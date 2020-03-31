«Вылавливают и выгоняют»: сборной по биатлону негде тренироваться

Скомканная подготовка

Старший тренер мужской национальной сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал 31 марта о серьезных проблемах, которые испытывает главная команда страны в процессе подготовки к новому сезону.

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Вернее, по словам специалиста, подготовки как таковой сейчас просто нет. Пандемия коронавируса парализовала весь спортивный мир, отменив огромное количество соревнований. Тот же биатлонный сезон был из-за стремительного распространения COVID-19 в Европе завершен досрочно.

Но проблема не только в том, что спортивные соревнования остановились. В конце концов в биатлоне сейчас межсезонье. Другое дело, что профессионалы не могут себе позволить останавливать тренировки в принципе, но сейчас поддерживать форму стало практически невозможно.

А ведь очень скоро нужно начинать и централизованную подготовку к новому сезону, который пока что планируется начать без задержек

«Я занимаюсь перспективным планированием на следующий сезон, исходя из реалий. А они таковы, что у нас пока не было даже пика пандемии коронавируса. И от пика я добавляю еще два месяца на решение проблемы. При таких раскладах централизованной подготовки в ее привычном виде не предвидится», — рассказал Белозеров «Спорт-Экспрессу».

Специалист отметил, что он сейчас готовит сразу два плана. Первый — традиционный, рассчитанный на централизованную подготовку команды. Правда, кажется, сам тренер не верит, что его удастся реализовать.

Второй предполагает индивидуальную подготовку к сезону. Но в этом случае есть несколько подводных камней, мешающих планированию. Нет никакого смысла в том, чтобы писать одинаковую программу для каждого биатлониста — необходимо учитывать индивидуальные особенности.

А пока что состав сборной страны на следующий сезон, само собой, не утвержден. И не совсем ясно, какие при этом критерии будут использоваться.

Впрочем, Белозеров все же отметил, что примерно представляет, кто попадет в сборную, а потому готовит программу с учетом именно этих кандидатур.

«В остальном точно так же жду результатов оценки нашего труда, утверждения составов как тренерского штаба, там и спортсменов, которые будут на централизованной подготовке. Это будет озвучено 6 апреля на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР)», — рассказал наставник.

Разные условия

При этом мало написать план подготовки. Недостаточно даже желания спортсменов ему следовать, поскольку практически ни у кого из сборной сейчас нет возможностей для нормальной подготовки.

Единственным исключением является лидер команды Александр Логинов.

«Я обзванивал спортсменов. У нас москвичи — Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов. Да, ситуация непростая. В регионах некоторые атлеты имеют доступ хотя бы к тренажерному залу. Пока имеют. Скоро, думаю, и этого не будет — все только ужесточается. Единственный, у кого хорошие условия сейчас — это Саня Логинов. У него личный спортзал. Причем достаточно высококачественный. Какую-то работу в плане силовой подготовки он может вести даже сейчас», — отметил Белозеров.

Он также рассказал, что в некоторых регионах еще можно проводить тренировки на природе, а вот, например, в одном из самых биатлонных городов страны Тюмени закрыли роллерную трассу.

Более того, по словам Белозерова, сотрудники стадиона «вылавливают и выгоняют» пробирающихся на арену спортсменов.

Тут, конечно, возникает вопрос морали — очевидно, что биатлонисты и лыжники, пробирающиеся на закрытый объект, не слишком серьезно относятся к мерам по предотвращению распространения инфекции.

Обычные люди могут как-то поддерживать свою физическую форму по публикуемым в Instagram различным тренировочным программам. А вот профессиональным спортсменам необходим совсем другой уровень нагрузки.

«Думаю, что в такой ситуации именно организационные вопросы ложатся не на тренерский штаб, а, скорее, на высшее руководство. Исходя из того, какие действия оно предпримет, мы будем моделировать остальное, — поясняет Белозеров. — Предварительно были разговоры, что, возможно, на какие-то базы Минспорта определенные команды будут пускать. По системе карантина — будут закрывать там от и до. Никого не впускать и не выпускать. Но мне пока сложно об этом говорить конкретнее. Так что ждем каких-то решений вышестоящих органов, от нас сейчас зависит немного».

Беда с оружием

Но это еще не все проблемы, которые есть у сборной. Белозеров предупредил и о потенциальном срыве стрелковой подготовки.

Сейчас все оружие находится на складах в регионах, где проживают спортсмены, и им никто его просто так не выдаст.

»Росгвардия просто не позволит нам вывезти оружие. Вообще никуда. Вот где место его дислокации, там и будет лежать. Сейчас это совсем не критично, но вот летом будет очень ощутимо. Если не снимут ограничения на проведение спортивных мероприятий, то документы на вывоз оружия нам не станут подписывать, — уточнил тренер мужской сборной.

— Я общался с Ханты-Мансийском — искал варианты на случай, если выезжать куда-либо нам запретят. Оказалось, региональные команды в такой же ситуации. Без директора ЦСП никто не может подписать приказ на проведение сбора даже на территории Ханты-Мансийска. И, естественно, оружие со склада тоже никто не даст».

При этом у других сборных, подготовка которых, конечно, в целом тоже будет скомкана, с оружием все попроще, так как оно находится в номерах на базе. По крайней мере, так дело обстоит в ведущих командах — Норвегии и Франции.

В общем, многострадальная сборная страны по биатлону, и так радующая болельщиков в последние годы слишком редко, может еще и понести урон от коронавируса. Остается надеяться, что биатлонисты в эти непростые времена все-таки не сдадут еще серьезнее по отношению к конкурентам.