Стрельба из машины: чемпиона UFC снова взяли под стражу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.

Как передает MMA Fighting, прославленный атлет был арестован полицейскими в Альбукерке (США). Поздним вечером в участок поступила информация о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, стражи правопорядка обнаружили полупустую бутылку текилы и пистолет, на который у Джона не было разрешения. Сам чемпион категорически отрицал, что вел стрельбу.

Сейчас представителя элиты смешанных единоборств уже выпустили из-под стражи; его оружие было изъято для проверки.

Для «Костлявого» (прозвище бойца — «Газета.Ru») это далеко не первый арест. В 2015-м спортсмен сел за руль в состоянии наркотического опьянения и попал в аварию, в которой чуть не погибла беременная женщина. Тогда звезда ММА скрылся с места ДТП, за что впоследствии получил 18 месяцев условного наказания.

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Наконец, в последний раз самый молодой чемпион UFC в полутяжелом весе имел проблемы с законом летом 2019 года, когда он стал фигурантом дела о домогательствах и нападении. Неприятности настигли бойца снова в Альбукерке: заявление на спортсмена написала официантка одного из стрип-клубов города. Девушка заявила, что в апреле Джон Джонс шлепнул ее ладонью, посадил на колени и стал целовать в шею. Несмотря на попытки девушки освободиться из объятий, «Костлявый» мало того, что не отпускал официантку, так еще и начал ее душить.

По обращению девушки было назначено судебное заседание. Спортсмена известили о начале расследования, но американец на рассмотрение иска не явился (как заявляли представители атлета, «Костлявый» узнал о заведенном деле из прессы слишком поздно). Тогда на имя Джонса выписали ордер на арест.

В итоге спортсмен выплатил положенный залог, а скандал быстро сошел на нет.

«Думаю, я известен и многими хорошими вещами, и многими плохими вещами… Я плохой парень, который пытается быть хорошим. С точки зрения религии, мы все грешники. Мы рождены во грехе. Я решил делать правильные вещи, когда этого никто не видит. Все мы люди — среди нас нет дерьма. Пытаться ли быть выше чего-то — это выбор каждого. Поэтому я считаю себя неидеальным человеком, старающимся поступать правильно и быть хорошим», — признавался Джонс в одном из интервью.

В контексте случившегося с Джоном нельзя не вспомнить другие громкие инциденты в мире боевых видов спорта.

Так, в феврале 2020-го бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев был задержан в США за вождение в нетрезвом виде.

Как стало известно СМИ, патруль Лос-Анджелеса остановил отечественного атлета в 2.00 по местному времени. Полицейские решили, что Ковалев управляет автомобилем в нетрезвом состоянии, и препроводили его участок. Однако уже утром именитого боксера отпустили под подписку о невыезде.

Куда более резонансным получился арест еще одной отечественный звезды спорта, Александра Емельяненко. 1 марта 2019 года 38-летний боец был задержан в нетрезвом состоянии сотрудниками ППС Кисловодска за неправильную парковку и провоцирование ДТП с участием двух других автомобилей.

Спортсмен категорически отказался предъявлять документы по требованию правоохранительных органов и попытался скрыться с места преступления. Согласно протоколам, которые были составлены на бойца, он также нецензурно выражался в адрес автоинспектора и угрожал тому расправой. В полицию Емельяненко был доставлен в наручниках, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Впоследствии против спортсмена были собраны данные по статьям о «нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнении водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции».

Что же касается суда, то Емельяненко-младший был признан виновным: судья назначил ему административный арест на 10 суток.