«Это расизм»: вакцину от COVID-19 предложили испытать в Африке

Пандемия COVID-19 остается главной темой последних месяцев во всем мире. После первой вспышки коронавируса, зафиксированной еще в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, болезнь распространилась по планете, и в настоящее время, по данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных превышает 1 миллион человек, свыше 55 тыс. людей скончались, выздоровели — чуть более 221 тыс. В условиях глобального распространения инфекции врачи разрабатывают вакцины, а также рассматривают различные варианты лечения людей. Один из таковых породил большой скандал.

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Накануне ученые выработали теорию, согласно которой от COVID-19 можно вылечиться с помощью вакцины от туберкулеза. В России она более известна как БЦЖ. Исследователи предполагают, что те, кому данную прививку уже делали, коронавирусом не заразятся. То же самое касается и людей, переболевших туберкулезом.

Скандал же был спровоцирован французскими учеными: профессором Жан-Полем Мира и директором по исследованиям французского Национального института здоровья Камилем Лохтом. Они в эфире телеканала LCI предложили протестировать данную вакцину на африканцах.

В качестве аргументации, почему прививку необходимо протестировать именно на жителях этого континента, а не, например, на гражданах Европы, ученые привели тот факт, что в Африке остались страны, в которых либо не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом, либо же такие эпизоды единичны. По результатам исследования Daily Star Online, в список африканских стран, где зараженных COVID-19 не идентифицировано, входят Малави, Бурунди, Южный Судан, Сьерра-Леоне, Ботсвана, Лесото, Сан-Томе и Принсипи, а также Коморские острова.

Впрочем, Африку коронавирус все-таки задел. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в ЮАР — почти 1,5 тыс. человек. Для сравнения во Франции вирусом больны почти 60 тысяч человек, а скончались от COVID-19 5387 человек.

Ожидаемо предложение французских ученых было принято в штыки представителями Африки. В их число вошли и звезды мирового футбола. Например, легенда лондонского «Челси» и бывший капитан сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, который завершил свою карьеру в ноябре 2018 года, призвал ученых отказаться от своей идеи, назвав ее отвратительной, а самих исследователей обвинил в расизме.

«Уму непостижимо, как мы все еще терпим это. Африка — это не испытательная лаборатория. Я осуждаю эти унизительные, ошибочные и глубоко расистские слова. Позвольте нам спастись от этого сумасшедшего вируса, который обрушает мировую экономику и разрушает здоровье населения по всему миру. Не превращайте африканцев в морских свинок! Это просто отвратительно… Лидеры африканских стран несут ответственность за защиту населения от этих ужасных идей. Да хранит нас бог!»

— написал Дрогба в своем Twitter.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn't a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

Увидел в предложении французских ученых признаки расизма у другой африканский футболист. Выступающий ныне за турецкий «Истанбул Башакшехир» Демба Ба, который в своей карьере также защищал цвета «Челси», имел опыт игры в Китае и ранее представлял сборную Сенегала, раскритиковал «белых людей, считающих, что они превосходят темнокожих».

«Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают, что превосходят всех настолько, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться», — заявил Ба.

Bienvenue en occident , la oщ le blanc se croit tellement supйrieur que racisme et dйbilitй deviennent banalitй. TIME TO RISE pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Наиболее резко, но при этом коротко выступил Самуэль Это'О, который в своей карьере выступал за «Барселону», миланский «Интер», все тот же «Челси», защищал цвета сборной Камеруна и даже играл в России — за махачкалинский «Анжи». 39-летний камерунец, также завершивший карьеру футболиста, не просто выступил против тестирования вакцины на африканцах, но и оскорбил Жан-Поля Мира и Камиля Лохта.

«Сукины дети, вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка»,

— написал Это'О в своем Instagram.