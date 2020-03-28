«Не хватало воздуха»: одноклубник Роналду — о коронавирусе

Пауло Дибала заявил, что излечился от коронавируса

Заразившийся коронавирусом форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала чувствует себя уже лучше. Игрок отметил, что еще несколько дней назад при попытках заняться тренировкой он чувствовал себя усталым, а мышцы начинали болеть от самых небольших нагрузок.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о том, как проходит его лечение от коронавируса. Футболист признался, что ему уже гораздо лучше и он даже готов приступить к тренировкам.

«Чувствую себя лучше, гораздо лучше. После того, как у меня были достаточно серьезные симптомы несколько дней, сейчас мне правда стало значительно лучше. Никаких симптомов не осталось: я могу двигаться гораздо лучше, поэтому пробую вновь потренироваться.

В последний раз, когда несколько дней назад я пробовал позаниматься, мне очень быстро становилось плохо… Мне не хватало воздуха, поэтому я попросту не мог дальше ничего делать. Буквально после пяти минут чувствовал себя усталым, тело было тяжелым, а мышцы болели.

Приходилось останавливаться. К счастью, я и моя девушка сейчас чувствуем себя гораздо лучше», — цитирует форварда Football Italia.

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Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Стоит отметить, что 26-летний одноклубник Криштиану Роналду сделал заявление относительно заболевания 21 марта. Дибала признался в соцсетях, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. Причем аргентинец подхватил инфекцию вместе со своей возлюбленной — моделью, актрисой и певицей Орианой Сабатини.

Футболист тут же успокоил поклонников, заметив, что, несмотря на наличие вируса в организме, он чувствует себя прекрасно.

«Всем привет! Хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста на COVID-19. Выяснилось, что и Ориана, и я заражены коронавирусом. К счастью, у нас обоих отличное самочувствие. Спасибо всем за сообщения поддержки. Желаем вам здоровья», — писал игрок в Twitter.

Относительно громкого известия сразу выступила и пресс-служба «Ювентуса», которая сообщила, что футболист находится на карантине с 11-го числа.

«Нападающий чувствует себя хорошо, коронавирус протекает без симптомов. Футболист находится у себя дома на добровольной самоизоляции, его состояние здоровья проверяют каждый день», — гласило заявление на сайте клуба.

Как итог, в стане «бьянконери» положительный тест Пауло стал третьим официально подтвержденным случаем заражения COVID-19: до аргентинца вирус нашли у итальянского защитника Даниэле Ругани и французского хавбека Блеза Матюиди.

Незадолго до Дибалы о симптомах заболевания в интервью Corriere dello Sport рассказывал легендарный защитник Пауло Мальдини. О заражении иконы «Милана» и сборной Италии стало известно 21 марта.

«К счастью, худшее уже осталось позади — у меня остался лишь сухой кашель. Однако я до сих пор не ощущаю вкусов и запахов… Надеюсь, что скоро они вернутся. В целом могу сказать так: коронавирус очень похож на грипп, только проходит тяжелее. Как-никак, я идеально знаю свое тело, как бывший спортсмен, и могу заверить, что с таким никогда не сталкивался: очень сильная боль, давление в груди... Это новый вирус. Организм борется с врагом, которого не знает.

Разумеется, вначале я переживал. У одного моего приятеля начались проблемы с дыханием из-за коронавируса: он попал в больницу, не спит, у него кошмары… Мне же стало легче, и я нахожусь с семьей», — говорил итальянец.

А вот полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заявил, что избавился от COVID-19 буквально за два дня.

«У меня был вирус последние пару дней, от которого уже я восстановился. Я следовал медицинским рекомендациям и самоизолировался от всех на неделю. Надеюсь, что скоро вернусь на поле», — заявил Хадсон-Одои на видео в Twitter.

Так или иначе, футболист полностью восстановился, чему рады как болельщики синих и партнеры Каллума по команде, так и наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Я разговаривал с ним во время первой недели после его заражения, и это было странное время. К счастью, он не слишком страдал, и мы рады, что он справился с этим», — приводил слова специалиста «Би-Би-Си».

* * *
Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 28 марта, вирусом заразились более 597 тыс. человек, из которых почти 133 тыс. уже выздоровели, а 27 тыс. умерли.

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