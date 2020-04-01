«Кто позволит»: «Крылья Советов» оказались на грани ликвидации

Крайне грустные новости приходят поклонникам российского футбола из Самары. В Счетной палате пришли к выводу, что финансирование местного клуба «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов, в связи с чем в настоящий момент команда находится на грани ликвидации.

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«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. Помимо этого, несмотря на все усилия Министерства спорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут», — цитирует аудиторов региональный портал 63.ru.

Отмечается, что долги больше четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба. И даже несмотря на то, что активы балансов были увеличены, стоимость чистых активов по-прежнему отрицательная. По закону столь неприятное положение дел может привести к принудительной ликвидации клуба.

Что же касается турнирного положения самарцев в чемпионате России, то после 22 туров они набрали лишь 22 очка и занимают предпоследнее, 15-е место, что означает прямой вылет во второй по силе дивизион.

О печальных известиях уже высказался главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович. Специалист заявил, что не переживает из-за возможного расформирования команды.

«Да, слышал новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья», и я говорю это не только потому, что тренирую эту команду», — цитирует Божовича «Чемпионат.com».

С позицией тренера согласен бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов. Спортсмен отметил, что не верит в то, что дело дойдет до ликвидации.

«Очень жаль, если так случится, — это хороший клуб с традициями. Да и Самара — футбольный город. Надеюсь, этого не произойдет… Не знаю, как обстоят дела с финансовой точки зрения и кого можно продать, чтобы эти проблемы преодолеть. Сам клуб и город жалко, но, повторюсь, все будет хорошо. Верю, что в такое время эта проблема не коснется других российских команд... Она решаема», — порассуждал Самедов.

Того же мнения придерживается и известный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Крыльев» Сергея Рыжикова. В своем комментарии он подчеркнул, что заявление Счетной палаты нельзя воспринимать всерьез.

«Это полная чушь, даже комментировать не хочется. Я понимаю, если бы такое заявление сделал губернатор, а тут какие-то специалисты областной Счетной палаты! Кто им позволит ликвидировать клуб — это лицо области, в него столько средств вложено. Один только самарский стадион, на постройку которого потрачены сотни миллионов долларов, не должен простаивать. Может, Счетная палата там на газоне разместится? Непонятно.

В Самаре некоторые ветки исполнительной власти в параллельной реальности живут. Долги? Так у нас все футбольные клубы в той или иной степени убыточные. Ни один не выходит даже на самоокупаемость. И большинство из них так же, как «Крылья», живут на бюджетные средства. Это же не повод ликвидировать футбол как данность? Президент России всегда подчеркивал важность развития как профессионального, так и массового спорта в стране. Никакой коронавирус этого не изменит», — приводит слова Сафонова «Новый век».

Стоит отметить, что за сегодняшний день это далеко не первая новость о проблемах отечественных футбольных клубов. 1 апреля из-за коронавируса пострадал владивостокский «Луч», известный российским болельщикам как «Луч-Энергия».

Дело в том, что министерство спорта Приморского края ожидаемо сократило финансирование спорта в регионе, приостановив заключение контрактов с игроками в профессиональных клубах на сезон-2020/21. Средства были перенаправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с распространением COVID-19.

Как итог, «Луч» прекратил выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и теперь будет играть в третьем по силе дивизионе страны.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в третий дивизион; сохранится Центр подготовки юных футболистов. Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», — говорится в опубликованном пресс-релизе.