-19. По данным La Vanguardia, Marca и Mundo Deportivo, футболист самовольно покинул территорию страны и отправился в Россию, как утверждается, по личным делам. При этом СМИ сообщают, что о своем неожиданном отъезде домой Смолов рассказал руководству клуба и пообещал в скором времени вернуться обратно в Виго.

Однако разрешения покинуть Испанию у 30-летнего нападающего не было. Теперь его ожидают санкции и наказание со стороны «Сельты».

При этом, как утверждает журналист Василий Конов, у Смолова все-таки была договоренность с клубом, который даже помог россиянину с прелетом.

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На данный момент авиасообщение между Россией и Испанией строго ограничено ввиду пандемии COVID-19 и угрозы распространения вируса. Из Виго домой Смолов, как утверждают СМИ, отправился на частном самолете. В России ему теперь также предстоит отбыть двухнедельный карантин в домашних условиях.

Еще совсем недавно, в конце марта, Федор Смолов запустил прямой эфир в Instagram, в ходе которого ответил на вопросы болельщиков. Рассказал российский форвард в том числе и о режиме самоизоляции. Уже тогда он пожаловался на то, что сидеть дома ему непривычно. Более того, Смолов утверждал, что хотел отправиться в Москву еще в тот момент, пока границы России были открыты, однако «Сельта» на данную просьбу игрока ответила отказом.

«Сижу дома, тренируюсь — выполняю назначенную программу. В Counter Strike играю часов по 12, время убиваю. Как не скучать? В Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить только в аптеку или за продуктами. А, еще с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное нужно. Так, обстановка нормальная»,

— говорил Смолов.

Примечательно, что теперь российский форвард стал вторым игроком «Сельты», который нарушил правила карантина и покинул территорию Испании без разрешения. До этого на данный шаг решился Пионе Систо.

25-летний вингер сдал несколько тестов на коронавирус COVID-19, но ни один из них не дал положительного результата. Сам же футболист, как и Смолов, пожаловался на «невыносимые условия домашней самоизоляции»: в Виго у датского футболиста угандийского происхождения нет ни родственников, ни друзей. В итоге 28 марта Систо от скуки отправился в Копенгаген. Причем передвигался футболист на своем автомобиле, а на дорогу потратил около 26 часов, преодолев почти 3 тысяч километров.

О своем отъезде из Испании он сообщил руководству клубу только после того, как пересек границы страны. Учитывая тот факт, что разрешения на это у Систо не было, «Сельта» приняла решение вынести санкции. В Испании, к слову, передвижение на личном транспорте без уважительной причины наказывается штрафом в €600.

В середине марта в стране был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. По последним данным Универститета Джона Хопкинса, Испания занимает второе место в списке стран по количеству зафиксированных случаев инфицирования. Всего COVID-19 заразились более 130 тысяч испанцев, чуть более 38 тысяч человек выздоровели, 12418 — умерли. По показателю смертности Испания также занимает второе место в мире. Больше скончавшихся от COVID-19 только в Италии — 15362.

Федор Смолов перешел в «Сельту» накануне закрытия последнего зимнего трансферного окна. Права на российского форварда принадлежат московскому «Локомотиву», остаток этого сезона он должен провести в клубе из Виго на правах аренды. Всего в активе Смолова шесть матчей за «Сельту» во всех турнирах и один забитый мяч. Чемпионат Испании на данный момент остановлен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Перед паузой команда Смолова расположилась на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 26 очков — на один балл больше, чем у «Мальорки», которая открывает список клубов, стоящих на вылет из испанской элиты.