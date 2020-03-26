Виделся с принцем Чарльзом: Джошуа ушел на самоизоляцию

Британский боксер Энтони Джошуа, являющийся действующим чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, оказался в самоизоляции. Как сообщает The Sun, данное решение известный атлет принял в связи со встречей с принцем Чарльзом, у которого в среду был выявлен коронавирус.

«В настоящий момент Энтони находится дома и следует указаниям правительства. Он в хорошей форме и абсолютно здоров», — рассказал представитель боксера.

Напомним, что о заражении наследника британского престола, старшего сына королевы принца Чарльза стало известно накануне. 25 марта пресс-служба резиденции Чарльза проинформировала, что принц сдал анализы на COVID-19, их результаты оказались положительными.

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«Принц Уэльский показал положительные результаты теста на коронавирус. У него были легкие симптомы, однако в остальном он находится в добром здравии; в последнее время продолжал работать дома, как обычно. Установить, от кого принц заразился вирусом, невозможно, учитывая огромное количество мероприятий, которые он посетил в рамках своей общественной деятельности в течение последних недель», — отмечается в заявлении.

У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз коронавирус нового типа обнаружен не был.

Стоит отметить, что неделей ранее принц принял участие в мероприятии организации WaterAid в Лондоне, где сидел вместе с князем Монако Альбертом II (несколько дней назад сдал тест на коронавирус нового типа, оказавшийся положительным). Члены двух королевских семей отобедали за одним столом, однако насколько близко они контактировали, неизвестно.

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Возвращаясь к Энтони Джошуа (23 победы — 1 поражение), заметим, что его следующий поединок против Кубрата Пулева (28-1) был отложен из-за пандемии коронавируса.

Супербой против болгарина должен был пройти 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм».

«Летом мне предстоит защита титулов в тяжелом весе, — говорил чемпион. — Я возвращаюсь в родной город: в северном Лондоне построили шикарный стадион, и для меня большая честь начать писать боксерскую историю новой арены... Ничто не помешает мне победить Пулева».

Курбат, в свою очередь, жаждал выхода на ринг не меньше оппонента. Андердог заявлял, что встреча с Джошуа — это его шанс по-настоящему проявить себя.

«Я счастлив: наконец-то у меня появилась возможность показать миру, насколько я силен. Стать чемпионом мира в супертяжёлом весе всегда было моей главной целью в жизни — 20 июня я планирую исполнить то, что предначертано мне судьбой», — цитировал BoxingScene Пулева, которому, по-видимому, придется повременить с сотворением истории.

По последней информации, боксерский ивент перенесли на 25 июля.

Что интересно, несмотря на то что бой с болгариным еще не прошел, Джошуа уже размышляет о следующем оппоненте. Им может стать непобежденный украинец Александр Усик, которому 23 мая предстоит сразиться с грозным Дереком Чисорой в Лондоне (с большой вероятностью, бой перенесут).

По замыслу Энтони, в случае его триумфа и триумфа представителя Украины, следующей целью Джошуа станет «0» в графе поражений Усика.

«Чисора из двух боев с Диллианом Уайтом может вынести ценный опыт и доставить Усику проблем. Я спарринговал с Чисорой и скажу, что он сильный парень, — предостерегает украинца чемпион. — Если мощь Усика не доставит Чисоре трудностей, то у Александра могут быть проблемы. С другой стороны, Усик — один из лучших бойцов нынешнего поколения».

Что же касается предыдущего боя представителя Великобритании, то в декабре 2019-го Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса на боксерском турнире в Саудовской Аравии и вернул чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 26 марта, вирусом заразились более 492 тыс. человек, из которых почти 120 тыс. уже выздоровели, а 22 тыс. умерли.