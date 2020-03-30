«Очень стыдно»: игрок АПЛ нарушил карантин и устроил ДТП

Пандемия коронавируса привела к отмене подавляющего большинства спортивных соревнований и всеобщему карантину. Многие спортсмены как публичные люди выступают с призывами к гражданам оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во избежание распространения заразы.

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С таким недавно выступил и капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилишь, написавший в Twitter обращение к болельщикам и простым людям:

«Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. Покидайте дом только для того, чтобы купить еду, купить медикаменты или для разминки. И всегда помните, что нужно держать дистанцию в два метра».

Однако сам футболист, похоже, решил не следовать собственным же рекомендациям и уже через несколько часов попал в ДТП на своем внедорожнике, умудрившись врезаться сразу в три автомобиля, расположенных на парковке.

При этом, как сообщил The Sun, игрок уже пообещал владельцам транспортных средств компенсировать нанесенный ущерб, но это не поможет ему избежать полицейского расследования.

Да и в «Астон Вилле» на данную новость отреагировали без энтузиазма, осудив поступок своего капитана. Клуб уже объявил, что оштрафует футболиста на 150 тыс. фунтов, что равняется зарплате игрока за полмесяца.

«Мне очень стыдно за то, что случилось в выходные. Понимаю, что сейчас трудное время для всех, когда приходится долго сидеть взаперти. Мне позвонил друг и пригласил в гости, я по глупости согласился. Не хочу, чтобы кто-то повторил мою ошибку, — прокомментировал ситуацию сам Грилиш. — Призываю всех оставаться дома и следовать предписаниям. Я точно знаю, что сделаю это, и призываю всех поступить так же. Я надеюсь, все примут мои извинения и мы сможем двигаться дальше. Надеюсь, в скором времени мы сможем выйти на улицу, когда все это закончится».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги, приостановленном из-за распространения COVID-19 на неопределенный срок, Грилиш принял участие в 26 матчах, забив в них 7 голов и сделав 6 результативных передач. 24-летний полузащитник является одним из лакомых лотов на трансферном рынке. По слухам, им интересуется «Манчестер Сити».

Jack grealish driving round off his nut smashing up cars #BCFC pic.twitter.com/I6SK7ZGSAM — dale kro walcott (@Dwalcottkro) March 29, 2020

Это далеко не единственный случай за последнее время, когда футболисты нарушают карантин.

Например, бывший нападающий московского «Спартака» — ныне выступающий за «Аякс» Квинси Промес — решил сыграть в футбол с друзьями, несмотря на запрет собираться группами на улице, действующий в данный момент в Нидерландах.

В сети появилось видео того, как Промес общается с приятелями на уличной спортивной площадке (всего на кадрах около десяти человек), а затем молодые люди возобновляют матч. Кроме экс-нападающего «Спартака», на видео заметен и еще один профессиональный футболист — 19-летний форвард «Гронингена» Дайшон Редан.

Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi — Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020

В клубе мгновенно отреагировали на инцидент.

«Мы поговорим с Квинси, но подробности оставим внутри команды», — цитирует представителя «Аякса» портал Vtbl.nl.

Сам Промес уже принес извинения соотечественникам в Instagram.

«Друзья, я хотел бы попросить прощения за то видео с моим участием. Я соскучился по футболу, однако осознаю, что было неразумно появляться на улице в такой ситуации. Желаю всем сил в эти нелегкие времена!» — написал нападающий.

За несколько дней до этого еще более жесткое нарушение карантина позволил себе вингер испанской «Сельты» — одноклубник Федора Смолова Пионе Систо.

В Испании сейчас жесткий карантин, на улицу можно только изредка выходить за продуктами, и 25-летний игрок был вынужден оставаться в своей квартире в полном одиночестве (его не сопровождает семья или девушка). Учитывая, что такая изоляция должна продлиться месяц, Систо не выдержал и умчал на машине в родную Данию за 3 тысячи километров, ничего не сказав руководству клуба.

Очевидно, что в окружении родных и близких перенести ближайший месяц карантина (а то и больше) футболисту будет легче, однако теперь, по информации Marca, авторитетные игроки команды требуют для него жесткого наказания, и какие-то санкции со стороны клуба определенно последуют.