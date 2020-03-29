Сэкономили €90 млн: «Ювентус» урезал зарплаты игрокам

Благосостояние футбольных клубов и лиг несет колоссальные потери, пока игроки сидят на карантине и лишены возможности выполнять свою работу. В связи с этим многим командам, начиная от низших дивизионов и заканчивая грандами, приходится идти на экстренные меры, чтобы минимизировать экономические потери. Впрочем, эти самые меры неминуемо ударят по финансам футболистов, чья зарплата составляет большую часть бюджетов клубов.

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А наиболее остро проблема доигровки сезона, от которой и зависит нормальное функционирование команд и заработок, стоит в Италии, ставшей эпицентром распространения коронавируса в Европе. Так, по информации El Mundo Deportivo, пандемия не позволяет местным клубам продолжать стабильно выплачивать зарплаты своим игрокам и сотрудникам.

В сложившихся обстоятельствах предполагается, что оклады могут сократиться на 20-30%.

Первым о введенных радикальных урезаниях сообщил действующий чемпион Серии А «Ювентус». В заявлении, опубликованном на официальном сайте туринцев, говорится, что клуб достиг договоренности с игроками и тренерами о снижении зарплат из-за приостановки чемпионата. Речь идет о компенсации за оставшуюся часть сезона, который практически завершен.

«Соглашение предусматривает уменьшение выплат на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В ближайшие недели договоренность с игроками и тренером будет оформлена, как того требуют правила», — сказано в тексте пресс-релиза.

О конкретных цифрах, которые потеряет персонал «бьянконери», не говорится. Тем не менее клуб уточнил, что сокращения в общей сложности позволят клубу сохранить порядка €90 млн. «Экономические и финансовые последствия достигнутого договора положительны – экономия около €90 млн в финансовом году-2019/2020», — заявили в «Юве».

Напомним, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 остановила сезон в Италии 9 марта как минимум на ближайший месяц, однако чемпионат не будет возобновлен до момента, пока ситуация не стабилизируется. Учитывая масштабы распространения болезни, этого может не произойти до лета. Согласно официальной статистике на 29 марта, количество случаев заражения на Апеннинах уже достигло 92 тыс. человек, а цифра скончавшихся пациентов перевалила за 10 тыс. Таким образом, пандемия в Италии и не думает идти на убыль, что ставит под вопрос необходимость доигровки сезона.

В серьезности коронавируса на личном примере убедились и в «Ювентусе», где заболели трое футболистов.

Что касается возможности возобновления первенства, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал все национальные чемпионаты закончить сезон не позднее 30 июня. В Италии планировать снова начать играть в начале мая, однако теперь это становится все менее реальным. Некоторые авторитетные источники пишут: если это и произойдет, то не раньше июля. В связи с этим встает вопрос о дальнейших выплатах футболистам.

В «Ювентусе» эту проблему буду решать по мере ее поступления.

«В случае переноса матчей этого сезона, клуб проведет переговоры с игроками и тренером об условном увеличении компенсаций в соответствии с фактическим возобновлением и завершением турниров», – говорится в заявлении клуба.

Итальянская лига же только от потери вещателей может понести потери, как спрогнозировала консалтинговая компания KPMG, в районе €450 млн. Однако руководство чемпионата планирует предоставить клубам возможность принудительно сокращать зарплаты игрокам. Исходя из логики, наименьшие потери понесут футболисты из команд низших дивизионов, а больше всего пострадают спортсмены из Серии А. Только главная звезда «Ювентуса» и первенства Криштиану Роналду, как сообщается, может лишиться примерно €10 млн из €30 млн, предусмотренных контрактом.

Так или иначе, но сам португалец с пониманием отнесся к этой проблеме. Изначально в «Юве» обсуждали несколько решений выхода из ситуации, в числе которых был и полный отказ футболистов от гонорара за месяцы простоя. И Роналду, как пишут испанские издания, на это согласился. Его потери в этом случае составили бы около 12% годового заработка. Не исключено, что, беря во внимание сэкономленные клубом €90 млн, меры были приняты самые серьезные.