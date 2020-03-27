Стрельба и выпивка: что Джонс делал на парковке

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс угодил в очередную неприятную историю. В ночь на 26 марта лучший боец главного промоушена мира был арестован в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Согласно полицейским запискам сотрудников, прибывших на место инцидента в районе часа ночи по местному времени, они отреагировали на стрельбу, после чего один из офицеров заметил черный внедорожник на парковке.

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Приблизившись к автомобилю, правоохранители обнаружили Джонса, сидящего за рулем. Он утверждал, что не имеет никакой информации о возможных выстрелах, однако полицейские узнали в нем знаменитого спортсмена и заподозрили неладное в его поведении. На вопрос о цели своего пребывания он ответил, что ему «надо было проехаться». Водительское удостоверение и страховой документ боец предоставить не смог.

Поскольку офицер предположил, что Джонс может быть пьян, для работы с ним был вызван его напарник с опытом работы с нетрезвыми водителями. Алкотестер подтвердил догадки полицейских — допустимая норма содержания алкоголя в крови была превышена вдвое.

Во внедорожнике правоохранители заметили на четверть заполненную бутылку мескаля объемом 750 мл Recuerdo — бренд по производству этого алкоголя принадлежит другому бойцу UFC Хорхе Масвидалю.

Чемпион признался, что действительно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и намеревался продолжить дорогу дальше. Во время обыска транспортного средства, доставленного на штрафстоянку, под водительским сидением было обнаружено заряженное огнестрельное оружие, а в кузове за водительской дверью — круглое отверстие того же размера, что и калибр патронов в оружии. Позднее удалось найти и гильзу.

В участке на Джонса оформили соответствующие протоколы, забрали оружие на проверку и отпустили под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств. На 8 апреля назначено первое слушание по делу.

«В рамках расследования этого инцидента наше подразделение по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия проверит, использовалось ли оружие в каких-либо преступлениях. Снижение насилия с применением огнестрельного оружия в Альбукерке — наш главный приоритет», — уточнил представитель департамента полиции Гилберт Гальегос.

Что интересно, еще несколько дней назад Джонс выражал глубокую обеспокоенность в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире и призывал людей не выходить из дома. «Впервые в истории мы можем спасти человеческую расу, лежа перед телевизором и ничего не делая. Давайте не облажаемся»,

— говорится в посте чемпиона в Twitter.

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Случившийся инцидент отразился на репутации бойца, и без того подмоченной ранее.

«Я думаю, что полутяжелый дивизион UFC нуждается в новом чемпионе! (А не в том, кто вечно в беде!) Я думаю, что мы с Рейесом заслуживаем того, чтобы биться за этот пояс!» — написал в Twitter Тиаго Сантос.

Прокомментировала ситуацию и Валентина Шевченко, всегда относившаяся к Джонсу с симпатией. Вот и сейчас Пуля поддержала своего приятеля, несмотря ни на что.

«Так грустно, что современный мир весь сводится к хайпу! Теперь многие начали оскорблять Джона Джонса, даже не зная реальной ситуации! Выступая с ним в одном карде, я могла убедиться, что он добрый и благородный человек! Несмотря на трудные времена, он вернется, и будет сильнее», — написала представляющая Киргизию боец в Instagram.

Но как ни защищай американского бойца, безусловно, одного из лучших в истории вида спорта, а факты говорят о том, что его нынешнему поступку вряд ли стоит удивляться.

Впервые в нетрезвом состоянии за рулем Джонс был задержан полицейскими в Альбукерке еще в 2015 году. Боец совершил разворот на красный свет и устроил ДТП с другим автомобилем, пострадала беременная женщина.

Сам виновник ДТП выскочил из авто и побежал по шоссе, однако затем вернулся в машину, чтобы забрать «котлету» денег, как утверждали очевидцы, и снова скрылся. Прибывшие полицейские обнаружили в транспортном средстве документы Джонса, а также трубку для курения марихуаны с наркотиком внутри.

Тогда бойцу грозило три года тюрьмы, но, признав вину, он получил 18-месячный условный срок, однако все равно был дисквалифицирован UFC и лишен чемпионского титула организации.

«Я здесь, чтобы взять на себя полную ответственность за свои действия, надеюсь, вы дадите мне шанс реабилитироваться», — говорил боец на суде.

Шанс действительно дали и, вернувшись в октагон, Джонс сразу был поставлен на первую строчку рейтинга и получил титульный бой с забравшим его пояс Даниэлем Кормье, однако все сорвалось в конце 2015 года из-за травмы последнего.

Что ж, Бонс выиграл у Овинса Сент-Прю, принявшего бой на коротком уведомлении, и стал временным чемпионом. Его поединок с Кормье должен был состояться 29 июля, но за два дня до него стало известно о проваленном Джоном допинг-тесте — в его организме был обнаружен блокатор эстрогена.

«В первую очередь хочу извиниться перед всеми фанатами, которые приехали на UFC 200 поддержать меня. Хочу извиниться перед Даниэлем Кормье. Знаю, что этот бой для него много значит, как и для меня. Даже не знаю, что сказать. Мне жаль, что такое случилось. Это ужасно. Они говорят, что что-то у меня нашли, а я не знаю, что это. Даже произнести не могу. Я против допинга, и ужасно, что меня обвинили в его употреблении. Это худшее, что случалось в моей карьере», — говорил тогда боец.

Бой в итоге состоялся, и Джонс победил в нем нокаутом, но после разбирательства по его делу и наличия запрещенного препарата в пробе «Б» результат был аннулирован, а проштрафившийся атлет был дисквалифицирован на год.

После возвращения в строй он одержал четыре победы подряд, сначала завоевав титул, а потом трижды его защитив, хотя последняя победа над Домиником Рейесом и вышла крайне спорной, а до того Тиаго Сантос был побежден вообще раздельным решением...