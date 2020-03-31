«Я люблю тебя»: гроссмейстер потерял жену после ДТП

31 марта стало известно о трагедии в семье известного гроссмейстера Левона Ароняна, который является двукратным обладателем Кубка мира, трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной Армении, чемпионом мира по блицу, а также победителем Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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Спортсмен сообщил в Twitter об уходе из жизни своей супруги — экс-шахматистки Арианы Каоили, международного мастера ФИДЕ среди женщин, которая участвовала в нескольких Всемирных шахматных Олимпиадах, а также сумела стать чемпионкой Океании (девушка родилась на Филиппинах, а затем переехала в Австралию и представляла эту страну на международном уровне).

«У меня нет слов, чтобы выразить горе от смерти моей жены Арианы. Она была умной, трудолюбивой, светлой личностью и вела прекрасную жизнь… Я люблю тебя, милая, спи спокойно…»

— написал Аронян.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight.... — Levon Aronian (@LevAronian) March 30, 2020

Причиной смерти послужили травмы, полученные Арианой в ДТП две недели назад. В ночь на 15 марта в Ереване шахматистка не справилась с управлением и влетела в бетонный столб моста на иномарке.

По информации Sputnik Армения, пострадавшую доставали из искореженного автомобиля около часа. В больнице у нее зафиксировали переломы нижних конечностей, однако Ариана быстро пришла в себя, и врачи сообщили, что ее жизнь вне опасности.

Экс-шахматистка продолжила восстановление под наблюдением медиков и даже находила силы на то, чтобы отвечать на сообщения. Так, ее близкая подруга Ани Давид в Facebook поделилась скриншотом их переписки от 18 марта.

«Ари, мое сердце чуть не остановилось в воскресенье. С нетерпением жду нашей встречи», — писала Ани.

«Я тоже», — отмечала Ариана.

close https://www.facebook.com/annie.davit https://www.facebook.com/annie.davit

Однако встрече не суждено было произойти.

30 марта стало известно, что состояние супруги Ароняна ухудшилось — ее перевели в реанимацию из-за появившихся проблем с дыханием.

Что стало причиной этих внезапных осложнений, не объяснялось. А уже 31 марта Аронян сообщил об уходе своей жены из жизни.

Ему выразили соболезнования первые лица государства, включая президента Армении Армена Саркисяна и его супругу Нунэ.

«Дорогой Левон! Мы испытываем неописуемую боль. Хорошо зная и тебя, и Ариану, уверены, что вы не из тех, кто сдается. И Ариана до последнего боролась… Я и Нунэ, а также наш народ рядом с тобой с искренними словами утешения и сочувствия. Покойся с миром, дорогая Ариана! Крепись, дорогой Левон!» — говорится в обращении главы государства.

Не остался в стороне и премьер-министр Армении Никол Пашинян:

«Глубоко потрясен вестью о безвременной кончине Арианы Каоили.

Известная шахматистка и супруга Левона Ароняна, всегда блестяще представляющего Армению, была любима армянским народом. Она была хорошим другом Армении, автором направленных на развитие нашей страны многочисленных воодушевляющих инициатив.

Смерть Арианы Каоили — большая потеря для всех нас, и светлая память о ней всегда останется в сердце армянского народа».

Свои соболезнования выразил и бывший президент Армении Серж Саргсян, который присутствовал на свадьбе Ароняна и Каоили в качестве посаженного отца (в тот момент он еще был действующим главой государства).

«Да хранит Господь в свете и мире столь наполненную жизнью душу дорогой Арианы и ниспошлет тебе утешение. Мы скорбим вместе с вами и молимся за мир и покой светлой души Арианы», — отметил Саргсян.

Свою поддержку Ароняну высказали и многие представители мира шахмат — например, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

«Мои глубокие соболезнования Левону и всем людям, жизнь которых становилась светлее благодаря Ариане», — написал россиянин в Twitter.

My deep condolences Levon, and to the many others whose lives were made brighter by Arianne. https://t.co/N26PvMdsSp — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 30, 2020

Официальные соболезнования были выражены и на сайте Международной федерации шахмат:

«Ужасные новости пришли из Еревана. Ариана Каоили ушла из жизни после трагической автокатастрофы, произошедшей две недели назад. Никакие слова не могут описать наш шок и горе. В эти темные времена мы желаем всех сил мира Левону, семье его супруги и их друзьям».

Пара Левона и Арианы была одной из самых красивых в мире спорта. Будущие супруги познакомились на юношеском первенстве мира в 1996 году, а спустя десять лет у них завязались романтические отношения.

Девушка впервые приехала в Ереван в 2007-м, когда Аронян одолел Владимира Крамника в здании местного театра оперы и балета, а в следующем году влюбленные начали жить вместе.

В 2017 году шахматисты сыграли в Армении пышную свадьбу. К тому моменту филиппинка Ариана уже окончательно освоилась в Ереване и вела активную общественную жизнь: например, она была назначена советником премьер-министра на общественных началах, а также являлась редактором местной газеты «Путешественник», для которой сама писала колонки.

Одна из них была полностью посвящена любви к Армении.

«Шутишь?!» — моя мать не поверила своим ушам, когда во время телефонного разговора я сказала, что этот и следующий год проведу в Армении, буду жить и работать там, и что отложила обучение по столь желанной программе в Оксфордском университете.

В течение семи лет я постоянно возвращалась в Армению праздновать золотые медали национальной сборной по шахматам, работать над своей диссертацией об экономических отношениях постсоветской Армении и России и наслаждаться своей долей шашлыка и раков (безусловно, несколькими килограммами).

Я ходила на тхэквондо в один из спортивных залов в Чарбахе вместе с группой подростков, в отдаленных деревнях пила тан с пастухами и столько слышала классический «рабис», что вспоминаю слова большинства песен уже через несколько нот.

В Армении есть особый пульс, и он очень силен. Это стремление к высшей цели, которым охвачено все общество — сверху донизу. В Ереване я чувствую, как люди лелеют надежду на лучшую Армению, и именно эта надежда придает их жизни осознание цели. Это дает столько энергии и мотивации, что нигде больше не хочу бывать»,

— писала Ариана.