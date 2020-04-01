Серена в шоке: Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Уже второй турнир «Большого шлема» в сезоне пострадал из-за пандемии коронавируса. Ранее на осень был перенесен французский «Ролан Гаррос», а теперь жертвой неравного сражения пал Уимблдон, который должен был пройти с 29 июня по 12 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Одетые исключительно в белое игроки (британцы ценят эту традицию, зародившуюся еще в 1877 году), члены королевской семьи на трибунах, защита титулов Новака Джоковича и Симоны Халеп — все это зрелище теперь откладывается больше чем на год.

Организаторы Уимблдона решили сразу перенести соревнования на даты 28 июня — 11 июля 2021-го, не надеясь на то, что к осени ситуация с коронавирусом сильно изменится.

«Это решение связано с тем, какие проблемы могут возникнуть при проведении массовых мероприятий, учитывая ту нагрузку, которая оказывается на медицинские службы, — говорится в официальном заявлении совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). — Также свою роль играют ограничения, наложенные на передвижение по стране и путешествия за границу.

Вероятно, эти меры будут продолжаться в течение многих месяцев, и мы должны подходить к делу ответственно, чтобы провести подготовку к турниру без рисков.

Речь идет о многих вещах, начиная с тренировки боллбоев и заканчивая приездом тысяч спортивных функционеров, судей, стюардов, игроков, их команд, журналистов и т.д. Исходя из этого, отложить соревнования на более поздние даты летом 2020 года было невозможно».

Также в заявлении совета AELTC отмечалось, что для проведения Уимблдона требуется длинный световой день, поскольку теннисные матчи обычно затягиваются допоздна, и только два корта Всеанглийского клуба (центральный и первый) обладают крышей, чтобы проводить встречи при не самых хороших условиях. В случае переноса турнира на позднее лето, когда день становится короче, матчи на всех остальных кортах пришлось бы заканчивать в темноте, что тоже явилось одной из причин отсрочки соревнований на год.

Действующая чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде Симона Халеп с пониманием отнеслась к ситуации.

«Очень жаль слышать, что турнира не будет в этом году. Прошлый финал навсегда останется одним из самых счастливых дней в моей жизни! Однако мы столкнулись с чем-то более серьезным, чем теннис. А Уимблдон еще вернется! Жду не дождусь, когда смогу приступить к защите своего титула», — написала румынская теннисистка в Twitter.

So sad to hear @Wimbledon won't take place this year. Last year's final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title pic.twitter.com/PmppwUuKtD — Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020

А вот Серена Уильямс оказалась гораздо более эмоциональной, хотя и выразила свою мысль весьма лаконично: «Я в шоке».

Примерно такую же реакцию выдал Роджер Федерер. Легендарный швейцарец написал одно емкое слово «Опустошен» и прикрепил к посту изображение со словами «Просто нет такой гифки, которая выразила бы, что я чувствую».

Примечательно, что это лишь первый раз с 1945 года, когда Уимблдон был отменен. Тогда турнир не проводили из-за Второй мировой войны, в ходе которой город подвергался бомбардировке.

Также с похожей проблемой Уимблдон сталкивался в 1973 году, когда 81 теннисист объявил соревнованиям бойкот из-за того, что организаторы не допустили до игр югославского игрока Николу Пилича в качестве санкций за отказ играть в Кубке Дэвиса.

Стоит отметить, что, помимо Уимблдона, совет AELTC отменил также все предшествующие ему турниры — например, в Ноттингеме, Истборне, а также Queen's Club Championships.

И вообще никакого профессионального тенниса точно не будет как минимум до 13 июля.

Об этом объявили одновременно Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF), принявшие совместное решение отсрочить возобновление сезона, изначально запланированное на 8 июня.

Что касается турниров «Большого шлема», еще не сдавшихся коронавирусу окончательно, то в этом году еще должен пройти «Ролан Гаррос» (его перенесли на даты 20 сентября — 4 октября) и US Open (запланирован на 31 августа — 13 сентября и пока не переносился).