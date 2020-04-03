Сезон — на паузу: футбол Белоруссии сдается коронавирусу

За последний месяц футбольная Белоруссия обратила на себя столько внимания общественности, сколько не видела за всю свою историю. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 решение о временной остановке или даже отмене первенств приняли все футбольные ассоциации Европы. Белорусы же к таким мерам прибегать не стали под предлогом того, что их вирус обходит стороной. Однако на деле ситуация, видимо, обстоит не совсем так.

Вечером 2 апреля Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) все-таки последовала примеру своих коллег с континента и приостановила сезон на неопределенный срок. Речь, правда, пока идет только о юниорских и юношеских чемпионатах страны.

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Высшая же лига Белоруссии по-прежнему остается в активном статусе — сезон стартовал 19 марта и продолжается до сих пор. Единственные изменения в календаре происходят по каким угодно причинам, но только не из-за коронавируса. Так, например, матч 3-го тура чемпионата «Витебск» — «Смолевичи» был перенесен на территорию гостей просто потому, что в Витебске «сложные погодные условия и минусовая среднесуточная температура, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение».

«На основании решения бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями министерства спорта и туризма Республики Белоруссия, АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Белоруссия по футболу до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе федерации.

Помимо этого также был перенесен старт молодежного первенства страны по футболу среди девушек, дата начала чемпионата будет определена позднее, когда ситуация с пандемией в стране будет более ясной.

Новое заявление АБФФ особенно примечательно, если вспомнить недавние слова председателя федерации Владимира Базанова. Еще 1 апреля он утверждал, что ситуация в Белоруссии не является критической, потому применять какие-либо меры по остановке или переносу футбольных матчей нет необходимости.

«Мы закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», — говорил глава АБФФ в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5», подчеркнув, что никакого давления со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола на организацию нет.

УЕФА и ФИФА действительно никаких официальных комментариев в отношении белорусского футбола не давали, однако и говорить об отсутствии возмущения реакцией АБФФ на ситуацию в мире также не приходится. Например, генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн выразил полное несогласие с поведением белорусской федерации футбола, призвав ту следовать «здравому смыслу».

«Мы призываем их принять те же меры предосторожности, что и везде. Честно говоря, это уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается. Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат.

Любой человек в здравом уме скажет вам, что им нужно принять те же меры, и мы будем продвигать эту идею. Есть игроки, которые обеспокоены»,

– говорил он.

Стоит обратить внимание и на реакцию самих белорусов, а именно — футбольных фанатов. Так, болельщики сразу нескольких клубов — «Немана», «Шахтера», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ», «Слуцка» — выступили с общим заявлением о бойкоте футбольных матчей своих команд. Вместе с этим фанаты призвали и болельщиков других команд поступить тем же образом и отказаться от посещения стадионов.

Протест выражают и некоторые футболисты клубов белорусской Высшей лиги. Среди них, например, оказались нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул, известный россиянам по выступлениям за «Амкар» и «Енисей», защитник брестского «Руха» Жоао Вильям, а также украинский форвард «Динамо» из Бреста Артем Милевский, который посчитал странным решением начать чемпионат в период общей пандемии COVID-19. По последним официальным данным, к слову, количество зафиксированных случаев инфицирования достигло 351. Из общего числа 46 людей уже вылечились и были отправлены на домашний режим.

При этом есть и другая сторона медали в этой ситуации. Например, клубные специалисты не наблюдают большой проблемы в стране и не считают необходимым отказываться от проведения футбольных матчей. Среди таковых оказался сотрудник медицинского штаба брестского «Динамо» Кирилл Роговик. Сам он, как признался, обеспокоен глобальной проблемой пандемии в мире, но чувства паники у него нет.

«Я считаю, что меры принимаются достаточно убедительные. Футболисты даже не столько за себя переживают, сколько за окружающих. Они-то досмотрены со всех сторон. А вот родители и другие родственники... Особенно иностранные ребята переживают. Фанаты призывают бойкотировать матчи? Мое мнение, ситуация на сегодняшний день такова, что в этом нет необходимости, но фанаты будут всегда, и они всегда будут высказывать какое-то мнение. Им, возможно, что-то виднее. Я как профессионал должен до последнего следовать инструкциям, которые на сегодняшний день разрешают продолжать чемпионат», — заявил он.

Главным же сторонником идеи продолжения обычного образа жизни в Белоруссии, не обращая внимания на пандемию, является главное лицо страны — президент Александр Лукашенко.

Глава государства уже неоднократно высказывался о ситуации в своей стране. По его словам, ситуация находится под контролем и единственное, что может негативно сказаться на здоровье граждан, «коронавирусный психоз и паника». Сам президент даже продолжает играть в хоккей (к слову, хоккейная Экстралига тоже продолжается, а минская «Юность» близка к завоеванию титула, выигрывая в серии у солигорского «Шахтера» со счетом 3-1).

«Вероятно, многие белорусы уже переболели этим вирусом. Вот нас завтра посадили в квартиры, закрыли. По пять человек семья, шесть-семь может быть. И кто-то из них один больной. Мы его закрыли в одну квартиру со здоровыми. И что произошло? Этот коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всей семьи. Ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье. Не все же еще к врачу сразу побегут», — считает Лукашенко.