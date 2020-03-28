«Сексуальный шрам»: врач рассказал о травмах Сотниковой

Руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГКБ 67 Дмитрий Дзукаев рассказал о появлении у экс-фигуристки Аделины Сотниковой проблем со здоровьем, которые в итоге заставили первую в истории России и СССР олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании уйти из спорта.

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Напомним, что в феврале 23-летняя спортсменка находилась под контролем специалистов Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова, однако по какой причине — официально не сообщалось.

Впоследствии выяснилось, что фигуристка обратилась к медикам из-за остеохондроза. В интернете даже появилось видео, на котором видно, как Сотникова сидит на скамейке в коридоре больницы со специальным воротником на шее.

Врач заявил, что в декабре 2019 года Сотникова стала все чаще жаловаться на боли в шее и правой лопатке, также у фигуристки немела рука.

«Я предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: «Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей». Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы с обезболивающим, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца», — написал Дзукаев в «СЭ».

Только в начале февраля у спортсменки появилась пауза в рабочем расписании, поэтому она снова отправилась к хирургу. Операция прошла без осложнений: Сотниковой удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной.

«Да, в недавнем интервью Аделина обронила: «Операцию делали через горло. Доктор сказал — шрам очень сексуальный...» И вот что имелось в виду: без протяженного разреза провести такую операцию нереально. Лишь через переднюю поверхность шейного отдела можно подобраться к позвонкам. Я сказал Аделине: «К шраму надо относиться спокойно. Как к элементу, который станет частью стиля». Привел в пример Геллу из «Мастера и Маргариты». Рубец на шее не мешал героине оставаться невероятно привлекательной.

И Аделина за эту мысль ухватилась. На съемках программы у Елены Малышевой, куда меня пригласили вместе с фигуристкой, ведущая отметила: девушка не пользуется ни шарфом, ни платочком, ходит с открытой шеей, смело демонстрируя шрам», — признается врач.

К слову, Дзукаев уверен, что теперь все проблемы атлетки позади, и она могла бы снова надеть коньки.

«Теоретически Аделина могла бы выйти на лед уже сейчас. Как тот же Плющенко, который через неделю после операции на позвоночнике надел коньки и с фиксирующей повязкой на шее провел первую тренировку в своей школе. Но Сотниковой торопиться некуда. Из-за коронавируса катки в Москве закрыты, все тренировки приостановлены. Значит, можно спокойно сосредоточиться на реабилитации, не форсируя подготовку. Уверен, к тому моменту, когда пандемия отступит, Аделина будет в великолепной физической форме», — подытожил специалист.

Напомним, что олимпийская чемпионка — 2014 объявила о завершении карьеры 2 марта 2020 года. Об этом фигуристка рассказала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все. В данный момент я хочу быть здоровой и счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене… Хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт. Хочется, чтобы в памяти я осталась победителем. Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так», — поставила точку Сотникова.

Несмотря на непродолжительную карьеру, фигуристка по праву считается знаковой фигурой в истории отечественного спорта. В ее активе четыре золота национальных первенств, два серебра чемпионатов Европы, однако главным достижением девушки остается победа на зимней Олимпиаде — 2014 в Сочи.

На домашних Играх Сотникова оставила не у дел именитую кореянку Ён А Ким и 15-летнюю соотечественницу Юлию Липницкую, став первой в российской истории олимпийской чемпионкой в одиночных прокатах.