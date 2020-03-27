«Ребята, извините»: Овечкин не хочет доигрывать чемпионат

Овечкин за плей-офф

Сезон Национальной хоккейной лиги был приостановлен 12 марта, и пока что до возобновления турнира очень далеко — коронавирус и не думает отступать, а США вышли на первое место по числу заразившихся COVID-19, обогнав Китай и Италию.

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Пока все находятся в неизвестности, игроки по-разному проводят время. Кто-то из легионеров улетел на родину, но вот капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался вместе с семьей в Вашингтоне и там находится на карантине.

В такой ситуации людям нужны развлечения, а заодно некая подпитка от любимой лиги, которой необходимо хотя бы как-то функционировать. И вот НХЛ придумала интересную штуку, собрав сразу четырех игроков разных команд в одной видеоконференции.

На вопросы фанатов отвечали Овечкин, Пи Кей Суббан из «Нью-Джерси Девилз», Андерс Ли из «Нью-Йорк Айлендерс» и Ник Фолиньо из «Коламбус Блю Джекетс» — четыре представителя Столичного дивизиона.

Именно в этой беседе Ови сообщил, что текущий сезон нужно завершить.

«Я хотел бы сразу начать плей-офф. Извините, ребята», — заявил россиянин.

Кроме того, Овечкин рассказал, как проводит время на карантине, и о своих целях:

«Первая неделя удалась — мы отдыхали. Но сейчас уже стало скучно. Конечно, хочется забить 50 голов, но сейчас самое главное — быть в безопасности, чтобы все это закончилось».

Чтобы лучше понять масштаб самоотречения россиянина, надо напомнить, что он борется с чехом Давидом Пастрняком за звание лучшего снайпера лиги, у каждого в активе по 48 голов.

Для самого Ови этот возможный полтинник, который он всяко выбьет, если «Вашингтон» проведет оставшиеся ему 13 встреч регулярки, станет девятым в заокеанской карьере! И не стоит забывать про погоню за Уэйном Гретцки в битве за снайперский рекорд всех времен, в которой эти игры тоже не станут лишними.

Интересно, что во время той же конференции идею Овечкина развил весельчак Суббан, который на этот раз шутил только отчасти.

«Плей-офф с участием 31 команды. Мне нравится эта идея. У нас будет шанс сыграть в плей-офф, провести значимые матчи. Даже не знаю. Быть может, я тренируюсь сейчас впустую. Давайте подождем. Там будет видно. Но я бы хотел еще поиграть»,

— сказал защитник «Нью-Джерси».

Кстати, в том же разговоре Суббан отметил, что, если Овечкин догонит Гретцки по голам, это пойдет хоккею только на пользу, и сравнил российского снайпера с Леброном Джеймсом в баскетболе и не менее легендарным Томом Брэди в американском футболе.

Уже по окончании видеоконференции журналисты узнали мнение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби об инициативе Овечкина, и тот оказался совсем не против такого расклада.

«Было бы лучше провести как можно больше матчей, но я был бы не против начать сразу с плей-офф. Хотя у каждого своя ситуация. Чем больше игр удастся провести, тем будет лучше с точки зрения справедливости. Это важно. Я бы хотел провести как можно больше матчей вне зависимости от формата», — отметил Кид Сид.

Возможные варианты

А вот вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер, проводя время на родине в Швеции, не верит ни в возможность возобновления чемпионата, ни в реальность проведения плей-офф.

«Нет, я не думаю, что можно остановить сезон, а потом запустить его снова, когда у вас сто тысяч заразившихся коронавирусом. Безопасность идет на первом месте, — рассказал он Expressen.

— Вы не можете повернуть на 180 градусов и начать играть снова. Я вижу нулевую вероятность того, что этот сезон можно спасти. Теперь я надеюсь, что следующий сезон сможет начаться в октябре».

Однако для самой Национальной хоккейной лиги, владельцев клубов, да и для игроков доиграть именно нынешний сезон очень и очень важно с точки зрения бизнеса.

Если нынешний сезон не будет доигран, лига и клубы недосчитаются прибыли в $1 млрд, что запустит критическую цепочку событий.

Такая сумма является примерно одной пятой всего дохода НХЛ, и ее потеря ударит по всем, причем не только в моменте, но и в перспективе, ведь из-за этого существенно будет понижен потолок зарплат, привязанный к экономическим показателям, а игроки потеряют большие деньги на увеличении процента эскроу.

Эскроу — это отчисления от зарплат хоккеистов, которые позволяют сохранять баланс доходов между ними и клубами. Если по итогам финансового года игроки зарабатывают не больше половины от всех доходов лиги, эскроу возвращается на их счета, в противном случае уходит владельцам.

В случае отмены остатка сезона эти отчисления вырастут аж до 14%, что станет для многих хоккеистов (особенно для тех, у кого не слишком высокие оклады) огромным ударом.

И лига (читай — владельцы), и профсоюз игроков очень хотят закончить сезон, но есть весьма существенные препятствия. Например, пока непонятно, как скоро удастся справиться с пандемией, к тому же в разных штатах США и провинциях Канады ограничения могут быть сняты в разные сроки.

Кроме того, на концовку регулярного чемпионата очень сложно будет собрать болельщиков на трибуны, ведь их благосостоянию тоже будет нанесен ущерб.

Впрочем, есть информация, что потолок зарплат волевым решением зафиксируют на той же отметке, что была в этом сезоне (вместо приличного увеличения, к которому шло до пандемии).

Ну а что касается возможного продолжения сезона сразу с плей-офф, то здесь будет сложность с определением кубковых восьмерок, так как не у всех команд поровну игр. В этом случае, скорее всего, лига прибегнет к определению участников Кубка Стэнли по проценту набранных очков, и тогда в него попадут «Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс», которые формально сейчас за пределами топ-8 в своих конференциях.

Что интересного

Впрочем,многие игроки в это непростое время стараются получать удовольствие от жизни на карантине.

Так, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум показал, как тренируется во дворе своего дома. Игрок выложил в Twitter видео, как он забивает семь бросков подряд теннисными мячиками в упор в пустые ворота, указав, что теперь можно идти обратно играть в Call of Duty.

На это еще забавнее отреагировал Тэйлор Холл из «Аризоны», написавший следующее: «Это все, что тебе нужно тренировать, если ты играешь с Панариным?»

Напомним, Артемий Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на $78 млн прошлым летом и с ходу стал лидером и лучшим бомбардиром команды. В его активе на момент остановки сезона было 95 (32+63) очков, что является третьим результатом среди всех игроков. Уступает россиянин только связке Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

А вот жену нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анну Кастерову даже через океан очень волнует беспечность ее соотечественников.

«Вчера разговаривала с подругой из Москвы. Расстроилась — далеко не все осознали масштаб проблемы. Насколько все серьезно. В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок.

Очень волнуюсь за своих друзей и родственников, маму и брата, волнуюсь за стареньких бабушку с дедушкой. За всех наших пожилых людей, для которых эта зараза несет серьезную угрозу здоровью и смертельные риски!

Люди во всем мире включились в борьбу с вирусом, каждый из нас сегодня ответственен за себя и свое окружение», — написала бывшая ведущая «Матч ТВ» в Instagram.

Ну а кто-то жертвует деньги на борьбу с коронавирусом. Так, например, поступил капитан «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвз, выделивший $100 тыс. А владелец «Баффало Сэйбрз», компания Pegula Sports & Entertainment в лице своих боссов Терри и Кима Пегулы выделила аж $1,2 млн на нужды пострадавших от инфекции.