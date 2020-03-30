«Коронавирус был бы плюсом»: «Ред Булл» хотел заразить Квята

30 марта советник команды «Формулы-1» «Ред Булл», знаменитый доктор Гельмут Марко поразил мир удивительным заявлением.

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Человек, отвечающий за развитие молодежной программы австрийской «конюшни» и ответственный за почти все кадровые решения в отношении пилотов что в главной команде, что в дочерней «Альфа Таури», рассказал шокирующие подробности о планировавшейся им подготовки к сезону.

Доктор Марко заявил, что собирался заразить пилотов «Ред Булла» и «Альфа Таури» коронавирусом, чтобы они переболели, а их организм выработал дальнейший иммунитет, что пошло бы гонщикам на пользу.

«Наш план состоял в том, чтобы сделать тренировочный лагерь из наших четырех пилотов и восьми-десяти юниоров. Это позволило бы им физически и ментально пережить этот период, хотя они могли бы заразиться. Тем не менее, это было бы плюсом, потому что они молоды и стали бы только сильнее, — рассказал Марко. — Сначала мы обсудили это в узком кругу, однако не могу сказать, что идея была воспринята позитивно».

Надо заметить, что здесь пилоты программы «РБ» могут быть благодарны не поддержавшим идею Марко другим боссам, так как выяснилось в итоге, что коронавирусом можно заразиться и повторно.

Таким образом, голландец Макс Ферстаппен, таец Алек Албон, француз Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят избежали риска, который несет в себе COVID-19.

Конечно, молодые и здоровые организмы пилотов «Ф-1», по идее, должны были достаточно спокойно справиться с инфекцией, но коронавирус опасен не только для пожилых — COVID-19 на фоне ослабленного иммунитета провоцирует все старые болезни человека.

Кстати, идея, подобная той, о какой рассказал Марко, была изначально и в Великобритании, но в Соединенном Королевстве от нее было тоже решено отказаться.

Теперь гонщики «Формулы-1» готовятся к старту сезона, который был уже несколько раз отложен.

Сначала пилоты прибыли в начале марта в Мельбурн, где должен был состояться первый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии. Однако там коронавирус был выявлен у одного из сотрудников «Макларена», и британская команда объявила о своем снятии с этапа.

Мнение других коллективов разделилось, но в итоге гонка все же была отменена, после чего Международная автомобильная федерация (ФИА) сразу же перенесла еще пару этапов, а в итоге на данный момент отменены или отсрочены уже восемь стартовых гонок сезона, а первым в календаре значится Гран-при Канады, намеченный на 14 июня.

Правда, сомнительно, что и эта гонка пройдет в срок. По прогнозам команд, чемпионат не стартует раньше середины июля.

В любом случае, когда будет понятно, что пандемия коронавируса побеждена и снова можно гоняться, ФИА предстоит серьезно поломать голову над составлением нового календаря. Причем федерации крайне принципиально, чтобы в чемпионате было хотя бы 15 этапов, иначе она попадет на серьезные неустойки для спонсоров и владельцев прав на телетрансляции, так как это число гонок записано в договорах как минимально возможное.

Естественно, чем позже стартует сезон, тем меньше шансов, что удастся провести те самые 15 Гран-при.

Ну а пока стали известны суммы контрактов гонщиков с их командами в нынешнем сезоне. Самым высокооплачиваемым остается действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», зарабатывающий $40 млн за сезон.

$30 млн упадет за год на счет немца Себастьяна Феттеля из «Феррари», а голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» заработает $25 млн.

Близок к ним австралиец Даниэль Риккардо на «Рено», оклад которого равен $20 млн, а следом идет монегаск Шарль Леклер из «Феррари», зарабатывающий $10 млн.

Что касается Квята, то зарплата россиянина в «Альфа Таури» равна $2 млн, как и у его партнера француза Пьера Гасли.

Столько же зарабатывает британец Ландо Норрис из «Макларена», а меньше оклад только у троих: по $1 млн зарабатывают итальянец Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» и пилоты «Уильямса» — канадец Николя Латифи и еще один представитель Великобритании Джордж Расселл.