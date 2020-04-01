Пандемия важнее: клуб КХЛ ликвидирован из-за коронавируса

Стремительно распространяющаяся эпидемия коронавируса привела к отмене подавляющего количества спортивных мероприятий в мире. Соответственно, уже через месяц простоя без соревнований о своей ликвидации были вынуждены объявить некоторые клубы, лиги и федерации, лишенные все это время возможности функционировать в нормальном режиме и зарабатывать деньги на существование. Неутешительные последствия дошли и до России.

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1 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приморья и региональное министерство спорта официально сообщили, что краевое правительство решило приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных коллективов региона в сезоне-2020/2021. Как объяснил министр физической культуры и спора края Жан Кузнецов, на текущий момент завершены или отложены все спортивные первенства на неопределенный срок, и нет понимания, когда они будут возобновлены. Поэтому средства, предназначенные для финансирования команд, теперь перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением инфекции.

Это значит, что в своем нынешнем виде прекращают существование все клубы края, включая выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Адмирал» и «Луч» из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«В Континентальной хоккейной лиге команда «Адмирал» от Приморья в новом сезоне играть не будет. Футбольный «Луч» перейдет в третий дивизион (Олимп — Профессиональная футбольная лига (ПФЛ). — «Газета.Ru»)», — объявили в профильном министерстве.

Тем не менее распоряжение не коснется финансирования детско-юношеских проектов и молодежных команд, функционирующих на базе расформированных клубов. То есть коллектив «Адмирала» продолжит выступления в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), также продолжит существование и команда до 18 лет и спортивная школа. От «Луча» сохранится Центр подготовки юных футболистов.

Иначе говоря, финансирование этих проектов останется без изменений.

«Также важно, что во всех молодежных и детско-юношеских командах будут играть только приморские спортсмены», – уточнил Кузнецов.

Так или иначе, решение правительства стало неожиданностью для самих клубов. В пресс-службе «Адмирала» сообщили, что не владеют информацией о возможной ликвидации команды. Однако допускают, что в ближайшее время это произойдет официально. «Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — сказали в клубе.

То же самое произошло и с «Лучом». «Нам пока разъяснений не давали, по этому вопросу ничего не могу сказать. Мы не знаем, будет у нас до конца сезона финансирование или нет, нам по этому поводу бумаг не приходило. Мы надеемся, что доиграем сезон, у нас никто из ребят не разъехался. Но пока даже непонятно, будет ли доигран нынешний чемпионат», — цитирует спортивного директора команды Андрея Скорочкина ТАСС.

Напомним, что «Адмирал», базирующийся во Владивостоке, был основан в 2013 году. По просьбе тогдашнего губернатора края Владимира Миклушевского, курировал создание клуба член Совета Федерации от региона Вячеслав Фетисов. За семь сезонов, проведенных в КХЛ, команда трижды сумела квалифицироваться в плей-офф, каждый раз заканчивая выступления на первой стадии. В досрочно завершившемся сезоне-2019/20 клуб под руководством Сергея Светлова финишировал на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, тем самым не сумев выйти в плей-офф.

После этого команду должен был принять новый специалист Леонид Тамбиев, а пост спортивного директора занять обладатель Кубка Стэнли и призер Олимпийских игр Сергей Немчинов

Что касается «Луча», то футбольную команду основали еще в 1958 году. В 1993 и в период с 2006 по 2008 год владивостокская команда выступала в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, где достигла своего наивысшего достижения — седьмого места. В остановленном сезоне ФНЛ «тигры» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице.

В настоящее время на территории Приморья, как и по всей стране, до особого указа отменено проведение всех спортивных мероприятия в рамках противодействия распространения коронавирусу. 31 марта в крае был введен режим полной самоизоляции. Согласно актуальной статистике по COVID-19, в Приморской крае зафиксировано четыре случая заражения инфекцией, один человек выздоровел.