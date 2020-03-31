Многострадальная Олимпиада: японцев обвинили в покупке Игр-2020

Летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, а в итоге были перенесены из-за пандемии коронавируса на даты 23 июля — 8 августа 2021-го, становятся все более проблемными. По информации британского экономического издания LearnBonds,

отсрочка Олимпиады приведет к потере Японией около $5,8 млрд — при том, что на организацию Игр уже было потрачено $12,3 млрд.

На фоне неутешительных финансовых сводок возникают и другие не менее тревожные новости: член оргкомитета Токио-2020, японский бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК).

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По информации Reuters, предприниматель якобы пытался материально задобрить функционеров перед голосованием за столицу летних Игр-2020, которое состоялось в 2013 году. В финансовых отчетах заявочного комитета Японии были обнаружены сведения о том, что организация перевела Такахаси $8,2 млн с тем, чтобы он оказал некоторые услуги по продвижению заявки Токио.

Генеральный секретарь заявочного комитета Нобумото Хигучи описывал это сотрудничество так: «У Такахаси есть связи. А нам нужен был человек, который понимает мир бизнеса».

Сам предприниматель отказался детально объяснять, на что именно он потратил $8,2 млн в ходе выполнения своих обязанностей перед комитетом. Однако Такахаси признал, что в его сферу ответственности входило поддержание хороших отношений с членами МОК —

таких как Ламин Диак, бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который в то время имел огромное влияние в мире олимпизма и сам принимал участие в голосовании за выбор столицы Игр.

Также Такахаси не стал отрицать, что вручал Диаку подарки, среди которых были цифровые камеры и часы фирмы Seiko.

«Вы не можете прийти на встречу с пустыми руками, это абсолютно нормально. Подарки были дешевыми», — подчеркнул бизнесмен.

Однако данные из выписки по банковским счетам заявочного комитета Токио говорят о том, что организация заплатила фирме Seiko $46 500. Таким образом, подарочные часы все же могли стоить довольно дорого.

Один из высококопоставленных чиновников комитета подтвердил Reuters, что в ходе кампании по продвижению Токио на различных встречах гостям вручались «хорошие» часы. При этом бренд он не уточнил, но тут вряд ли могут быть расхождения.

Так что вопрос сейчас состоит только в том, как члены МОК могли интерпретировать такие подарки от японцев и на исполнение каких еще обязанностей Такахаси потратил $8,2 млн. Международный олимпийский комитет уже заявил, что руководство организации не было в курсе о вручаемых членам МОК подарках.

Вторым туманным пятном кажется тот факт, что, согласно документам, заявочный комитет Токио в свое время перевел $1,3 млн малоизвестному некоммерческому институту, который возглавляет бывший премьер-министр Японии Есиро Мори.

Кстати, сейчас он занимает пост главы оргкомитета Игр-2020. Представитель Мори в ответ на вопрос о том, за какие услуги институтом были получены эти деньги, пояснил, что «в основном за анализ информации из международных источников».

Этот максимально широкий ответ можно понимать по-разному. Однако какой анализ может стоить $1,3 млн — это интересный вопрос.

Стоит отметить, что подозрения в нечестной борьбе японцев за Игры-2020 возникают уже не в первый раз.

Еще в 2016 году британское издание The Guardian выяснило, что заявочный комитет Токио провел странный платеж в размере €1,3 млн на счет в Сингапуре.

Предполагалось, что этот счет связан с Папой Массатой Диаком — сыном того самого Ламина Диака, который получал подарки от Такахаси и в те годы играл большую роль в мире спорта. Комитет Японии тогда назвал перевод крупной суммы «легальной оплатой консультационных услуг».

«Комитет подтверждает, что платеж был получен за профессиональные услуги консультанта, планирование работы, обучение персонала ведению презентаций, а также за анализ рынка медиа, — уверял президент оргкомитета Токио-2020 Цунекадзу Такэда. — Все эти услуги были прописаны в договоре между сторонами. Деятельность комитета всегда была честной и корректной».

Однако расследование этого факта все же началось — как в самой Японии, так и в МОК. И на этом проблемы Такэды не закончились: его деятельностью заинтересовалась французская прокуратура, каким-то образом добывшая сведения о том, что чиновник якобы подкупал членов МОК, убеждая их проголосовать за Токио.

По версии парижских следователей, Такэда через посредника, роль которого исполнил Папа Массата Диак, передал в общей сложности $2 млн африканским членам Международного олимпийского комитета, чтобы все они сделали «правильный» выбор на голосовании за столицу Игр-2020.

Официальный вердикт по всем этим расследованиям пока не оглашен, однако Такэде уже пришлось покинуть пост главы оргкомитета Олимпиады и Национального олимпийского комитета Японии. Кроме того, он перестал являться членом МОК.