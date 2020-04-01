Серена в шоке: Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Уже второй турнир «Большого шлема» в сезоне пострадал из-за пандемии коронавируса. Ранее на осень был перенесен французский «Ролан Гаррос», а теперь жертвой неравного сражения пал Уимблдон, который должен был пройти с 29 июня по 12 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Одетые исключительно в белое игроки (британцы ценят эту традицию, зародившуюся еще в 1877 году), члены королевской семьи на трибунах, защита титулов Новака Джоковича и Симоны Халеп — все это зрелище теперь откладывается больше чем на год.
Организаторы Уимблдона решили сразу перенести соревнования на даты 28 июня — 11 июля 2021-го, не надеясь на то, что к осени ситуация с коронавирусом сильно изменится.
«Это решение связано с тем, какие проблемы могут возникнуть при проведении массовых мероприятий, учитывая ту нагрузку, которая оказывается на медицинские службы, — говорится в официальном заявлении совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). — Также свою роль играют ограничения, наложенные на передвижение по стране и путешествия за границу.
Вероятно, эти меры будут продолжаться в течение многих месяцев, и мы должны подходить к делу ответственно, чтобы провести подготовку к турниру без рисков.
Речь идет о многих вещах, начиная с тренировки боллбоев и заканчивая приездом тысяч спортивных функционеров, судей, стюардов, игроков, их команд, журналистов и т.д. Исходя из этого, отложить соревнования на более поздние даты летом 2020 года было невозможно».
Также в заявлении совета AELTC отмечалось, что для проведения Уимблдона требуется длинный световой день, поскольку теннисные матчи обычно затягиваются допоздна, и только два корта Всеанглийского клуба (центральный и первый) обладают крышей, чтобы проводить встречи при не самых хороших условиях. В случае переноса турнира на позднее лето, когда день становится короче, матчи на всех остальных кортах пришлось бы заканчивать в темноте, что тоже явилось одной из причин отсрочки соревнований на год.
Действующая чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде Симона Халеп с пониманием отнеслась к ситуации.
«Очень жаль слышать, что турнира не будет в этом году. Прошлый финал навсегда останется одним из самых счастливых дней в моей жизни! Однако мы столкнулись с чем-то более серьезным, чем теннис. А Уимблдон еще вернется! Жду не дождусь, когда смогу приступить к защите своего титула», — написала румынская теннисистка в Twitter.
А вот Серена Уильямс оказалась гораздо более эмоциональной, хотя и выразила свою мысль весьма лаконично: «Я в шоке».
Примерно такую же реакцию выдал Роджер Федерер. Легендарный швейцарец написал одно емкое слово «Опустошен» и прикрепил к посту изображение со словами «Просто нет такой гифки, которая выразила бы, что я чувствую».
Примечательно, что это лишь первый раз с 1945 года, когда Уимблдон был отменен. Тогда турнир не проводили из-за Второй мировой войны, в ходе которой город подвергался бомбардировке.
Также с похожей проблемой Уимблдон сталкивался в 1973 году, когда 81 теннисист объявил соревнованиям бойкот из-за того, что организаторы не допустили до игр югославского игрока Николу Пилича в качестве санкций за отказ играть в Кубке Дэвиса.
Стоит отметить, что, помимо Уимблдона, совет AELTC отменил также все предшествующие ему турниры — например, в Ноттингеме, Истборне, а также Queen's Club Championships.
И вообще никакого профессионального тенниса точно не будет как минимум до 13 июля.
Об этом объявили одновременно Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF), принявшие совместное решение отсрочить возобновление сезона, изначально запланированное на 8 июня.
Что касается турниров «Большого шлема», еще не сдавшихся коронавирусу окончательно, то в этом году еще должен пройти «Ролан Гаррос» (его перенесли на даты 20 сентября — 4 октября) и US Open (запланирован на 31 августа — 13 сентября и пока не переносился).