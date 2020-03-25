Впал в кому: хоккеиста жестоко избили на празднике

Российский хоккеист Евгений Ермишин находится в коме после того, как подвергся нападению и жестокому избиению со стороны неизвестных. По информации «МК», инцидент произошел в ночь на 16 марта в подмосковном городе Видное. Спортсмен находился в одном из ресторанов города, где вместе с другими атлетами праздновал окончание международного турнира по хоккею. Источник сообщает, что на мероприятии было шесть команд из разных стран, а Ермишин появился в заведении в разгар празднования вместе с другом и, как уточнили очевидцы, ни с кем не вступал в конфликт.

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«Женя веселился вместе со всеми. Он был в прекрасном расположении духа, много шутил и танцевал. Около полуночи организаторы включили свет и сказали, что мероприятие завершено. Все стали собираться на выход, продолжая шутить, толкаться. Сами понимаете, люди отмечали же», — рассказал один из гостей вечеринки.

В какой-то момент в холл вбежали несколько хоккеистов, сообщив, что в проходе нашли Ермишина без сознания. После этого туда направились остальные посетители банкета и обнаружили, что мужчина находится в тяжелом состоянии с признаками избиения, — на лице и голове у него были следы крови. Приехавший на место происшествия наряд скорой помощи экстренно госпитализировал пострадавшего в одну из московских больниц, где ему диагностировали серьезные травмы головы — перелом основания и свода черепа, а также сильнейшие гематомы и ушибы.

Врачи провели Ермишину уже две трепанации черепа, сейчас он находится в коме.

30-летний Ермишин родился в спортивной семье: отец — мастер спорта по хоккею международного класса Виталий Ермишин, мать — в прошлом тренер по фигурному катанию, оба родителя хоккеиста сейчас на пенсии. Евгений играл в хоккей с семи лет и является выпускником ДЮСШ «Созвездие». До последних событий он на протяжении десяти лет выступал за любительский клуб «Металлург», параллельно работая тренером детской команды и судьей на профессиональных матчах. Всего в карьере на различных любительских соревнованиях он провел 111 встреч и набрал 101 (34+67) очко.

«Его родителям позвонили друзья, после этого на телефон пострадавшего звонила знакомая — причем в три часа ночи, на звонок ответили врачи. Они сказали, что пострадавший находится без сознания в больнице», — рассказал адвокат Ермишина Василий Урсул в интервью РЕН ТВ.

Обстоятельства произошедшего на банкете остаются неизвестными. Одноклубники Ермишина свидетельствуют о том, что в команде были очень теплые отношения, в связи с чем они исключили вариант того, что его мог избить кто-то из близких знакомых с той вечеринки. Друзья хоккеиста уже организовали сбор денежных средств на его лечение.

«Жил, работал, и дети им довольны были, и дирекция стадиона. Не было врагов», — сказал отец Ермишина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в свою очередь уточнили, что в торговом центре, где находился ресторан, у потерпевшего возник конфликт с неизвестным человеком, в ходе которого ему и были нанесены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Изначально в некоторых источниках появилась информация, что празднование окончания турнира переросло в массовую драку, в которой якобы и пострадал Ермишин. Однако его адвокат позднее опроверг эти данные. По его словам, на хоккеиста напал один человек.

«Никакой массовой драки там не было. Это видно на видеозаписи с камер наблюдения ресторана. И отсутствие других пострадавших подтверждает этот факт. Его просто жестоко избили. В кадр попал этот человек, но его личность и местонахождение пока не установлены», — сообщил Урсул.

Что касается возможных мотивов преступника, то отец спортсмена уточнил, что догадывается, кому это могло быть выгодно. Вдаваться в подробности он не стал, однако заметил, что сыну в последнее время поступали угрозы. Адвокат Ермишина не исключает, что это могло быть связано с недавними соревнованиями.

«Евгений участвовал в турнире. То, что ему поступали звонки с угрозами, говорит о том, что ему стало известно то, что ему не должно быть известно», — сказал Урсул в эфире телеканала «360».

Защита пострадавшего также рассматривает вариант спланированного нападения.